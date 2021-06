Riikka Purraa on julkisuudessa arvioitu vahvaksi kandidaatiksi puheenjohtajan tehtävään.

Riikka Purra on toiminut puolueen varapuheenjohtana vuodesta 2019.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra kertoo Twitterissä, ettei ole vielä tehnyt päätöstä puheenjohtajaehdokkuudesta. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti maanantaina, ettei aio hakea uutta kautta puheenjohtajana.

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään 14.–15. elokuuta Seinäjoella. Purran on julkisuudessa arvioitu olevan vahvoilla uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on onnistunut nousemaan puolueen kärkikastiin siitä huolimatta, että on vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Purraa on toisinaan kuvattu Halla-ahon oikeaksi kädeksi.

– Olen pettynyt Jussin päätöksen takia, mutta ymmärrän ja tietenkin kunnioitan sitä. Arvostan suuresti hänen tekemäänsä työtä ja olen kiitollinen, että olen saanut työskennellä hänen kanssaan, Purra kirjoittaa.

Hän kiittää saamistaan yhteydenotoista koskien mahdollisuutta ehdokkuutta.

– En osaa vielä vastata. Kerron, kun osaan.

Muita potentiaalisia kandidaatteja voisivat olla eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, varapuhemies ja puolueen varapuheenjohtaja Juho Eerola ja kansanedustaja Sakari Puisto.

Tavio ei vielä eilen halunnut kommentoida asiaa. Eerola kertoi hakevansa ainakin varapuheenjohtajuudelleen jatkoa ja Puisto kertoi myös ensin tarkkailevansa tilannetta. Kärkinimistä entinen presidenttiehdokas ja nykyinen meppi Laura Huhtasaari ilmoitti maanantaina, että ei ole aikeissa lähteä ehdolle.