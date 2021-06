Vahvoja kandidaatteja löytyy ainakin puolueen varapuheenjohtajistosta ja eduskuntaryhmän johdosta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti maanantaina, että ei aio enää asettua ehdolle elokuussa pidettävässä puoluekokouksessa. Halla-aho on toiminut puolueen johtajana vuodesta 2017.

Välittömästi Halla-ahon ilmoituksen jälkeen alkoi arvuuttelu seuraajasta. Perussuomalaisten puoluekokous käydään 14.-15. elokuuta Seinäjoella, joten oletettavaa on, että puheenjohtajaksi haluavat ilmoittaisivat piakkoin suunnitelmistaan.

Päätöksiä voidaan odottaa saapuvaksi pian myös siksi, että Halla-aho kertoi ensimmäisille suunnitelmastaan olla asettumatta ehdolle jo vuosi sitten.

Perussuomalaisten puoluejohdosta löytyy useampia varteenotettavia vaihtoehtoja. Puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra noussee monella mieleen ensimmäisenä. Purran valinta ei olisi yllätys laisinkaan, sillä häntä on mallailtu Halla-ahon seuraajaksi jo jonkin aikaa.

Riikka Purra on työskennellyt läheisesti Jussi Halla-ahon kanssa jo vuosia.

Purra on vasta ensimmäisen kauden kansanedustaja, mutta siitä huolimatta onnistunut nostamaan itsensä puolueen ehdottomaan kärkikastiin. Häntä on toisinaan kuvattu jopa Halla-ahon oikeaksi kädeksi.

Ennen kansanedustajuuttaan Purra työskenteli puolueella poliittisena suunnittelijana vuodesta 2016. Hän toimi myös Laura Huhtasaaren vuoden 2018 presidentinvaalikampanjan kampanjapäällikkönä. Häntä pidetään yhtenä perussuomalaisten pääideologeista.

Jos Purra päättäisi lähteä ehdolle, ja hänet tehtävään valittaisi, olisi hän perussuomalaisten ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja.

IS ei tavoittanut Purraa kommentoimaan halujaan lähteä kisaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on toinen varteenotettava ehdokas puolueen nykyjohdosta. Tavio on istunut eduskunnassa vuodesta 2015 ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana vuodesta 2019.

Tavio on eduskuntaryhmän puheenjohtajana varsin varma esiintyjä ja tottunut kertomaan eduskuntaryhmän näkemyksistä julkisuuteen. Hän on ammatiltaan lakimies.

Hän kiitti Facebook-päivityksessään Halla-ahoa menneistä vuosista ja kehui, että puolue on mennyt ”järjellisempään kansalliskonservatiiviseen suuntaan”.

– PS on demokraattinen kansanliike, jossa puheenjohtajuuksien tulee voida vaihtua. Uusi puheenjohtaja on uusi mahdollisuus, hän kirjoitti päivityksessään.

IS:n tavoittama Tavio ei halunnut tässä vaiheessa antaa mitään lisäkommentteja.

Eduskunnan varapuhemies ja puolueen 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola kertoi Ilta-Sanomille, että aikoo tavoitella ainakin paikkaa varapuheenjohtajistossa.

Hän ei sulkenut pois mahdollisuutta puheenjohtajaehdokkuudesta. Eerola haluaa kuitenkin ensin nähdä, keitä muita asettuu ehdolle.

Kakkosvarapuheenjohtaja ja kansanedustaja Arja Juvonen ilmoitti, että ei ole vielä ehtinyt ajatella, aikooko asettua ehdolle.

Kisan musta lammas voisi olla ensimmäisen kauden kansanedustaja Sakari Puisto. Puisto oli mukana hallitusneuvotteluissa Halla-ahon kutsumana vuonna 2015 ja työskenteli oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin erityisavustajana dramaattiseen 2017 puoluekokoukseen asti. Ennen kansanedustajuuttaan Puisto työskenteli puolueella poliittisena suunnittelijana.

Puistolla on Halla-ahon tapaan tohtoritausta. Hänellä on myös kansainvälistä kokemusta. Puisto on profiloitunut etenkin maahanmuuton ja talouden asiantuntijana.

Puisto totesi jo kolmisen vuotta sitten, että voisi olla myöhemmin poliittisella urallaan kiinnostunut puoluejohdon tehtävistä. Hän sanoo nyt, että ei ole tehnyt vielä mitään päätöstä. Hän aikoo tarkkailla tilannetta seuraavat pari viikkoa.

Sakari Puisto on perussuomalaisten ensimmäisen kauden kansanedustaja.

Puisto sai kuulla Halla-ahon jättäytymisestä perjantaina. Hän arvioi, että Halla-ahon jättäytymispäätös tuli puolueen kannalta kohtuullisen hyvään tilanteeseen, sillä uusiin eduskuntavaaleihin on vielä reilusti aikaa.

– Yksi kausi olisi ollut liian vähän. Siinä olisi vasta ehtinyt nostamaan puolueen totaalisesta kaaostilanteesta eduskuntaryhmän jakautumisen jälkeen eduskuntavaalien jälkeiseen tilanteeseen. Toinen kausi oli ilman muuta tarpeen, Puisto arvelee.

Isoista nimistä entinen presidenttiehdokas ja nykyinen europarlamentaarikko Laura Huhtasaari ehti jo ilmoittaa, ettei aio asettua ehdolle. Huhtasaari haluaa keskittyä työhönsä Brysselissä.