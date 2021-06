Tutkija: Halla-aho teki täysin poikkeuksellisen tempun – tällaiset seuraukset vetäytyminen voi aiheuttaa puolueelle

Kesäkuussa 2031 julkiseksi tuleva tiedote on täysin ainutlaatuinen Suomen poliittisessa historiassa.

Jussi Halla-ahon ilmoitus vetäytyä perussuomalaisten puheenjohtajan paikalta yllätti suuren yleisön. Neljä vuotta perussuomalaisia johtanut Halla-aho ei juuri avannut syitä päätökselleen.

Ilta-Sanomat esitti politiikan asiantuntijoille kuusi kysymystä, jotka jäivät yllättävässä vetäytymisilmoituksessa vaille selvää vastausta.

1. Mitä tarkoittaa Halla-ahon tiedote, jossa on 10 vuoden julkaisukielto?

Mystisyyttä eropäätöksen ympärillä vain lisäsi, kun Halla-aho kertoi tiedotustilaisuudessaan kirjoittaneensa syyt tiedotteeseen, jossa on kymmenen vuoden embargo eli julkaisukielto. Tiedote tulee julkiseksi vasta kesäkuussa 2031.

– Tällainen on Suomen poliittisessa historiassa täysin ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen tapaus. En lähde ollenkaan arvailemaan, mitä tiedotteessa voisi olla, koska on vain arvauksia, yli 100 vuoden ajalta Suomen poliittista historiaa tutkinut professori Vesa Vares Turun yliopistosta sanoo.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä puolestaan arvelee, että kyse on ”jotenkin Halla-aholle tyypillisestä huumorintajusta”.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää mielenkiintoisena kysymyksenä sitä, mikä on Jussi Halla-ahon poliittinen tulevaisuus.

– Ehkä sanoisin niin, että kyse on Halla-ahon omintakeisesta huumorintajusta, Jokisipilä sanoo.

2. Miksi Halla-aho ei avannut vetäytymisensä syitä?

Jokisipilä arvelee, että kyse saattoi olla puheenjohtajana toimimisen kulttuurista.

– Halla-aho ei varmaankaan halunnut lähteä politikoimaan eikä tunkemaan seuraajansa tontille.

Pitkän ajan jälkeen tehtäviä paljastuksia esiintyy lähinnä poliitikkojen omaelämäkerroissa ja poliittisissa muistelmissa. Näin pitkiä julkaisukieltoisia tiedotteita ei ole ennen ollut.

Jokisipilä sanoo, että sotavuosina 1943–44 pääministerinä ollut Edwin Linkomies kirjoitti muistelmansa tuoreeltaan jo sotasyyllisyysoikeudenkäynnin aikana, mutta muistelmat sai julkaista vasta kuoleman jälkeen. Linkomies kuoli vuonna 1963, mutta hänen muistelmansa julkaistiin vasta 1970.

3. Miksi Halla-aho vetäytyi juuri nyt?

Vetäytymisajankohtaa tutkijat pitävät toisaalta yllättävänä, toisaalta loogisena. Halla-aho oli vain viikko sitten ollut kuntavaaleissa koko maan ääniharava 18 843 äänellä.

Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares pitää 10 vuoden embargollista tiedotetta täysin poikkeuksellisena.

– Olihan se epätyypillinen ratkaisu, koska kuntavaalitulos oli puolueelle vähintäänkin kohtalainen. Toisaalta Halla-aholla ei ole henkilökohtaisella tasolla niin paljon kiinni politiikassa. Hänellä on merkityksellisiä henkilöitä myös politiikan ulkopuolella. Halla-ahon piirteenä ei myöskään ole pyrkyryys niin kuin keskimäärin suhtkoht monella, että pitäisi nousta aina korkeampaan asemaan: hallitukseen ja ministeriksi. Halla-aholla tällaisia henkilökohtaisia pyrkimyksiä ei ole ollut, Jokisipilä kuvaa.

Vares muistuttaa, että jos päätös piti julkistaa, nyt oli oiva aika. Seuraavat vaalit, ensimmäistä kertaa järjestettävät maakuntavaalit, on määrä järjestää tammikuussa 2022. Seuraavat eduskuntavaalit ovat edessä huhtikuussa 2023. Perussuomalaiset pääsevät valitsemaan uuden puheenjohtajan puoluekokouksessaan syyskuussa.

– Tällainen päätös vaalien alla olisi ollut ikävä temppu ja olisi jättänyt puolueen pahaan paikkaan. Nyt seuraaja saa aikaa reagoida, Vares näkee.

4. Mitä Halla-ahon päätös merkitsee perussuomalaisille?

Jokisipilä ennustaa, että perussuomalaisten kannatus vääjäämättä laskee jonkin verran.

– On ihme, jos tästä ei seuraa kannatusnotkahdusta. Puolue henkilöityy niin vahvasti Halla-ahoon, ja hänen henkilökohtainen suosionsa on todella laaja. Monelle perussuomalaisten kannattajalle Halla-ahon päätös on kova pettymys, Jokisipilä sanoo.

Perussuomalaiset on henkilöitynyt paikkansa jättävään puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon erityisen voimakkaasti.

5. Mikä on seuraajan merkitys?

Vares lähestyy kannatuksen mahdollista putoamista siitä näkökulmasta, kenestä tulee aikanaan syyskuussa Halla-ahon seuraaja.

– Sellainenkin visio on mahdollinen, että seuraaja näyttäytyy muiden puolueiden silmissä mahdollisempana yhteistyökumppanina. Paljon riippuu siitä, mitä linjaa jäsenistö lähtee hakemaan. Kompromissivalmius voi näkyä kannatuksen muodossa, suuntaan tai toiseen. Toisille puolue voi nyt olla liian mieto, toisille helpompi, koska Halla-aholla oli omat leimansa, Vares miettii.

6. Mikä on Halla-ahon tulevaisuus?

Jokisipilä pitää mielenkiintoisena kysymyksenä, mitä tapahtuu 50-vuotiaan Halla-ahon poliittiselle tulevaisuudelle.

Halla-aho ei tiedotustilaisuudessaan ottanut kantaa tulevaisuudensuunnitelmiinsa, mutta ainakin työ Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja kansanedustajana jatkuu.

– Tarkoittaako päätös sitä, että Halla-aho ei enää asetu ehdolle vuoden 2023 eduskuntavaaleissa? Jokisipilä kysyy.