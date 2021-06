Pekka Haaviston varoitus etnisestä puhdistuksesta Tigrayn konfliktissa suututti Etiopian

Etiopian ulkoministeriö on kiistänyt Haaviston väitteet leimaten ne naurettaviksi ja harhaisiksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on suututtanut Etiopian ulkoministeriön kommenteillaan, joissa hän varoittaa etnisestä puhdistuksesta Tigrayn konfliktissa. Ministeriö tuomitsee tiedotteessaan Haaviston kommentit vastuuttomiksi, vihamielisiksi ja epädiplomaattisiksi.

Tigray on Etiopian pohjoinen alue, joka on aseellisessa konfliktissa muun Etiopian kanssa.

Uutistoimisto AP:n mukaan Etiopian johtajat kertoivat suljettujen ovien takaisissa keskusteluissa EU:n erikoislähettiläänä toimivalle Haavistolle aikaisemmin tänä vuonna aikovansa tuhota tigraylaiset sadaksi vuodeksi.

Haavisto varoitti tällä viikolla EU-parlamentin ulkoasianvaliokunnassa, että vastaava varoitus kielii etnisestä puhdistuksesta.

– Kun tapasin Etiopian johtoa helmikuussa, he todella käyttivät tällaista kieltä, että he aikovat tuhota tigraylaiset. Että he aikovat tuhota tigraylaiset sadaksi vuodeksi ja niin edelleen, Haavisto sanoi.

– Jos hävität kansallisen vähemmistön, no, mitä se on?

– Minusta on selvää, että meidän on reagoitava, koska se näyttää meidän näkökulmastanne etniseltä puhdistukselta.

Haavisto ei ole tarkentanut julkisuuteen, kuka Etiopian johtaja on puhunut tigraylaisten hävittämisestä.

Etiopian ulkoministeriö on kiistänyt Haaviston väitteet leimaten ne naurettaviksi ja harhaisiksi.

Etiopian rauhanpalkinnolla vuonna 2019 palkittu pääministeri Abiy Ahmed määräsi sotilastoimia Tigrayta vastaan marraskuussa ja syytti osavaltiota iskuista liittovaltion sotilastukikohtia vastaan.

Tigrayn konfliktissa on kuollut jo tuhansia siviilejä ja miljoonia ihmisiä elää nälänhädässä.

Nälänhätää vastaavissa oloissa elävien ihmisten määrä alueella on suurempi kuin missään muualla maailmassa sitten Somalian nälänhädän vuonna 2011. Analyysin mukaan 5,5 miljoonaa ihmistä eli 61 prosenttia alueen asukkaista on ruoka-avun tarpeessa.

YK:n ihmisoikeustoimiston mukaan kaikkia konfliktin osapuolia on syytetty väärinkäytöksistä, mutta todistajat ovat suurelta osin syyttäneet Etiopian ja Eritrean joukkoja muun muassa nälkään näännyttämisestä, joukkokarkotuksista ja joukkoraiskauksista.

Ilta-Sanomat ei ole toistaiseksi tavoittanut ulkoministeri Haavistoa kommentoimaan aihetta.