Puoluejohtajat kertovat, mihin työ voi johtaa: rytmihäiriöitä, hengitysvaikeuksia, tulehduksia...

Rytmihäiriöitä, hengitysvaikeuksia ja verenkiertohäiriöitä. Puoluejohtajana terveys joutuu koville.

Kokoomus tiedotti keskiviikkona, että puolueen puheenjohtajalle oli tehty pallolaajennus. Puoluejohtaja Petteri Orpo oli hakeutunut lääkärin pahoinvoinnin vuoksi, ja jatkotutkimuksissa havaittiin tukos sepelvaltimon sivusuonessa.

Orpo ei ole puoluejohtajista ainoa, joka on kohdannut vakavia terveysongelmia kautensa aikana.

Sdp:n puheenjohtaja ja entinen pääministeri Antti Rinne taisteli hengestään espanjalaisessa sairaalassa keuhkokuumeen ja sepelvaltimotukoksen uuvuttamana vuoden 2020 alkutaipaleella. Keskustan entisellä puheenjohtajalla ja pääministerillä Matti Vanhasella on ollut myös sydän- ja munuaisongelmia.

Isin piti mennä sänkyyn lepäämään

Vihreiden entinen puheenjohtaja ja nykyinen europarlamentaarikko Ville Niinistö kertoo, että puheenjohtajuus veti hänen kehonsa sellaiseen ylikuormitukseen, että helpotusta tuli vasta pari vuotta kauden päättymisen jälkeen.

Niinistö toimi vihreiden puheenjohtajana vuosina 2011–2017, joista vuodet 2011–2014 Jyrki Kataisen (kok) ja Alexander Stubbin (kok) hallituksissa ympäristöministerinä.

– Hengitys oli muodostunut niin pinnalliseksi, ja pallea ei toiminut kunnolla, kun koko ajan jännitti lihaksistoa. Mulla oli molemmissa olkapäissä pahat tulehdukset. Kun lopetin puheenjohtajana, kävin puoli vuotta fysioterapeutilla. Hän avasi koko kehoa, ja opettelin hengittämään uudelleen, Niinistö sanoo.

Niinistön oli jätettävä puheenjohtajan paikka kahden kauden jälkeen vuonna 2017, sillä vihreissä on rajoitettu puheenjohtajakausien määrää. Kuva vuodelta 2014.

Tiukimmat paikat hän muistaa olleen ensin vuonna 2013, kun uutuudenviehätys ja nuoruuden into alkoivat karista, ja sitten loppumetreillä vuonna 2017, kun hän halusi vielä jättää puolueelle perintönä hyvän tuloksen kuntavaaleissa.

Niinistö koki kantavansa suurta vastuuta puolueen menestymisestä. Hallitusyhteistyö oli toisinaan hyvin raskasta, kun monipuoluehallituksen intressit kolahtelivat yhteen. Hän arvioi nyt, että yritti liian innokkaasti osallistua kaikkeen päätöksentekoon.

– Halusin tuoreena ministerinä ja puheenjohtajana muuttaa kaiken ja olla vaikuttamassa jokaiseen päätökseen, Niinistö sanoo.

– Yhteisen näkemyksen löytäminen oli vaikeata. Piti vahtia, että muut puolueet eivät tekisi vihreiden selän takana sellaisia ratkaisuja, jotka eivät meille sovi. Sellainen toimintaympäristö oli todella kuormittava.

Eräänä päivänä kotiin tullessa Niinistölle valkeni, miten väsynyt ja huonossa jamassa hän oli.

– Silloin vielä alle kymmenvuotiaat lapseni hyppivät innoissaan jaloissa, mutta vaikka kuinka yritin heitä kuunnella, en ymmärtänyt mitä he sanoivat. En pystynyt enää antamaan huomiotani millekään. Sanoin heille, että isin pitää nyt mennä sänkyyn lepäämään, suljin oven perässäni ja ajattelin mielessäni, että näin tämä ei voi jatkua.

Siitä eteenpäin tuore ministeri pyrki jakamaan työtaakkaansa henkilöstönsä kanssa paremmin. Oli delegoitava tehtäviä valtiosihteerien, muiden ministerien, erityisavustajien ja puolueen puheenjohtajien kesken. Akuutteihin stressistä aiheutuneisiin univaikeuksiin hän sai lääkäriltä nukahtamista auttavia lääkkeitä.

Niinistö arvelee, että puheenjohtajan työn kuormittavuus syntyy paljolti puolueen sisäisten jännitteiden ja puolueen julkikuvaan liittyvien vastuiden yhdistämisestä. Politiikan henkilöityminen on johtanut siihen, että julkisuudessa puolueen päätavoitteiden on tultava puoluejohtajan suusta, tai ne eivät ole uskottavia.

– Puheenjohtajan työ on paljon puolueen sanoman hallitsemista. Pitää olla tarkkana koko ajan. Puheenjohtaja antaa satoja haastatteluja kuukaudessa, ja pienikin lipsahdus voi kääntyä koko joukkueelle harmiksi.

Hallittavien kokonaisuuksien määrä kasvaa myös jatkuvasti. Suomen EU-jäsenyys ja kansainvälinen politiikka ovat tuoneet etenkin ministerien työpöydille valtavasti uusia asiakokonaisuuksia, Niinistö sanoo. Asiantuntemuksen pitää olla laajaa, sillä tilanteisiin pitää pystyä myös reagoimaan nopeasti.

– Puheenjohtajan on tietyn rajan jälkeen vaikea yrittää jakaa tehtäviään muille. Puolueen sisällä myös odotetaan, että puheenjohtaja ratkaisee tietyt jännitteet tai osoittaa suuntaa, kun ollaan hukassa.

Niinistö sai erinomaisen tuloksen vuoden 2019 eurovaaleissa ja työskentelee nykyään siis europarlamentaarikkona Brysselissä.

Puoluejohtajan työ on muuttunut lähes ympärivuorokautiseksi etenkin uutissyklin kiristymisen myötä, Niinistö sanoo. Jos lomalle pääsee, niin sen saattaa viettää sitten sairastaen.

– Mulle tyypillistä puheenjohtajana oli, että etenkin joulutauon aikana sain antibioottikuuria vaativan taudin, vaikkapa keuhkoputkentulehduksen. Oireita oli ehkä pitkään vähätellyt, mutta lomalle jäädessä sairasti sitten koko kertyneen kuorman pois.

Kuormaa ei havainnut silloin, kun oli tilanne päällä. Stressinpurku oli puheenjohtajana vaikeaa, koska aikaa itselle ei oikein ollut. Kun rentoutumaan pääsi, Niinistö lähti luontoon. Metsäretkellä tai saaristossa pienen ihmisen murheet tuntuivat pienemmiltä.

– En ehkä ymmärtänyt, että paljonko kuormaa oli kertynyt, koska olin niin tottunut kantamaan sitä. Vasta myöhemmin huomasi, että oli paljon käsiteltävää. Enää ei ole olkapäät vaivanneet, ja hengitys kulkee paremmin, Niinistö sanoo.

Puhelin kiinni ja piirongin päälle

Perussuomalaisten pitkäaikainen puheenjohtaja (1997–2017), entinen ulko- ja eurooppaministeri Timo Soini muistelee, että sydämen rytmihäiriöt ja muut terveysongelmat muistuttivat olemassaolostaan usein tiukkojen vaalikamppailujen jälkeen.

– Kun tekee voimakasta vaalitaistelua, on niin keskittynyt siihen, että menee vain konemaisesti eteenpäin. On vain päämäärä ja vaalipäivämäärä mielessä.

– Viime kädessä puheenjohtaja on vastuussa vaalikampanjasta, Soini sanoo.

Soini on ollut kahdesti hoidettavana sydämen rytmihäiriöiden takia.

Soini on yksi lähihistorian pitkäaikaisimpia puoluejohtajia. Hän oli puolueen puikoissa 1997–2017. Kuva on vuoden 2014 eurovaaleista.

Puheenjohtajan täytyy näkyä vaalitaistelun loppumetreillä. On kierrettävä Suomea, tavattava ihmisiä ja pärjättävä vaalitenteissä. Omaa väkeä pitää tsempata. Se palkitsee mutta myös kuluttaa.

– Tilannetta on hirveän vaikea muuttaa. Olisihan piristävää nähdä joskus sellainen puheenjohtaja, joka ilmoittaisi, että ei aio tulla vaalitenttiin, koska hänen täytyy nukkua. Otsikot olisivat sen jälkeen varmaan sellaisia, ettei niistä selviäisi kukaan, Soini pohdiskelee.

Raskaimmat ajat liittyvät Soinilla Juha Sipilän (kesk) hallituksen alkukauteen, kun hän oli samanaikaisesti puheenjohtaja, varapääministeri, ulkoministeri, eurooppaministeri ja kaupunginvaltuutettu. Ulkoministerin työssä tuli vietettyä yli sata päivää ulkomailla, ja aikavyöhykkeet vaihtuivat taajaan.

– Työn määrä ja tahti aiheuttivat sen, että tuli fyysinen väsymys. Henkisesti olin koko ajan kunnossa. On sen verran kova kallo, että ei siihen mikään tehonnut, Soini naurahtaa.

Hän ei sano tehneensä ympärivuorokautisia päiviä, mutta periaatteessa aina kun silmät olivat auki, oli myös tietokone auki.

– Olin politiikassa pitkään, ja Luojalle kiitos siitä, että selvisin näinkin hyvin. Usein se kuormitus tuli ilmi vasta kun oli jo liian myöhäistä, Soini sanoo.

– Tuskin olisin saanut rytmihäiriöitä 50-vuotiaana ilman tätä. Tai mistä sitä tietää.

Moni saattaa tarjota uupumuksen lääkkeeksi parempaa ruokavaliota tai lisää liikuntaa, mutta ne yksinään eivät riitä, Soini sanoo.

– Pitäisi olla sellainen tyyppi esikunnassa, joka sanoisi, että nyt on pakko pitää taukoa. Toisaalta, voin kyllä kokemuksesta sanoa, että jos on itsellä painetta päällä, ja sitten joku tulee naputtamaan hedelmistä tai tauoista, niin ei siinä kovin hyvää vastaanottoa saa.

Soini kertoo voineensa paremmin jo vuosia. Kun puheenjohtajan paineet katosivat, katosi myös huono olo. Samassa rytäkässä lähti laskemaan myös paino. Toukokuussa julkisuudessa nähtiin yli kymmenen kiloa aikaisempaa kevyempi ex-puoluejohtaja.

– Ei epäilystäkään, ettenkö voisi paremmin nyt 59-vuotiaana kuin silloin pari vuotta sitten, hän sanoo.

Soinille oli Niinistön tavoin alkuun vaikeata jakaa työtehtäviään muiden kanssa.

Perussuomalaisia yhdestä kansanedustajasta jytkyn kautta hallitusvastuuseen nostamassa ollut Soini oli tottunut siihen, että puolueessa piti toimia monitoimimiehenä. Piti hoitaa käytännön järjestelyt ja politiikan sisältö. Oli uutta vain hypätä ministeriautosta valmiille lavalle ja takaisin.

Ministerinä töitä oli kuitenkin pakko jakaa myös muille. Hyvä johtaja osaa delegoida, hän sanoo. Hän kertoo oppineensa sitä etenkin hallitustoveriltaan Alexander Stubbilta.

– Seurasin Stubbia hetken ja alkuun ajattelin, että ei pirulauta, mitähän se itse edes tekee, kunnes tajusin, että niinhän homma pitäisikin hoitaa.

Työmäärän lisäksi puheenjohtajien painetta lisää jatkuva julkisuus. Soini sanoo, että kommentti- ja haastattelupyyntöjä tuli valtavasti. Yksityisyyttä ei ollut, ja piti olla koko ajan tavoitettavissa.

Siitä Soini on kiitollinen, että hänen päätöstään olla tuomatta perhettään julkisuuteen on kunnioitettu. Toista se on vaikkapa kollegoilla Iso-Britanniassa, Soini kertoo.

Some on muuttanut peliä entisestään. Soini ei itse koskaan ollut sosiaalisessa mediassa.

– Kun olin lomalla, laitoin puhelimen piirongin päälle. Jos jatkuvasti selaisi uutisia, niin kyllä se vain päätä vaivaisi. Mielenrauha menisi viimeistään siinä, jos menisi lukemaan jotain keskustelupalstojen kommentteja.

Soini arvelee, että julkisuuden tuomaa painetta on vaikea vähentää. Jos julkisuudessa näyttää siltä, että puheenjohtaja ei tykkää hommastaan tai tuloksia ei tule, puheenjohtaja laitetaan vaihtoon, Soini sanoo.

– On vaikea tehtävä, koska puheenjohtajana tehdään myös persoonalla työtä.

Ulkoministerin työ vaati paljon matkustamista. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa Soini tapasi onneksi myös ihan Suomessa. Kuva on Rovaniemeltä 2019.

Soini arvelee, että etenkin perussuomalaisissa ja keskustassa on edelleen vallassa sellainen poliittinen kulttuuri, että puheenjohtaja pidetään puolueväen lähellä. Silloin persoonalla on erityinen merkitys. Soinille tämä tarkoitti pitkän puheenjohtajakauden aikana monissa syntymäpäivissä ja hautajaisissa vierailua.

– Tiesin, että minua odotetaan. Onhan se tosi rankkaa, että jos oli pitkästä aikaa lauantaina vapaapäivä, ja sitten tulee tieto, että pitkäaikaisen tukimiehen hautajaisia vietetään 350 kilometrin päässä, niin pakkohan sinne on lähteä, Soini sanoo.

– Jos ei menisi paikalle, mieli olisi kuitenkin ollut siellä.

Kukaan ei ole yli-ihminen

Rkp:n puheenjohtajana vuodesta 2016 toiminut Anna-Maja Henriksson, 57, havahtui pohtimaan terveydentilaansa vuonna 2017, kun hänellä todettiin verenkierron häiriötä. Kyse ei ollut aivoinfarktista, mutta silloinen oppositiojohtaja vietti kuitenkin pari päivää sairaalassa seurattavana.

Henriksson huomasi seminaarissa puhetta pitäessään, että nyt ei ole kaikki kondiksessa. Tilanne tuli yllättäen, mutta myöhemmin hän on ymmärtänyt, että se oli kropan tapa viestiä siitä, että oli menty liian kovaa.

– Ajanjakso ennen sitä oli aika tiivis. Sellaisia ajanjaksoja tulee aina välillä. Tämä kevätkin oli aika tavalla samanlainen, kun oli koronaa ja jouduttiin siirtämään vaaleja, Sanna Marinin (sd) hallituksen oikeusministeri Henriksson sanoo.

Puheenjohtajien työtaakka on jatkuvasti kasvamaan päin, hän arvioi. Jatkuva julkisuus ja kiihtyvä uutissykli aiheuttavat paineita. Kaikkiin kysymyksiin pitäisi olla kommentti heti, vaikka olisi kiva päästä ensin paneutumaan aiheeseen kunnolla, Henriksson sanoo.

– Maailma on mennyt niin monimutkaiseksi ja haastavaksi. Somekin vaikuttaa jonkun verran. Kun jotain on pitänyt karsia, niin olen todennut, että minulla ei ole aikaa alkaa käydä pitkällisiä keskusteluja Twitterissä, puoluejohtaja sanoo.

Henriksson on ollut Rkp:n johdossa vuodesta 2016. Hän on ollut oikeusministerinä neljässä eri hallituksessa.

Uusien sosiaalisen median alustojen kautta poliitikoista on tullut aikaisempaa saavutettavampia. Kansalaisilta tulee etenkin somen kautta paljon enemmän palautetta kuin aikaisemmin. Henriksson arvostaa kansalaisten aktiivisuutta.

– Haluaisin vastata kaikille, mutta vuorokauden tunnit eivät siihen riitä. Se rassaa mieltä, kun tietää, että on sellaisia viestejä, jotka jäävät vastauksetta.

Henriksson sanoo vastanneensa avustajansa kanssa yli tuhanteen kansalaiselta tulleeseen kysymykseen koronakeväänä 2020. Hän halusi, että kriisitilanteessa hän pystyisi olemaan läsnä, vaikka se aiheuttikin lisätyötä.

– En tätä jaksaisi tehdä, jos ei olisi sisäistä paloa kehittää yhteiskuntaa ja parantaa asioita, hän sanoo.

Kansalaisten palautteesta ja tsemppiviesteistä saa paljon voimaa, Henriksson sanoo. Korona-aikana käydyt vaalit ovat olleet senkin puolesta raskaat ja vaikeat, että ei ole päässyt tapaamaan niin paljoa ihmisiä.

Kokenut poliitikko on vuosien aikana oppinut sulkemaan työasioita mielestä ja ottamaan aikaa itselleen. Tärkeää on myös ollut ymmärtää, että puoluejohtajakaan ei tee työtään yksin.

– Mitä enemmän on vuosia alla, sitä selvemmin on ollut muistettava, että ei ole yli-ihminen.

Vuoden 2017 terveysongelmien jälkeen hän on pyrkinyt käymään ainakin kerran viikossa kuntosalilla ylläpitääkseen toimintakykyään. Henrikssonin tavoitteena on ollut pitää viikonlopusta ainakin toinen päivä vapaana töistä. Viimeisen kuukauden aikana molemmista on joutunut lipsumaan.

Perjantaina Henriksson oli matkalla kotiseuduilleen viettämään vapaata viikonloppua. Hän oli menossa rentoutumaan omaan tapaansa: saareen kuuntelemaan aaltoja ja lokkeja.