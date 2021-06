Mikäli maakuntaveroa koskevaa lakia ei ehditä hyväksyä tällä vaalikaudella, jää se Häkkäsen mukaan myös hyväksymättä. Ainakin jos kokoomus istuu hallituksessa asiasta päättämässä.

Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Antti Häkkäsen laskujen mukaan maakuntaveroa koskeva hallituksen esitys tulisi tuoda eduskuntaan käytännössä tämän vuoden lopulla, mikäli se halutaan ehtiä hyväksyä vielä tämän vaalikauden aikana.

Mikäli lakia ei ehditä hyväksyä tällä vaalikaudella, jää se Häkkäsen mukaan myös hyväksymättä. Ainakin jos kokoomus istuu hallituksessa asiasta päättämässä.

– Ei sitä ensi vaalikaudella ainakaan tule. Siitä kokoomus pitää huolen.

Valtiovarainministeriön mukaan maakuntaveron valmistelu aloitetaan 1. heinäkuuta, mutta työ on ministeriön mukaan määrä saada valmiiksi vasta vuoden 2022 loppuun mennessä.

– Tässä on joko vihreitä ja vasemmistoliittoa tai sitten keskustaa keskinäisissä neuvotteluissa viilattu linssiin jotenkin. Tai sitten keskusta yrittää saada aikataulun loppumaan, Häkkänen sanoo.

Ennen kuntavaaleja maakuntavero nousi yhdeksi politiikan pääaiheista, kun hallituspuolueiden välillä syntyi kiistaa sen eteenpäin viemisestä. Keskusta suhtautuu maakuntaveroon kielteisesti. Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät sen sijaan puoltavat sen käyttöönottoa.

Hallitus on sitoutunut verotusta ja rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistumiseen hallituskauden aikana sekä sen voimaantuloon viimeistään vuonna 2026.

Vihreät ja vasemmistoliitto antoivat ennen kuntavaaleja ymmärtää, että heidän eduskuntaryhmänsä ei äänestäisi eduskunnan käsittelyssä parhaillaan olevan sote-uudistuksen puolesta, mikäli maakuntaverosta ei ole selkeyttä. Eduskunnan äänestykset uudistuksen pykälistä alkavat huomenna perjantaina.

Häkkäsen mukaan keskusta on ajanut maakuntaveron suhteen kaksilla rattailla, kun se ennen vaaleja vielä vastusti veroa, mutta viekin nyt eteenpäin sen valmistelua.

– Keskustan paine kasvoi. Ennen vaaleja keskusta ei uskaltanut maakuntaverolinjausta tehdä, koska se tarkoittaa Itä- ja Pohjois-Suomen osalta erittäin dramaattisia veronousuja. Sen takia keskustan edustajat sanoivat ennen vaaleja, ettei keskusta kannata maakuntaveroa, Häkkänen sanoo.

Myös kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) ihmettelee valmistelun aloittamista Twitterissä.

– Parahin hallitus, mitä ihmettä tämä on? Komiteoissa päädyttiin juuri kaikkien puolueiden ja asiantuntijoiden voimin siihen, että monialaisia maakuntia EI rakenneta ja maakuntaveroa EI pidä säätää 2026. Ja silti aloitatte valmistelun. Mihin te Suomea viette? Ikonen kysyy.

Eduskunnan nyt käsittelyssä olevassa sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyden­huollon palveluiden rahoitus tulisi pääasiassa valtiolta.

Häkkäsen mukaan ongelmana on se, että soten rahoitusmalli on uudistuksen ydin, mutta hallitus on keskittynyt aivan liiaksi pelkkään hallintouudistukseen.

– Soten rahoitusmalli, onko siellä oma vero tai valtion täysi rahoitus, on ydinkysymys siinä, tuleeko tästä hyvä sote vai ei. Nyt tässä on kaksi rahoitusvaihtoehtoa, joista molemmat ovat täysin surkeita. Eli valtion piikki auki kokonaan tai sitten uusi verottajataso, joka on osoittautunut täydeksi sotkuksi.

– Rahoitusmalli luo kannusteet paikallisille virkamiehille, että hakevatko he koko ajan vaikuttavampia ja tuottavampia palvelukeinoja, vai tyytyvätkö he siihen, että valtion piikki on auki.