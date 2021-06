Annika Saarikko puolueensa omasta kuntavaalituloksesta: ”Keskustan aurinko voi nousta”

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kuvailee keskustan kuntavaalitulosta työvoitoksi.

– Keskusta myöntää ja tunnistaa, että vaaleissa kärsimme tappion, joka tapahtui kautta linjan. Sekä Uudellamaalla että etelän suurissa kaupungeissa, mutta myös tasaisesti ääniä häviten maaseudulla, pienissä kaupungeissa, maakuntakeskuksissa ja seutukaupungeissa.

Puolue menestyi sunnuntaina vaaleja edeltäviä kannatusmittauksia paremmin, vaikka 14,9 prosentin kannatus olikin 2,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.

Hänen mukaansa puolue onnistui kuitenkin yllättämään monet odotukset, sillä vaalienalusgallupeissa keskustalle povattiin vaalipäivää alempia lukemia.

– Sen johtopäätöksen rohkenen tästä tehdä, että keskustan aurinko voi nousta, Saarikko sanoo.

Saarikko tapasi toimittajia tänään Kirkkonummella keskustan puoluehallituksen kokouksen yhteydessä kolme päivää kuntavaalien jälkeen.

Hänen mielestään keskustaa auttoi vaaleissa Suomen avautuminen koronarajoitusten jälkeen.

– Me olemme kohtaamisten puolue joka pärjää, kun se pääsee kuuntelemaan ja keskustelemaan kansalaisten kanssa.

Keskeisimpänä vaalituloksen kannalta hän pitää kuitenkin ehdokasasettelua. Keskusta sai eniten ehdokkaita kaikista puolueista, vaikka ehdokasmäärä laskikin huomattavasti edellisistä kuntavaaleista.

Saarikko myöntää, että kokonaisuutena hallituspuolueet kokivat kuntavaaleissa tappion.

– Me emme saaneet kansalta yhtä suurta suosiota kuin oppositiopuolueet, jotka nostivat kannatustaan. Se on rehellinen tilanneanalyysi siitä, mitä tapahtui.

– Kyllä me kärsimme tappion. Se pitää todeta ja nähdä. Vaalien alla esillä olleet keskustelunaiheet olivat sellaisia, jotka yksinkertaistavat kuvaa hallituksen talouspolitiikasta tavalla, joka ei ollut keskustalle suosiollinen. Viittaan kuvaan, jossa hallitus lähinnä määrää ihmisille lisää veroja, Saarikko sanoo.

Tästä huolimatta hallituksen toimintakyky näyttää hänen mielestään olevan kuitenkin hyvä.

Syksyn budjettiriiheen valmistautuminen jatkui hallituksen piirissä kuntavaaleja seuraavana aamuna kello 10 alkavalla kokouksella.

Sisältökeskusteluja ilmasto- ja luonnonvarapolitiikasta tai budjetin reunaehdoista ei ole vielä Saarikon mukaan avattu.

– Minun toiveeni on syksyn budjettiriihessä, että me puhumme myös talouden pidemmän aikavälin kestävyydestä. Kasvu tulee nyt nostamaan pyrähdyksen lailla tilanteen paremmaksi kaikella todennäköisyydellä. Mutta me tarvitsemme näyn pidemmästä pienen kansakunnan talouden kestävyydestä.

Hallitus sopi puoliväliriihessä myös julkista taloutta vahvistavien 110 miljoonan euron työllisyystoimista.

– Meidän lähtökohta on se, että näitä toimia päätetään jo tulevan syksyn budjettiriihessä.

– En ennakoi siitä helppoa, mutta tavoitetaso on nyt linjattu, Saarikko sanoo.