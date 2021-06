Sote-valio­kunta sai eripuraisen työnsä valmiiksi – ”Olo on kuin olisi mennyt sata kertaa sote-mankelin läpi”

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on nyt lähempänä toteutumistaan kuin koskaan aiemmin.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvalokunnan työ sote-uudistuksen parissa on sujunut harvinaisen erimielisissä merkeissä.

Valiokunta on saanut valmiiksi mietintönsä uudistuksesta, ja se puoltaa 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Valiokunta on tehnyt toistasataa pykälämuutosta hallituksen esitykseen. Suurin osa muutoksista on hänen mukaansa kuitenkin luonteeltaan teknisiä.

Mietintöön sisältyy kuitenkin kokoomuksen ja perussuomalaisten vastalauseet.

Eilen maanantaina valiokunta pakersi mietintönsä parissa lähes kellon ympäri.

– 11 tuntia äänestyksiä putkeen vaaliviikonlopun jälkeen. Kyllä se on vaatinut meiltä kaikilta paljon. Mutta me menemme niin kuin puheenjohtaja määrää, sanoi valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok).

– Olo on kuin olisi mennyt sata kertaa sote-mankelin läpi, puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) myönsi.

Laiho kritisoi tänään tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa hallituksen uudistusta kovin sanoin. Hänen mielestään uudistus ei vastaa tavoitteisiinsa eikä se ole järkevä.

– Tässä uudistuksessa palveluiden yhdenvertaisuus vaarantuu ja eriarvoisuus palveluissa tulee valitettavasti lisääntymään.

Osansa saivat myös sote-valiokunnan hallituspuolueiden jäsenet, joita Laiho syytti asiantuntijoiden kriittisten arvioiden sivuuttamisesta. Myös opposition esitykset on hänen mukaansa käytännössä äänestetty hallituspuolueiden enemmistöllä nurin.

– Esitystä on viety eteenpäin ohittamalla murskaava kritiikki ja siihen kohdistuneet asiantuntijalausunnot. Esitys on menossa suurine valuvikoineen eteenpäin, Laiho sanoi.

Laihon mukaan asian käsittely olisi myös vaatinut valiokunnassa lisäaikaa. Valiokunnan oppositiojäsenet esittivätkin, että asiantuntijoita kuultaisiin vielä kertaalleen.

Laiho kritisoi myös sitä, että sote-valiokunta on järjestänyt kokouksia samaan aikaan muiden valiokuntien kanssa, jolloin edustajat ovat joutuneet valitsemaan, istuvatko he sote-valiokunnassa tai muissa valiokunnissa.

Puheenjohtaja Lohi muistutti, että sote-valiokunta sai seitsemältä lausuntovaliokunnalta lausunnot uudistuksesta, ja kaiken kaikkiaan se kävi läpi yhteensä 787 asiantuntijalausuntoa.

– Jokainen voi arvioida, onko riittävästi kuultu asiantuntijoita tämän luvun perusteella, Lohi sanoi.

Hänen mukaansa työtä on valiokunnassa onnistuttu kaikesta huolimatta tekemään hyvässä yhteistyössä.

– Tämä on ollut raskas puoli vuotta kestänyt prosessi. Mutta on normaalia, että tähän liittyy myös jännitteitä opposition ja hallituksen välillä.

Eduskunta aloittaa sote-esityksen käsittelyn huomenna keskiviikkona ja ensi viikolla eduskunta päättää lopullisesti valiokunnan mietinnön pohjalta, hyväksytäänkö sote-uudistus.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään kunnilta ja kuntayhtymiltä niin sanotuille hyvinvointialueille. Sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta vastaisivat 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki vuoden 2023 alusta lähtien.

Sote-valiokunta kannattaa Lohen mukaan ratkaisua, jossa hyvinvointialueiden omalle palvelutuotannolle ei aseteta tiettyjä määrällisiä tai prosentuaalisia velvoiteosuuksia tuotannosta.

– Valiokunta pitää kuitenkin selvänä, että hyvinvointialueella on oltava riittävästi omaa palvelutuotantoa niin sosiaalihuollossa kuin terveydenhuollon perustasolla ja erikoissairaanhoidossa. Siten esimerkiksi perusterveydenhuollon ulkoistaminen ei ole mahdollista kokonaan tai siten, että oma tuotanto jää keskeisten toimintojen osalta vain väestöpohjaltaan pieniin kuntiin, Lohi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta kuitenkin korostaa, että rakenteellinen ja hallinnollinen uudistus ei yksin ratkaise kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen kytkeytyviä uudistamistarpeita.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi oman lausuntonsa uudistuksesta toukokuussa. Valiokunnan mukaan uudistuksen perusratkaisuissa ei ollut perustuslaillisia ongelmia.

PeV vaati kuitenkin sote-valiokunnan tekevän muutamia korjauksia. Muutosta vaadittiin myös muun muassa esitykseen vanhojen sopimusten mitätöinneistä.

Hallitus on esittänyt, että aiemmin tehdyt laajat sosiaali- ja terveydenhuollon ulkoistamissopimukset voitaisiin mitätöidä tai irtisanoa. Perustuslakivaliokunnan mukaan mitätöinnin kynnystä on nostettava ja kyseistä lainkohtaa selkeytettävä.

Sote-valiokunta ehdottaa, että sopimusten mitättömyyttä ja irtisanomista koskevaa sääntelyä täsmennetään perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Kyseiset sopimukset olisivat kuitenkin edelleen joko suoraan lain nojalla mitättömiä tai irtisanottavissa.

– Länsi-Pohjan sairaalan sopimus esimerkiksi mitätöityy siirtymäajan jälkeen, Lohi sanoi.

STM käynnistää myös välittömästi valiokunnan lausunnon perusteella lainsäädännön uudistamisen, jolla turvataan Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden palvelut.

Sote-valiokunta pitää myös perusteltuna muuttaa virkalääkärivaatimusta koskevaa sääntelyä siten, että sairaalaan ottaminen, erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi ja alustavan hoitosuunnitelman laatiminen olisi hyvinvointialueen vastuulla, mutta mainittuja tehtäviä ei määriteltäisi virkalääkärin tehtäviksi.

Valiokunta pitää perusteltuna, että uudistuksen rahoitusmallin lähtökohdaksi on valittu rahoitusmalli, jonka tarkoituksena on varmistaa, että julkinen valta turvaa perusoikeuksien toteutumisen suuntaamalla rahoituksen keskeisiltä osiltaan palvelutarpeen perusteella eri puolilla maata.

Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 14: