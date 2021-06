Perussuomalaisten puheenjohtaja kävi läpi sunnuntain vaalitulosta puolueen Tuumaustunnilla.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) hämmästeli kuntavaalituloksesta käytyä keskustelua.

Halla-ahon mukaan puolueet hävisivät tai saivat rökälevoittoja ja torjuntavoittoja - ja perussuomalaisia pidettiin vaalien häviäjänä.

– Vaalien rökälevoittaja on kokoomus, jonka ääniosuus kasvoi 0,7 prosenttiyksikköä ja valtuutettujen määrä 64:llä. Torjuntavoittajia ovat Sdp ja keskusta, koska ne hävisivät vähemmän kuin pelkäsivät. Sdp menetti 1,7 prosenttiyksikköä kannatusta ja 248 valtuutettua, kepu 2,7 prosenttiyksikköä ja 376 valtuutettua.

-- Häviäjiä olivat perussuomalaiset, joiden ääniosuus kasvoi 5,6 prosenttiyksikköä ja valtuutettujen määrä 580:llä, Halla-aho huomautti.

Perussuomalaiset sai sunnuntaina kuntavaalihistoriansa parhaimman tuloksen, 14,5 prosenttia. Tällä irtosi neljäs sija kokoomuksen, Sdp:n ja keskustan jälkeen.

Eduskuntavaalikannatusta mittaavissa kyselyissä perussuomalaiset on ollut kärkisijalla jo pitemmän aikaa.

Halla-aho oli tyytyväinen perussuomalaisten kuntavaalitulokseen.

– Vaalituloksemme ei vastannut gallup-kannatusta, mutta tämä oli täysin odotettavissa aiempien kokemusten valossa. Vuonna 2012 jäimme vaaleissa noin 3 prosenttiyksikköä edeltävästä gallup-tuloksesta, ja suunnilleen sama toistui nytkin. Ne, jotka kannattavat perussuomalaisia, ovat keskimäärin vähemmän ahkeria käyttämään äänioikeuttaan, Halla-aho selitti.

Puoluejohtaja Halla-aho oli iloinen siitä, että perussuomalaiset on nyt suurin puolue kuudessa kunnassa, ja on kolmen suurimman puolueen joukossa noin 180 kunnassa, kun kuntia on vajaat 300.

– Haluankin tässä yhteydessä esittää puoluetoimiston erityiset onnittelut Haminaan, Hämeenkyröön, Kankaanpäähän, Kihniöön, Orimattilaan ja Ylöjärvelle, joissa perussuomalaiset ovat nyt suurin puolue. Salossa olemme valtuustoryhmän koossa jaetulla kärkisijalla. Värikartta on kuitenkin harhaanjohtava, koska se näyttää vain kunnan suurimman puolueen.

– Tällainen esitystapa piilottaa sen massiivisen muutoksen, joka kunnissa sunnuntaina tapahtui. Perussuomalaiset ovat nyt toiseksi suurin puolue 62 kunnassa. Olemme kolmanneksi suurin puolue 110 kunnassa, Halla-aho luetteli.

Kuntavaaleissa Sdp ja keskusta menettivät selvästi kannatustaan, kokoomus lisäsi kannatustaan hieman, ja perussuomalaiset roimasti.

Perussuomalaiset ei pärjännyt kaupungeissa niin kuin oletettiin.

– Emme aivan päässeet tavoitteeseemme suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa, mihin luultavasti vaikutti eniten matala äänestysaktiivisuus. Koska suuret äänestäjämassat asuvat kaupungeissa, tämä näkyy kokonaisääniosuudessamme, Halla-aho päätteli.

Hän toppuutteli kuntajytkyn odottajia ja suhtautui realistisesti puolueen kannatuskehitykseen.

Halla-aho toivoi omilta perussuomalaisilta kuntapäättäjiltä myös malttia puolueen tavoitteiden ajamisessa.

– Se muutos, jota me ajamme, ei kuitenkaan tapahdu rytisten eikä yhdessä yössä. Se tapahtuu sillä, että kasvamme osaksi päätöksentekojärjestelmää, sekä kunnissa että muilla tasoilla, ja muutamme sitä sisältä päin.

– Nämä vaalit ovat osa sitä prosessia ja antavat meille mahdollisuuksia, jos osaamme ja maltamme niitä hyödyntää, Halla-aho totesi.