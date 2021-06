Pelkosenniemellä yksi mies sai enemmän ääniä kuin keskusta yhteensä – näissä kunnissa paikalliset voimat jyräsivät perinteiset puolueet alleen

Markku Kankaanranta, 65, keräsi Lapin pienimmässä kunnassa enemmän ääniä kuin koko keskustapuolue.

Sitoutumattomien yhteislistalta valtuustoon valittu Markku Kankaanranta uskoo sunnuntain vaalituloksen kielivän tyytymättömyydestä. Pelkosenniemi on tunnettu Andy McCoyn patsaasta.

Valtakunnallinen äänestysaktiivisuus jäi sunnuntain kuntavaaleissa vaatimattomaksi, ja koko Suomen tuloksia katsoessa perinteiset puolueet näyttävät pitäneen odotettua paremmin kiinni valtuustopaikoistaan.

Joissakin kunnissa valtasuhteet rysäytettiin kuitenkin kertaheitolla uusiksi. Lapin maakunnan pienimmässä kunnassa Pelkosenniemellä voidaan puhua jo paikallispoliittisesta vallankumouksesta, jossa perinteisen vallanpitäjän keskustan kannatus romahti 28,7 prosenttiyksikköä 11,4 prosenttiin annetuista äänistä.

– Puolueiden hegemonia ei kiinnosta enää hirveästi ihmisiä. Keskusta on ollut Lapissa vallanpitäjä ja ehkä siihen on vähän tullut tyytymättömyyttä, Pelkosen­niemen sitoutumaton äänikuningas Markku Kankaanranta virkkoo Ilta-Sanomille.

Kankaanrannan nappaamat 86 ääntä muodostavat 17,8 prosenttia Pelkosen­niemen äänistä. 65-vuotias mies sai siis kotikunnassaan enemmän ääniä kuin koko keskustapuolue.

Eniten ääniä kahmivat kaksi sitoutumattomien yhteislistaa, Kankaanrannan edustama Pyhä-Pelkosenniemi-yhteislista (29 prosenttia äänistä) ja Pelkosenniemen kylät -yhteislista (27,2 prosenttia äänistä).

Tuore äänikuningas toivoo seuraavan valtuustokauden kuluvan edellistä rauhallisemmissa merkeissä.

Pelkosenniemen edellinen valtuustokausi oli Kankaanrannan mukaan riitaisa. Tulisimmat väännöt käytiin sopivasta paikasta uudelle koululle. Pyhätunturilla asuvat pelkosenniemeläiset toivoivat koulua tunturialueelle.

– Siinä pääsivät kärsimään monen valtuutetun suhteet. Pyhätunturi on kehittynyt aika lailla ja varhaiskasvatus ja päivähoito oltaisiin haluttu enemmän sinne. Siitä on aina vähän väännetty kättä.

Vaikka vuoden 2021 kuntavaalien tulos oli Pelkosenniemellä historiallinen, on sitoutumattomien yhteislistoilla Kankaanrannan mukaan pitkä perinne kunnan politiikassa. Lapin Kansan mukaan valtuustossa on ollut pitkään sitoutumattomia ryhmiä, ja valtapuolueiden on ollut vaikea löytää itselleen ehdokkaita.

Menneinä vuosikymmeninä poliittisia protesteja on Kankaanrannan mukaan synnyttänyt muun muassa alueelle suunniteltu Vuotoksen tekojärvi. Kuntapoliitikko toivoo seuraavan valtuustokauden sujuvan Pelkosenniemellä taas rauhallisemmissa merkeissä.

– Nyt jopa näyttää siltä, että kaikki ryhmät ovat hyvinkin yhteneväisiä. Oli tässä sellaista pientä hankausta, mutta tämän jälkeen haluamme edetä yhteistyöllä ja demokraattisesti, äänikuningas sanoo.

”Kuntakapinat” eivät rajoittuneet Lapissa vain Pelkosenniemeen. Enontekiöllä suurimman puolueen aseman nappasi sitoutumattomien muodostama Enontekiöläisten ääni. Paikallisen keskustan kannatuksesta suli 31,8 prosenttiyksikköä.

Kolarissa valtuuston johdosta käytiin täpärä taistelu Kolari 21 -yhteislistan ja Kolarin kylät -yhteislistan välillä. Edellinen nappasi äänistä 24,2 prosenttia ja jälkimmäinen 24,1. Keskustan kannatus romahti 17,7 prosenttiyksikköä ja vasemmistoliiton 13,4.

Politiikantutkija Petri Koikkalainen Lapin yliopistosta kertoi sunnuntaina Ylelle, että sitoutumattomien menestys kertoo lappilaisen pettymyksestä perinteisten puolueiden harjoittamaan politiikkaan.

– Kyllä meillä nyt vanhat valtapuolueet keskusta ja vasemmistoliitto ovat ottaneet rytinällä takkiinsa. Sitoutumattomien menestys Lapissa on huomionarvoista, sillä menestys on ollut moninkertainen muuhun maahan verrattuna, Koikkalainen totesi Ylelle.

Paikallinen lista nujersi perinteiset puolueet myös Päijät-Hämeessä Kärkölässä. Siellä Kärkölä-ryhmä-yhteislista nousi suurimmaksi ryhmäksi ja jätti kokoomuksen ja Sdp:n taakseen. Edellisissä vaaleissa voitto meni Kärkölässä Sdp:lle.