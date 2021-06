Keskusta piti puolensa – Tutkija: ”Tämä ei tarkoita, että heillä olisi vaara ohi”

Keskusta menetti 376 valtuustopaikkaa, perussuomalaiset sai 580.

Keskustassa huokaistiin sunnuntaina helpotuksesta, kun puolueen vaalitappio jäi odotettua pienemmäksi ja keskusta piti asemansa kolmanneksi suurimpana kuntapuolueena.

Vaalien alla kyselyt povasivat keskustalle roimaa tappiota ja perussuomalaisille isoa voittoa. Keskustalaiset pelkäsivät menettävänsä perinteisiä kannatusalueitaan perussuomalaisille.

Vaikka keskustan ääniosuus jäi 2,7 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin viime kuntavaaleissa, puolue piti asemiaan pikkukunnissa ja etenkin paikkojen määrässä. Perussuomalaiset taas saivat kannatusta myös kaupungeista.

Emilia Palonen.

Keskusta menetti keskimäärin yhden valtuutetun kuntaa kohden, tutkija Emilia Palonen laskee.

– Se ei ole paha tilanne keskustalle ollenkaan, hän sanoo.

Vaikka perussuomalaisten äänisaalis kasvoi, valtuustopaikkojen määrässä he jäivät paljon kauemmas keskustan taakse kuin ääniosuudessa, Palonen huomauttaa.

Keskustan ja perussuomalaisten ääniosuudet olivat hyvinkin lähellä toisiaan, sillä keskusta sai äänistä 14,9 prosenttia ja perussuomalaiset 14,5 prosenttia. Valtuustopaikkojen määrässä on sen sijaan iso ero, sillä keskusta sai 2 448 paikkaa siinä missä perussuomalaiset vain 1 350 paikkaa.

Miinusta tuli keskustalle 376 paikkaa, kun perussuomalaiset sai 580 lisää.

Keskustavalta säilyi Suomessa 187 kunnanvaltuustossa. Keskusta hallitsee siten 11 kunnassa vähemmän kuin viime vaalien jälkeen.

Mikko Majander.

Ajatuspaja Magman tutkija Mikko Majander kuvaa keskustan tappiota siedettäväksi.

– Se on tietysti suuri helpotus, sillä keskusta on tässä ahdingossaan kokeillut jo kaikki keinot, vaihtanut sekä puheenjohtajaa että ministereitä. Jos nyt olisi mennyt oikein huonosti, ei olisi oikein keinoja, Majander sanoo.

Majander pitää keskustalle symbolisesti tärkeänä, että puolue jätti perussuomalaiset taakseen.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että heillä olisi vaara ohi -tilanne. Tuloshan oli huono, ja perussuomalaiset on kuitenkin edennyt uusille paikkakunnille ja saanut lisäkannatusta. Sehän on heille paljon parempi ponnahduslauta kohti seuraavia eduskuntavaaleja, koska he ovat vahvemmin läsnä eri paikkakunnilla jo valmiiksi.

Eduskuntavaalien alla perussuomalaiset hyötyvät myös asemastaan oppositiossa.

Perussuomalaiset on rohmunnut paljon paikkoja muiltakin kuin keskustalta.

Monet perussuomalaisenemmistöiseksi muuttuneet valtuustot sijaitsevat Pirkanmaalla. Näissä neljässä ennen keskustan hallitsemassa kunnassa perussuomalaiset saivat nyt enemmistön: Hämeenkyrö, Kankaanpää, Kihniö ja Orimattila.

Haminassa perussuomalaiset nousivat suurimmaksi Sdp:n ohi ja Ylöjärvellä taipumaan joutui kokoomus.

