Politiikka

”Ei ole ikinä kiinnostanut minua” – nyt puhuvat suomalaiset, jotka eivät äänestäneet

Äänestysprosentti tämän vuoden kuntavaaleissa oli vain 55,1 prosenttia, joka historiallisen alhainen. Tulos on peräti 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä vuoden 2017 vaaleissa, jolloin äänestys­aktiivisuus oli 58,8 prosenttia. IS jalkautui kansan pariin Helsingissä ja koitti selvittää, miksi ihmisiä ei kiinnosta äänestää. Ihmisten turhautuminen ja epäily omiin vaikuttamismahdollisuuksiin äänestämisen kautta oli aistittavissa, kun IS vieraili Kontulan lisäksi, Jakomäessä, Malmilla, Tapulikaupungissa sekä Pukinmäessä.

