Atte Kaleva arvioi, että kevään välienselvittelystä saattoi olla puolueelle jopa hyötyä.

Kokoomus nappasi ykköspuolueen paikan paitsi valtakunnallisesti myös Helsingissä. Kaupungin pormestarikisasta povattiin pitkään tiukkaa kisaa kokoomuksen ja vihreiden välille, mutta sunnuntain vaali-illassa kokoomus kruunattiin Helsingin voittajaksi 25,7 prosentin kannatuksella.

Perinteisesti pormestariksi on nostettu suurimman puolueen pormestariehdokas. Kokoomuksen ehdokas Helsingissä on kansanedustaja Juhana Vartiainen. Jos Vartiainen valitaan pormestariksi, hänen tilalleen eduskuntaan nousee Helsingin kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva. Kaleva on ollut ehdolla kaksissa viimeisissä eduskuntavaaleissa, mutta ei ole tullut valituksi.

Kaleva kommentoi IS:lle, että vaali-illan tuloksesta jäi hyvä fiilis. Hän on tyytyväinen puolueen tulokseen Helsingissä ja valtakunnallisestikin. Kaleva itse sai yli 2 000 ääntä ja tuli valituksi jatkokaudelle Helsingin kaupunginvaltuustoon.

Hän kehuu pormestariehdokas Vartiaista paitsi talousosaamisesta, myös rakentavasta tavasta toimia.

– Juhana olisi hyvä pormestari ja on hyvä talousosaaja. Hän pystyy yhdistämään koko kokoomusjoukkuetta. Se on tärkeää juuri nyt. Uskon, että Juhana pystyy yhdistämään porukkaa samalla tavalla kuin onnistuttiin yhdistämään joukkoja vaalikampanjoinnissa, Kaleva arvioi.

”Kokoomusjoukkue” ei toden totta näyttänyt kovin yhtenäiseltä vaalien alla. Tapahtumaketju alkoi jo marraskuussa, kun Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti, että ei ole käytössä jatkokaudelle. Alkuhämmennyksen jälkeen Helsingin kokoomuksessa kaivettiin esiin kaksi potentiaalista ehdokasta: entinen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Kirsi Piha ja kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Wille Rydman.

Kaksikosta Piha tuli valituksi, mutta ajautui heti törmäyskurssille puolueen konservatiivisemman siiven kanssa, johon Kalevakin voidaan lukea. Piha vetäytyi pormestariehdokkuudestaan vain muutaman viikon jälkeen vedoten puolueen sisäisiin jakolinjoihin.

Pihan vetäytymisen jälkeen kokoomuksen puoluejohto puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla otti ohjat käsiinsä. Pormestariehdokkaaksi valittiin Vartiainen ja houkuteltiinpa Helsinkiin vielä äänikuningattareksi sunnuntaina kruunattu Elina Valtonenkin.

Kaleva arvioi nyt, että tästä ”ikävästä ja vähän omituisesta episodista” saattoi olla puolueelle viime kädessä jopa hyötyä. Hän arvelee, että kiistaksi kärjistynyt tilanne ja kokoomuslaisten jako ”vuohiin ja lampaisiin” herätteli puolueväkeä. Tajuttiin, että on tiivistettävä rivit.

– Täytyy sanoa ihan suoraan, että oli hyvin erikoinen vaalikevät. Oli korona­rajoitukset ja sitten vielä Kirsin lyhyt ja hyvin turbulentti kaksiviikkoiskausi meidän pormestariehdokkaanamme. Se oli hankala tilanne. Ajattelin itsekin silloin, että mitähän tästä tulee.

Onko asiat nyt selvitetty?

– Luulen, että pitkälti on.

Kaleva sanoo, että kokoomusväen jakaminen konservatiiveihin ja liberaaleihin on keinotekoinen.

– Kokoomus on antanut muiden puolueiden, lähinnä perussuomalaisten ja vihreiden, vetää mukaansa identiteettipolitikointiin. Se ei tuota hyvää tulosta. Meidän kannattaa ennemmin keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää, kuin siihen, mikä meitä erottaa. Siinä Juhana on hyvä. Keskitytään talouteen ja turvallisuuteen, se on kokoomuslaisuuden ydintä.

– Jos ruvetaan vaatimaan ideologista samanmielisyyttä kaikissa asioissa, on vaikea nähdä, että kokoomus voisi olla yli 20 prosentin puolue, Kaleva sanoo.

Jos ovet eduskuntaan aukeavat, Kaleva ottaa paikan mieluusti vastaan. Hän malttaa kuitenkin odottaa vielä Helsingin ryhmien välisten neuvottelujen tulosta rauhassa.

– Se on hyvin mielenkiintoinen tehtävä ja olen motivoitunut. Katsotaan ensin nämä Helsingin neuvottelut ja uuden valtuustoryhmän järjestäytyminen. Toivottavasti kansalaisten antama vahva mandaatti näkyy tehtävien jaottelussa ryhmien välillä, Kaleva sanoo.

Kaleva on terrorismin ja jihadin tutkija. Hänet muistetaan myös vuonna 2013 tapahtuneesta noin puoli vuotta kestäneestä panttivankidraamasta, kun Kaleva, hänen vaimonsa Leila Kaleva ja itävaltalainen Dominik Neubauer kaapattiin Jemenin pääkaupungissa Saanaassa.