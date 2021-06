Kokoomus voitti kuntavaalit 21,4 prosentin kannatuksella.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mukaan vaalitulos oli selvä vastalause vasemmistolaiselle politiikalle.

– Suomalaiset eivät halua elää velaksi tai korottaa veroja. Demarit ovat siirtyneet vasemmalle, mikä näkyy tuloksessa. Ihmiset lopulta kuitenkin ajattelevat, että pitää olla jonkinlainen tasapaino verotuksen tason ja palvelujen tason välillä. Ei voi lähteä holtittomalle laukalle, Häkkänen sanoi ISTV:n maanantaiaamun jälkilöylylähetyksessä.

Häkkänen sanoi äänestäjien käsityksen kuntatalouden realiteeteista olevan hyvä, mikä näkyi kokoomuksen vaalituloksessa.

– Jokainen kunnan asukas tietää, että kaupunkien ja kuntien talous on tiukoilla. Valtakunnan puheenaiheissa sanottiin, että voidaan lisätä kaikkea hyvää kaikkeen paikkaan, se ei mennyt läpi.

Kokoomus oli kuntavaalien suurin puolue 21,4 prosentin kannatuksella. Valtakunnallisissa gallupeissa puolue ei kuitenkaan ole viime aikoina yltänyt samanlaisiin lukemiin.

– Ihmiset suhtautuvat eri tavalla kotikunnan ja valtakunnan asioihin, Häkkänen vastasi kysymykseen ristiriidasta.

– Faktaa on myös se, että ehdokasjoukko ratkaisee. On tiedetty, että kokoomuksella on erittäin kova ehdokaskaarti verrattuna demareihin, keskustaan tai perussuomalaisiin, hän jatkoi.

Häkkäsen mukaan vaalitulos oli viesti myös valtakunnan politiikkaan.

– Tämä on selvä viesti velkaantumiskehitykseen ja työllisyyskehitykseen. Kaksi viime vuotta vasemmistohallitus on lisännyt joka paikkaan menoja. Vaaleissa keskeinen viesti hallituspuolueilla on ollut, että me olemme lisänneet menoja ja mitä olemme saaneet aikaan. Ihmiset ovat sanoneet, että ei. Velaksi ei voi elää loputtomasti.

