Antton Rönnholm harmitteli alhaista äänestysprosenttia.

Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholmin mukaan pääministeri Sanna Marinin ympärillä ennen vaaleja vellonut aamiaiskohu ei vaikuttanut ratkaisevasti puolueen kuntavaalimenestykseen.

– En ole saanut sellaista palautetta kentältä, Rönnholm sanoi ISTV:n maanantaiaamun jälkilöylylähetyksessä.

Sdp keräsi vaaleissa 17,1 prosentin valtakunnallisen kannatuksen, mikä on puolueen historian huonoin kuntavaalitulos.

Rönnholm arvioi, että puolueen tappio johtui ihmisten jäämisestä katsomoon.

– Keskeinen tekijä oli se, että ihmisillä oli muut asia mielessä kuin kuntavaalit. Ehkä mieli oli muualla.

Hän myös harmitteli alhaista äänestysprosenttia. Vaalien äänestysprosentti jäi vain 55,1 prosenttiin. Yhtä heikkoa äänestysprosenttia ei ole kuntavaaleissa nähty vuoden 1950 jälkeen.

Rönnholm arvioi, että pääministerin aterioista nousseen kohun mittasuhteisiin vaikutti hänen sukupuolensa.

– Minusta on hyvä, että asia (aamiaiskohu) on saatu päätökseen. Siitä ehditään puhua paljon, mikä on tarkoituksenmukaista. Minusta tuntuu, että hiukan eri mittatikulla arvioidaan naispuolista pääministeriä kuin aiempia.