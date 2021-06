Perussuomalaiset eteni, mutta ei vallannut, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sunnuntai-illan vaalistudion iloisin ihminen oli keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Huolimatta siitä, että vaalistudion aikaan myöhään sunnuntai-iltana keskusta ja perussuomalaiset taistelivat vielä tasaisesti kolmanneksi suurimman kuntapuolueen paikasta.

Keskustan tuho sen sydänmailla jäi toteutumatta. Maaseutu-Suomesta taisteltiin kylä kylältä ja kirkko kirkolta. Keskustan harmaantuneet veteraanit pitivät pintansa perussuomalaisten ryntäystä vastaan.

Kahakoita hävittiin ja kuntia menetettiin, mutta kunta-Suomen kanta säilyi silti keskustan vihreänä. Tähän on syytä lisätä, että keskustan hallitsemilla alueilla riittää enemmän hehtaareja kuin äänestäjiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ennusteli hyvissä ajoin, että keskusta kärsii vaalitappion, joka pakottaa sen jättämään hallituksen.

Näin voi toki käydä edelleen, mutta ei tästä syystä.

Keskustan itsetunto kasvoi sunnuntaina. Sillä voi olla kahdenlaisia seurauksia. Keskusta tekee entistä tiettävämmäksi, että se on hallituksen selkeä kakkospuolue. Tämä koettelee erityisesti vihreitä, joiden tunnelmia synkentää myös kuntavaalitappio.

Toisaalta keskusta voi rauhoittua, kun syöksykierre on katkaistu. Annika Saarikon asema vahvistui kerralla. Hänestä on mahdollista tulla pitkäaikainenkin puheenjohtaja. Puolue joka kärsii kaikkein eniten maailman muutoksesta tarvitsisi sellaista.

Keskustan kriisit eivät ole ohi. Sen kannatusalueet tyhjenevät ihmisistä, kun kaupungit vain kasvavat. Vuosikymmenten yritykset tunkeutua niihin eivät ole onnistuneet.

Yli satavuotisen puolueen väki tuntee kaikki vanhat konstit. Tulevina vuosina tarvitaan ne kaikki ja monta uutta. Moni toivoo, että keskusta on nyt nähnyt pohjakosketuksensa.

Perussuomalaisten vaalitulos tulee olemaan sen historian paras kuntavaaleissa ja kannatuksen kasvu selvästi suurin. Mikä tahansa muu puolue olisi tähän tyytyväinen.

” Kun toiveet ovat taivaissa, vuorenhuippukaan ei riitä.

Perussuomalaiset oli kuitenkin käynyt ennätyspitkän kampanjan, joka oikeastaan alkoi jo viime kesänä. Ehdokkaita on värvätty. Sekä perinteisiä että puolueen niin hyvin hallitsemia uusia viestintäkanavia on käytetty.

Toiveet olivat taivaissa, ja silloin vuorenhuippukaan ei riitä.

Perussuomalaisten kannattajat elävät voitoista ja mieluummin murskavoitoista. Nyt sellaista ei ihan saatu.

Perussuomalaisten lohtu on, että puolueen sitoutuneiden äänestäjien määrä on kasvanut. Se ei ole vain fiilisäänestäjistä kiinni.

Jussi Halla-aho voi puhua perussuomalaisista kuntavaalien suurimpana kannatuksen kasvattajana. Tämä ei hänen asemaansa horjuta. Mutta ensi eduskuntavaaleissa unelmista olisi pikku pakko tehdä totta.

Kokoomuksen Petteri Orpo pääsi julistautumaan suureksi voittajaksi itse asiassa hyvin pienellä kannatuksen nousulla. Orpolle asia on iso.

Hänen asemaansa puolueen johtajana ei enää kyseenalaisteta. Haastajat Elina Valtonen ja Antti Häkkänen asemoivat itseään uudestaan uskollisiksi aseenkantajiksi.

Orpo vie kokoomuksen ensi vaaleihin ja on puolueen pääministeriehdokas. Se on oma taistonsa.

Tämä on neljäs kerta peräkkäin, kun kokoomus on kuntavaalien suurin puolue. Tässä vaikuttaa sama yhteiskuntarakenteen muutos, joka kalvaa demareita ja keskustaa. Hyvinvoiva keskiluokka on kasvanut ja sen suosikkipuolue on kokoomus.

Tämän ryhmän äänestysinto on suuri myös muiden tylsänä pitämissä kuntavaaleissa. Se tietää, että poliittinen aktiivisuus hyödyttää oikeasti.

Eduskuntavaaleissa Orpo ja kokoomus joutuvat taas tiukempaan testiin, sillä niissä yleinen äänestysinto on isompi.

Sdp menetti kevään aikana toivonsa olla kuntavaalien suurin puolue. Jos vaaleja ei olisi pandemian vuoksi siirretty, tämä olisi voinut juuri ja juuri onnistua.

Nyt koronarajoitukset kääntyivät varmasti osin demareita vastaan. Virukseen ne saattoivat tehota ja ihmishenkiä pelastaa. Vaikuttuneilla viruksilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta.

Sanna Marin johti nyt puolueensa ensi kertaa vaaliin puheenjohtajana. Ensi kerralla haaste on hänellekin isompi ja ratkaisevampi.

Riippumatta siitä, milloin ne vaalit pidetään.

Vihreille vaalit olivat takapakki. Vuoden 2017 vaaleissa vihreät teki selvän eron lähimpään kilpakumppaniinsa vasemmistoliittoon.

Nyt puolueet ovat ainakin kuntapolitiikassa jälleen melkein samassa sarjassa. Vähän kokeneempi Li Andersson onnistui tappiossa vähän paremmin kuin Maria Ohisalo.

Vihreiden kannalta tilanne on kinkkinen. Ohisalo on erittäin suosittu puolueessa. Hänen haastamistaan ei ole ajatellut viime aikoina kukaan. Nyt voi alkaa ajatella.

Ohisalo tarvitsee äkkiä näyttöjä hallituksessa. Tämäkin voi lisätä kipinöintiä siellä.

Vasemmistoliitto nosti Anderssonin äitiysloman ajaksi hänen sijalleen Jussi Saramon. Tämä saattoi toimia vaaleissa puolueen hyväksi, kun sen kampanja ei ripustautunut vain Anderssonin varaan. Saramo näytti vähän erilaiselta punavihreitä johtavien puolueiden nuorten naisten joukossa.

Henkilökultin varassa vaaleihin meno on vaarallista. Vasemmistoliitto vältti tämän loukon puolivahingossa.