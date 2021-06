Valtakunnan ääniharavan tittelistä meneillään huipputiukka kisa

Valtakunnan ääniharava näyttäisi olevan joko Jussi Halla-aho (ps) tai Elina Valtonen (kok). Molemmat ovat ehdolla Helsingissä.

Kun koko maan äänistä on laskettu 92,2%, koko maan suosituin kuntavaaliehdokas on perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hän on ehdolla Helsingissä.

Aivan tuntumassa on kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtonen, joka on nousemassa äänikuningattareksi. Molemmilla oli yli 13 000 ääntä, ja ero oli kello 23 aikaan pari sataa ääntä Halla-ahon hyväksi.

Kolmantena valtakunnan ääniharava -listalla oli kansanedustaja Juhana Vartiainen, joka on kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä. Hänellä oli jo yli 11 000 ääntä.

Valtakunnalliselle neljännelle sijalle on jäämässä pääministeri Sanna Marin (sd), joka on kerännyt kotikaupungissaan Tampereella reilut 10 000 ääntä.

Valtonen ja Marin olivat myös vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vaalipiiriensä äänikuningattaria

Tuolloin Valtonen keräsi 19000 ääntä Uudenmaan vaalipiirissä ja Marin puolestaan 19000 ääntä Pirkanmaan vaalipiirissä.

Marin on istunut kaupunginvaltuustossa jo useamman vuoden ajan, mutta Valtonen sen sijaan on aloittamassa ensimmäistä valtuustokauttaan ikinä.

Kerta oli ensimmäinen, kun Valtonen asettui ehdolle kuntavaaleissa. Alun perin Valtosen ei ollut tarkoitus olla ehdolla näissäkään vaaleissa, mutta hän pyörsi lopulta päätöksensä ja ilmoitti ehdokkuudestaan viime helmikuussa.

Päivää aiemmin kokoomuksen silloinen pormestariehdokas Kirsi Piha oli ilmoittanut vetäytyvänsä ehdokkuudestaan. Valtonen ei ole kertonut, muuttiko Pihan vetäytyminen hänen mielensä ehdokkuuden suhteen.

– Tässä pitää nyt katsoa kokonaisuutta vähän laajemmin. Kokoomuksen tilanne on nyt sellainen, ja jos synnyinkaupunki kutsuu, niin mukana olen, Valtonen kommentoi kunnallisvaaliehdokkuuttaan Ilta-Sanomille viime helmikuussa.

Äänikuningatar Valtonen on ollut aiemminkin. Viime eduskuntavaaleissa hän oli Uudenmaan vaalipiirin äänikuningatar yli 19 000 äänipotilla.

Valtonen asui vielä viime vuonna Espoossa, jossa häntä oli niin ikään yritetty useasti houkutella kunnallisvaaleihin ehdokkaaksi. Helsinkiin hän muutti tämän vuoden alussa. Valtonen on ilmoittanut tukevansa puoluetoveri Juhana Vartiaista Helsingin pormestariksi.