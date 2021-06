Piisinen edustaa perussuomalaisia.

Joka kodin asuntomarkkinat- ja Remontti-Reiska-ohjelmista tunnettu Jorma ”Remontti-Reiska” Piisinen on nousemassa Järvenpään kunnanvaltuustoon perussuomalaisten listoilta. Kun äänistä on laskettu 41,9 prosenttia, Piisiselle on napsahtanut jo 444 äänen saalis, joka riittää takaamaan paikan valtuustossa.

Kilpailu kunnan äänikuninkuudesta käydään tulospalvelun tuoreimpien lukujen perusteella Piisisen ja Sdp:n Eemeli Peltosen välillä. Kisa on tiukka, koska toista sijaa pitävälle Peltoselle on tähän mennessä kirjattu 433 ääntä.

Piisinen on vaalikampanjassaan vaatinut muun muassa kaikkien järvenpääläisten yhdenvertaista asemaa terveys- ja sosiaalipalveluissa, homekouluihin puuttumista sekä järvenpääläisten yritysten parempaa huomiointia kunnan kilpailutuksissa.

Tähän mennessä perussuomalaiset on kahminut huikeat 20,1 prosenttia Järvenpään äänistä eli useamman prosenttiyksikön enemmän kuin valtakunnallisella tasolla. Ykköspaikkaa kunnassa pitelee Sdp 22,3 prosentin kannatuksella.

Vuonna 2012 Piisinen nähtiin Aku Hirviniemen Putous-hahmon Timo Harjakaisen kanssa 12-osaisessa sarjassa. Lisäksi hän on pyörittänyt omaa rakennusalan yritystä. Hänellä on kolme poikaa vaimonsa Piia Piisisen kanssa.