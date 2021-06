Viime päivien kohu Anni Sinnemäen ympärillä saattaa vaikuttaa vihreiden pormestariehdokkuuteen Helsingissä, politiikan toimittajat arvioivat.

ISTV:n suorassa kuntavaalilähetyksessä pohdittiin sitä, vaihtaako vihreät pormestariehdokastaan Helsingissä Anni Sinnemäen rikostutkinnan tultua julki perjantaina.

Aiemmin rikostutkinnasta ei ole julkisuuteen hiiskuttu. Epäselvyyttä on ollut siitä, miten vihreissä tieto on kulkenut, ja jos on, miksi asiasta ei kerrottu julkisuuteen aikaisemmin.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että isoin moraalinen ongelma on tapahtunut jo talvella, kun vihreät ovat kokoontuneet valitsemaan pormestariehdokasta. Silloin rivivihreät eivät ole tienneet asiasta, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari totesi lähetyksessä.

Junkkari ja IS:n poliitikan toimittaja Timo Haapala pohtivat, vaihtavatko vihreät pormestariehdokkaansa etenkin Twitterissä hyvin tunnettuun, entiseen apulaiskaupunginjohtajaan Pekka Sauriin.

Toimittajien mukaan on kuitenkin vielä vaikea arvioida, miten Sinnemäen viime päivien kohu tulee vaikuttamaan.

Sinnemäkeä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikosepäily liittyy tämän tuttavan Pihla Viitalan talon rakentamiseen Helsingin Meilahden huvila-alueella. Sinnemäen epäillään toimineen esteellisesti, kun Viitalan perheelle myönnettiin poikkeamislupa asemakaavasta. Sinnemäki on Viitalan ja tämän vanhempien tuttava.

Poikkeamislupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Sinnemäki toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.

Sinnemäki on kiistänyt rikosepäilyn.