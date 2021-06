Kuntavaaleihin asettui ehdolle suuri joukko julkisuudesta tunnettuja henkilöitä.

Kuntavaaleissa ehdolle asettui liuta julkkisehdokkaita. Osa on pääsemässä läpi valtuustoihin, osa ei.

Sdp:llä ehdokkaana Sipossa on räppäri Juno, eli Jon Korhonen ja naapurikunnassa Keravalla demarilistalta löytyy näyttelijä Mikko Rasila. Korhonen ja Rasila keräsivät kumpainenkin yhteensä 23 ääntä. He eivät ole pääsemässä läpi.

Raaseporissa ehdolla on kirjailija Monika Fagerholm ja Kemistä entinen jalkapalloilija Jukka Ikäläinen. Fagerholm sai ennakkoon 44 ja Ikäläinen 151 ääntä ja tämän hetken tilanteen mukaan heidät valitaan valtuustoihin.

Helsingistä Sdp:n ehdokkaana löytyy Ylen aamun Jälkidigistä tuttu Sami Kuusela. Kokeneempaa poliittista osaamista edustaa maakuntajohtajana eläköitynyt Matti Viialainen Puumalassa. Kuusela sai ennakkoon 77 ääntä eikä hän tällä hetkellä ole pääsemässä läpi. Viialainen sen sijaan pääsisi valtuustoon. Hänen saldonsa ennakkoäänissä oli 65.

Tuttuja nimiä valituiksi Sdp:n listoilta on myös Hilkka Ahde, joka on menossa läpi Helsingissä.

Kokoomuksella lienee näissä vaaleissa suurin joukko julkisuudesta tuttuja ehdokkaita listoillaan. Kokoomuksen julkimolista on melkoinen, mutta esimerkiksi Diili-ohjelmasta tuttu Noora Fagerström on ehdolla Espoossa ja Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Aleksi Kortesalmi pyrkii valtuustoon Ranualta. Tanssilegenda Aira Samulin on ehdolla Helsingissä kuten myös ovat Suurin pudottaja -ohjelmassa esiintynyt Niina Kuhta sekä kokkiohjelmista tuttu burgerimies Akseli Herlevi.

Lista on pitkä, mutta mainittakoon vielä mentalisti Noora Karma Sipoossa, tuottaja Petteri Ahomaa Raaseporissa, malli ja juontaja Vanessa Kurri Espoossa sekä ex-pituushyppääjä Tommi Evilä Tampereelta.

Kun miltei 75 prosenttia koko maan äänistä on laskettu, Fagerström on pääsemässä valtuustoon, Kortesalmi, Samulin ja Kuhta eivät.

Akseli Herlevi on pääsemässä vara-valtuutetuksi.

Evilä, Ahomaa sekä Kurri ovat pääsemässä valtuustoon.

Keskusta nappasi ehdokkaakseen Turusta Kiekkoleijona 79:n, eli Juhani Tammisen.

Muita tunnettuja keskustan ehdokkaita ovat ainakin vuoden 2014 tangokuningatar Maria Tyyster Säkylässä, näyttelijä Kari Hakala Kurikassa, radiojuontaja Lauri Salovaara Oulussa sekä Ylen tv-ohjelmista tunnetuksi tullut romukauppias Markus Kuotesaho Siikajoella.

Tyyster sekä Kuotesaho valittiin, Hakala sekä Salovaara ovat päätymässä varavaltuutetuksi. Aurinkokuninkaasta ei tullut äänikuningasta, vaan hänen äänisaaliinsa on 87 ääntä, kun Turussa ääniä on laskettu 65 prosenttia.

Tutuista nimistä keskustan listalla läpi pääsi myös politiikan ikiliikkuja Paavo Väyrynen Kemin piiristä.

PERUSSUOMALAISILLA julkisuudesta tunnettuja ehdokkaiden lista lyhyempi, tunnetuimpana lienevät television Remontti-Reiskana tunnetuksi tullut Jorma Piisinen Järvenpäässä, yrittäjä Seppo ”Sedu” Koskinen Helsingissä sekä kansanedustaja Teuvo Hakkarainen Viitasaarella.

Piisinen ja Hakkarainen valittiin valtuustoon, mutta Koskinen on jäämässä rannalle Helsingin piirissä.

Vihreiltä puolestaan löytyy esimerkiksi Sohvaperunoista tuttu Omar Faik Espoossa, Temptation Island -ohjelman Santeri Kärki Tampereella, Ensitreffit alttarilla -ohjelman Miina Huotari Helsingissä sekä koripalloilija Shawn Huff Helsingissä

Tosi-tv ei tuonut ainakaan vielä äänivyöry sillä Faik, Kärki sekä Huotari eivät ole menossa näissä vaaleissa läpi. Huff sen sijaan näyttäisi pääsevän Helsingin valtuustoon.

Rkp:N ehdokkaista tunnetuin lienee Ylen Antiikkia, antiikkia -ohjelmasta tuttu Wenzel Hagelstam ja kristillisdemokraattien tunnetuin ehdokas lienee ex-pikaluistelija Mika Poutala.

Hagelstam ei ole menossa läpi, mutta Poutala on menossa läpi Espoossa.

Liike Nytin tunnetuimpia ehdokkaita ovat ex-puoluesihteeri Mikael Jungner, liikemies ja tv-persoona Jethro Rostedt sekä Idols-kilpailusta ponnahtanut laulaja Kristian Meurman.

Jungner on päätymässä varavaltuutetuksi Helsingissä. Meurman ei tällä hetkellä ole pääsemässä Espoossa läpi. Rostedt on pääsemässä Turun valtuustoon.

Vasemmistoliitto ei hirmuisesti julkkiksia ehdokkaikseen haalinut, mutta Turussa vasemmistoliiton ehdokkaana on jalkapalloseura Interin kapteeni ja maalitykki Timo Furuholm, Helsingissä kulttuurivaikuttaja Jani ”Wallu” Valpio ja Joensuussa Temptation Island -kisaaja Ville-Pekka Timonen.

Furuholm ja Timonen pääsivät läpi, Valpio ei ole pääsemässä Helsingin valtuustoon.

Juttu päivittyy.

