Juhana Vartiainen vahvoilla Helsingin pormestariksi

Ennakkoäänten perusteella väistyvän pormestarin Jan Vapaavuoren tilalle näyttäisi nousevan kokoomuksen Juhana Vartiainen.

Kun Helsingin äänistä on laskettu lähes 60 prosenttia, on kokoomus on kiinni pormestaripaikassa.

Kokoomus on tässä vaiheessa ääntenlaskua reilussa johdossa. Puolueella on 26,9 prosentin kannatus. Kakkosena olevalla vihreillä on 20,9 prosentin kannatus.

Henkilökohtainen äänisaalis pormestariehdokkailla näyttää tällä hetkellä seuraavalta. Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen on kaupungin taistelussa tällä hetkellä kolmantena. Hänen edellään on puoluetoveri Elina Valtonen.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki on tällä hetkellä Vartiaisen edellä. Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyar on viidentenä.

Pormestaria ei valita ehdokkaiden henkilökohtaisen äänisaaliin perusteella. Perinteisesti kaupungin suurimman puolueen pormestariehdokas on valittu pormestariksi.

Kuntavaalien myötä Helsinkiin tullaan valitsemaan uusi pormestari. Nykyinen pormestari Jan Vapaavuori (kok) ilmoitti jo marraskuussa, että ei asetu ehdolle näissä vaaleissa. Nämä ovat ensimmäiset kuntavaalit sitten vuoden 1992, joissa Vapaavuori ei ole ehdolla. Viime kuntavaaleissa hän oli kokoomuksen ääniharava Helsingissä.

Vapaavuori on toiminut Helsingin pormestarina kesäkuusta 2017 saakka.

Vielä kaksi viikkoa sitten Helsingin Sanomien gallupin mukaan helsinkiläisten suosikki Vapaavuoren seuraajaksi olisi vihreiden Anni Sinnemäki. Sinnemäki joutui kuitenkin myrskynsilmään vain muutama päivä ennen vaali-iltaa, kun julkisuudessa uutisoitiin häneen kohdistavasta rikostutkinnasta. Hän kertoi lauantaina ettei kokenut tarpeelliseksi kertoa julkisuuteen virkarikosepäillystä, koska asiaa on hänen mukaansa käsitelty vuosien varrella jo laajasti.

Tutkinta liittyy Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvan myöntämiseen vuonna 2016 Sinnemäen toimiessa Helsingin apulaiskaupunginjohtajana. Hän vastasi silloin Helsingin kaupungin suunnittelusta.

HS:n kannatusmittauksen kakkosena pari viikkoa sitten oli kokoomuksen Juhana Vartiainen. Hän hyppäsi pormestariehdokkaaksi keväällä lennosta viestintäyrittäjä Kirsi Pihan luopuessa ehdokkuudestaan.

Ero Sinnemäen ja Vartiaisen kannatusten välillä oli 3 prosenttiyksikköä. Gallupin perusteella Sinnemäkeä parhaana pormestarivaihtoehtona piti siis 22 prosenttia ja Vartiaista 19 prosenttia. Kolmanneksi suosituin tuossa kyselussä oli Sdp:n Nasima Razmyar 13 prosentin kannatuksella. Seuraavaksi suosituimmat olivat vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki (9 prosenttin kannatus), Liike Nytin Harry Harkimo (7 prosenttia), perussuomalaisten Jussi Halla-Aho (6 prosenttia) sekä rkp:n Eva Biaudet (4 prosenttia). Loput pormestariehdokkaat keräsivät vain hajaääniä. 14 prosenttia vastaajista ei osannut nimetä sopivinta ehdokasta.

