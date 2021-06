Kokoomus on ollut Helsingin suurin puolue viimeiset 25 vuotta, vihreiden kiriessä eroa viime vaalit. Mutta nouseeko perussuomalaiset vasemmistoliiton ohi Helsingin neljänneksi suurimmaksi puolueeksi?

Kuntavaaleissa odotettiin Helsingissä kahden puolueen välistä tiukkaa kamppailua. Kesäkuun alussa julkaistussa Helsingin Sanomien puoluekannatuskyselyssä kokoomus johti vihreitä 1,9 prosenttiyksiköllä.

Ensimmäisten ennakkoäänten tullessa julki kokoomus karkasi johtoon. Kun äänistä on laskettu noin 31 prosenttia on kokoomuksen äänisaalis 29,5 prosenttia, vihreiden jäädessä vielä 21,6 prosenttiin.

Vasemmistoliitto aloitti ennakkoäänten perusteella vahvasti ohittaen Sdp:n kolmanneksi suosituimpana puolueena Helsingissä. Eroa puolueiden välillä on 2,4 prosenttiyksikköä.

Ennakkoäänten perusteella perussuomalaiset eivät ole vielä nousemassa haastamaan vasemmistopuolueita. Perussuomalaiset kuitenkin hiipivät jatkuvasti kiinni Rkp:tä, joka on vielä viidenneksi suurimman puolueen paikalla.

Kokoomus on pitänyt Helsingin kaupunginvaltuuston suurimman puolueen paikkaa yhtäjaksoisesti 25 vuotta, mutta vihreät on lähestynyt vuosi vuodelta. Vihreät on ollut Helsingissä toisiksi suurin puolue jo vuodesta 2008 saakka.

Viime kuntavaaleissa kokoomus voitti vihreät 4,2 prosenttiyksikön erolla, mutta vihreät ohitti kokoomuksen Helsingissä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Kannatusmittauksen perusteella suurimman nousun tekisi perussuomalaiset, joka olisi mahdollisesti nousemassa Helsingin neljänneksi suurimmaksi puolueeksi ohi vasemmistoliiton.

Gallupin perusteella Sdp pysyisi Helsingissä kolmanneksi suurimpana puolueena. Sdp:n ja vasemmistoliiton kannatusluvut näyttävät pysyvän melko lähellä viime vaalien tulosta.

Ensimmäisten ennakkoäänten tultua julki kokoomus nappasi alkuun kaulan vajaalla 30 prosentin osuudella, vihreiden jäädessä alkuun vajaaseen 22 prosenttiin.

Vasemmistoliitto ja Sdp käyvät tällä hetkellä kisaa kolmannesta sijasta, perässä ovat perussuomalaiset sekä Rkp.

Juttu päivittyy ääntenlaskun edetessä.