Näin Anni Sinnemäki kommentoi rikosepäilyä

Anni Sinnemäki toteaa ajatelleensa kommentoivansa virkarikosepäilyä sitten, kun poliisi on saanut tutkintansa valmiiksi.

Helsingin kaupungin pormestariehdokas Anni Sinnemäki (vihr) sanoo, ettei ole kokenut tarpeelliseksi kertoa julkisuuteen virkarikosepäilystä, koska hänen esteellisyyttään kyseessä olevassa asiassa on käsitelty vuosien varrella jo laajasti.

Sinnemäkeä epäillään virkarikoksesta liittyen vuonna 2016 tehtyihin Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamislupapäätöksiin, joissa osa alueen asukkaista on epäillyt Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Sinnemäki on kiistänyt tehneensä rikosta.

Ilta-Sanomat tavoitti Sinnemäen kampanjoimasta Helsingin Haagasta Alppiruusupuistosta lauantaina.

– Tämä on asia, jonka kaikki puolet on aika laajasti esitelty julkisuudessa jo vuosien varrella, niin en ole ajatellut, että se toisi tähän hirveästi lisää, että nämä epäilykset ja kysymys esteellisyydestä... se on niin laajasti käsitelty julkisuudessa, Sinnemäki vastasi kysymykseen siitä, miksi hän ei ole kertonut virkarikosepäilyistä julkisuuteen.

Sinnemäki kertoi odottaneensa, että poliisi olisi saanut esitutkintansa valmiiksi jo aikaisemmin.

– Heillähän on normaalisti tapana kommentoida asiaa sitten (kun työ on saatu päätökseen), niin ajattelin, että kommentoin asiaa sitten samassa yhteydessä.

Myös Helsingin Vihreät on katsonut, että asiaa on käsitelty julkisuudessa jo niin laajasti, ettei virkarikosepäilystä ole ollut tarpeen tiedottaa.

Ilta-Sanomien Espoosta tavoittama puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ei halunnut kommentoida Sinnemäen tutkintaa.

– Asian tutkinta on edelleen kesken. Tätä on kommentoinut itse Anni Sinnemäki sekä Helsingin Vihreät. Eikä minulla ole tähän enempää kommentoitavaa, Ohisalo sanoi IS:lle vaalikentillä Espoossa.

Sinnemäen mukaan poliisi aloitti esitutkinnan reilu vuosi sitten, ja hän oli ollut kuultavana viime syksynä, kertoo STT.

Kysymykseen siitä, onko Sinnemäen mielestä äänestäjillä oikeus tietää ennen vaaleja siitä, jos ehdokas on rikostutkinnan kohteena, hän ei antanut suoraa vastausta.

– Mielestäni äänestäjillä on ollut aika hyvä käsitys siitä, minkälaisia asioita tässä käsitellään, ja olen julkisuuteen jo vuosia sitten todennut tosi selvästi sen, että tämä Meilahden poikkeamispäätös on sellainen, johon en ole pyrkinyt vaikuttamaan ja olen myös selkeästi todennut sen, että en ole ollut tässä päätöksenteossa esteellinen.

– Minun kannaltani tässä on tärkeintä todeta se, että en ole pyrkinyt vaikuttamaan tähän poikkeamispäätökseen ja sen sisältöön, vaan se on valmisteltu normaalissa virkavalmistelussa, enkä myöskään ole ollut esteellinen tässä päätöksenteossa, Sinnemäki sanoo.

Ilta-Sanomien aiemmin päivällä tavoittama vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen ei myöskään antanut kysymykseen suoraa vastausta.

– Ylipäätään tässä on ollut vaalien aikana paljon keskustelua tuomioista, ja meidän puolueemme lähtökohtana on se, mikä on ehdokassopimuksessa mainittu, että ehdokkaan asettamisessa yhdistykselle pitää informoida, jos joku tällainen prosessi on käynnissä. Näin on tehty, ja osa niistä tapauksista on sellaisia, jotka tulevat julkisuuteen tai ovat julkisia, ja osa – niin kuin keskeneräiset tutkinnat perustellusti ovat – sellaisia, että niistä ei voidakaan kertoa julkisuuteen, Liikanen sanoi.

Sinnemäki kertoo IS:lle, ettei hänen suhteensa näyttelijä Pihla Viitalaan ole erityisen läheinen.

– Olen tuntenut hänet kauan, mutta meillä ei ole erityisen läheistä suhdetta, joka muodostaisi esteellisyyden, Sinnemäki sanoo.

Miksi hänelle myönnettiin poikkeuslupa?

– Se poikkeamispäätös on julkinen asiakirja, ja se on ollut valituskelpoinen aikanaan ja se on oikeastaan siinä päätöksessä hirveän hyvin perusteltu. Se on ollut valmisteilla olevan kaavan periaatteiden mukainen.

Kun poikkeamislupaa tehtiin, tiesitkö, että tämä liittyy Pihla Viitalaan?

– Minulla ei ole ollut tekemistä tämän poikkeamisluvan valmistelun kanssa. Olen ollut läsnä siinä kokouksessa, jossa lautakunta on sen päättänyt, ja silloin olen katsonut, että en selvästikään ole esteellinen tässä asiassa.

Sinnemäki kertoo jatkavansa kuntavaalikampanjaansa normaalisti kohusta huolimatta. Tänään hän tapaa äänestäjiä eri puolilla Helsinkiä.

– Sitten huomenna ihmiset äänestävät, hän toteaa.

SINNEMÄKI on rikostutkinnan kohteena liittyen Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvan myöntämiseen, jonka keskiössä on näyttelijä Pihla Viitala ja hänen perheensä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Toisin kuin monet muut alueen asukkaat, Viitala sai perheineen poikkeusluvalla rakentaa tontille vanhan talousrakennuksen tilalle uuden noin 200 neliön paritalon. Tutkintapyynnön mukaan Helsingin kaupunginmuseo vastusti poikkeusluvan myöntämistä. Sinnemäki on Viitalan ja hänen vanhempiensa tuttava.

Tutkintapyynnön asiasta tekivät alueen asukkaat. He väittivät tutkintapyynnössä, että Pihla Viitala perheineen on saanut poikkeusluvan myöntämisestä satojen tuhansien eurojen arvoisen hyödyn.

Poikkeuslupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Sinnemäki toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta. Ylen mukaan Sinnemäki oli myös läsnä kokouksessa, jossa asiasta päätettiin, mutta apulaiskaupunginjohtaja ei osallistunut äänestykseen. Poikkeuslupa hyväksyttiin yksimielisesti.

