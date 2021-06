Liikasen mukaan vihreiden johdossa ei ole käyty rikosepäilyn tultua ilmi laajempaa keskustelua siitä, pitäisikö siitä kertoa julkisuuteen.

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoo kuulleensa pormestariehdokas Anni Sinnemäkeen liittyvistä rikosepäilyistä ennen kuin Helsingin vihreät asetti tämän ehdokkaakseen.

Liikanen sanoo STT:lle, ettei hän tuolloin informoinut asiasta puheenjohtaja Maria Ohisaloa. Perusteena oli se, että kyse oli Helsingin vihreiden asiasta.

Liikanen kertoo, että tuolloin ei käyty laajempaa keskustelua siitä, pitäisikö rikosepäilystä kertoa julkisuuteen. Syynä oli Liikasen mukaan se, että kyse oli pidemmästä jatkumosta ja aihetta oli jo aiemmin käsitelty laajalti julkisuudessa.

Rikosepäily liittyy vuonna 2016 tehtyihin Helsingin Meilahden huvila-alueen poikkeamislupapäätöksiin, joissa osa alueen asukkaista on epäillyt Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Ilta-Sanomille Liikanen kertoi, että ei koe, että asiassa olisi salattu mitään.

– Esitutkintaprosesseissahan selvitetään, onko todennäköisiä syitä epäillä, että lakia olisi rikottu, ja tämä tutkinta on nyt kestänyt odotettua pidempään. Sinänsä tämä kuuluu tähän samaan pidempään jatkumoon tästä keissistä, joka on alkanut jo 2016, ja aiheet ovat olleet laajasti julkisesti esillä. Käsittely on koskenut samaa teemaa tai samaa yksittäistä kysymystä esteellisyydestä, ja se on ollut sekä vihreillä että julkisuudessa laajemmin tiedossa. Tässä on nyt odotettu, että tutkinta tulisi päätökseen ennen kuin sen lopputuloksia voi arvioida, Liikanen sanoo.

Kun asiaa on kerran jo käsitelty julkisuudessa, miksi koitte tarpeeksi salata sen, että rikostutkinta on aloitettu?

– En koe, että tässä olisi salattu. Prosessi on ollut kesken, ja tällaisessa tapauksessa, kun esteellisyyden tutkinta on, on viisasta olettaa, että tutkinta tulisi suhteellisen ripeästi valmiiksi. Silloin johtopäätökset ovat kaikkien arvioitavissa selkeästi. Anni itse kommentoi myös (Helsingin Sanomille), että on odottanut, että epäilyjen perusteita selvitettäisiin paremmin. Tässä on ollut pitkä, odottava vaihe. Mutta vyyhti sinänsä on jo aiemmin ollut julkisuudessa.

Milloin saitte tietää rikostutkinnasta?

– Tästä prosessista on informoitu Helsingin Vihreiden johtoa ennen kuin Sinnemäki on asetettu ehdokkaaksi, ja myös minua on silloin informoitu, ja olen osaltani todennut, että asia on siinä vaiheessa asianmukaisesti informoitu ja käsitelty.

– Anni Sinnemäkihän on Helsingin Vihreiden ehdokas, ja Helsingin Vihreät on siinä mielessä tässä se olennainen toimija.

Onko äänestäjillä mielestänne ylipäätään oikeus tietää ennen vaaleja, jos ehdokas on rikostutkinnan kohteena?

– Tässä tapauksessa tämä vyyhti on ollut aiemmin julkisuudessa ja julkisessa käsittelyssä, ja hallinto-oikeudesta on saatu päätös. Korkein hallinto-oikeus on myös vireillä, ja tämä on ollut julkisesti tiedossa.

– Ylipäätään tässä on ollut vaalien aikana paljon keskustelua tuomioista, ja meidän puolueemme lähtökohtana on se, mikä on ehdokassopimuksessa mainittu, että ehdokkaan asettamisessa yhdistykselle pitää informoida, jos joku tällainen prosessi on käynnissä. Näin on tehty, ja osa niistä tapauksista on sellaisia, jotka tulevat julkisuuteen tai ovat julkisia, ja osa – niin kuin keskeneräiset tutkinnat perustellusti ovat – sellaisia, että niistä ei voidakaan kertoa julkisuuteen.

STT:lle Liikanen kertoi pitävänsä selvänä sitä, ettei Sinnemäki ole syyllistynyt rikokseen.

– Minulla ei ole ollut siitä mitään epäselvyyttä.

Entä miten uutinen vaikuttaa huomisten kuntavaalien tulokseen?

– Vaaleissa on kyse isommista kysymyksistä ja tämä tapaus on ollut esillä jo aiemmin, Liikanen vastaa STT:lle.

HELSINGIN Vihreiden puheenjohtaja Outi Lindqvist kommentoi Ilta-Sanomille tekstiviestitse aiemmin, että Sinnemäellä on hänen täysi tukensa pormestariksi.

Ilta-Sanomat kysyi Lindqvistiltä, miksi vihreät on päättänyt olla kertomatta rikostutkinnasta, vaikka Sinnemäki on sanonut muun muassa Helsingin Sanomille, että ”Helsingin vihreät ovat olleet tietoisia prosessista nimetessään minut ehdokkaaksi”.

– Asia on poliisin tutkinnassa enkä voi sen enempää kommentoida, Lindqvist viestitti.

– Esitutkinnassa selvitetään, onko todennäköisiä syitä epäillä, että lakia vastaan olisi rikottu. Tässä on odotettu rauhassa, että poliisi tekee työnsä.

Sinnemäki on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

