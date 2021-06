”Annilla on täysi tukeni” – Näin Helsingin Vihreiden puheenjohtaja kommentoi Sinnemäen virkarikosepäilyä

Poliisi epäilee, että Anni Sinnemäki (vihr) on toiminut esteellisesti Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvan myöntämisessä.

Anni Sinnemäki on vihreiden pormestariehdokas Helsingissä.

Helsingin Vihreiden puheenjohtaja Outi Lindqvist kommentoi Ilta-Sanomille tekstiviestitse pormestariehdokas Anni Sinnemäen virkarikosepäilyä.

Ilta-Sanomat kysyi Lindqvistiltä, miksi vihreät on päättänyt olla kertomatta rikostutkinnasta, vaikka Sinnemäki on sanonut muun muassa Helsingin Sanomille, että ”Helsingin vihreät ovat olleet tietoisia prosessista nimetessään minut ehdokkaaksi”.

– Asia on poliisin tutkinnassa enkä voi sen enempää kommentoida, Lindqvist viestittää.

– Esitutkinnassa selvitetään, onko todennäköisiä syitä epäillä, että lakia vastaan olisi rikottu. Tässä on odotettu rauhassa, että poliisi tekee työnsä.

Hän kertoo myös, että Sinnemäellä on hänen täysi tukensa pormestariksi.

Sinnemäki on rikostutkinnan kohteena liittyen Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvan myöntämiseen, jonka keskiössä on näyttelijä Pihla Viitala ja hänen perheensä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Toisin kuin monet muut alueen asukkaat, Viitala sai perheineen poikkeusluvalla rakentaa tontille vanhan talousrakennuksen tilalle uuden noin 200 neliön paritalon. Tutkintapyynnön mukaan Helsingin kaupunginmuseo vastusti poikkeusluvan myöntämistä. Sinnemäki on Viitalan ja hänen vanhempiensa tuttava.

Tutkintapyynnön asiasta tekivät alueen asukkaat. He väittivät tutkintapyynnössä, että Pihla Viitala perheineen on saanut poikkeusluvan myöntämisestä satojen tuhansien eurojen arvoisen hyödyn.

Poikkeuslupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Sinnemäki toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta. Ylen mukaan Sinnemäki oli myös läsnä kokouksessa, jossa asiasta päätettiin, mutta apulaiskaupunginjohtaja ei osallistunut äänestykseen. Poikkeuslupa hyväksyttiin yksimielisesti.

Lue lisää: Pormestariehdokas Anni Sinnemäkeä epäillään virkarikoksesta Pihla Viitalan paritalohankkeessa

Sinnemäki kommentoi virkarikosepäilyä viime yönä Facebook-postauksessa. Hän kiisti syyllistyneensä rikokseen.

– Valituksissa ja tutkinnassa on haluttu ja halutaan selvittää se, olenko vaikuttanut poikkeamispäätöksen sisältöön ja olenko ollut prosessin vaiheissa esteellinen. Yksi alueen asukkaista on Pihla Viitala, joka on tuttavani ja asuu poikkeamispäätöksen nojalla alueelle rakennetussa paritalossa. En ole osallistunut alueen poikkeamispäätösten valmisteluun eivätkä ne ole poliittisessa käsittelyssä muuttuneet. En siis ole vaikuttanut asian lopputulokseen, Sinnemäki kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

– Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa 2020 asemakaavasta tehdyt valitukset. Oikeus totesi, että en ole ollut esteellinen. Oikeuden mukaan minun ja Pihla Viitalan tuttavuus ei ole sellainen läheinen suhde, josta syntyisi esteellisyys. Päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja poikkeamisluvasta on tehty tutkintapyyntö, josta poliisi on aloittanut esitutkinnan.

Hän kertoo odottelevansa ”rauhassa poliisin työn tuloksia”.

Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut Sinnemäkeä eikä vihreiden puoluesihteeriä kommentoimaan asiaa.