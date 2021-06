Vaalitaistelu huipentuu tänään – seuraa näitä asioita

Politiikan tutkijoita kiinnostaa muun muassa keskustan ja perussuomalaisten välinen kamppailu.

Kuntavaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys on suoritettu, mutta äänestää voi vielä sunnuntaina, jolloin tuloksia myös jännitetään. IS kysyi kahdelta politiikan tutkijalta, mitä vaaleissa tapahtuu, ja mihin näissä vaaleissa kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Mitä uutta viimeisimmät gallupit ovat tuoneet esiin?

– Uusimmassa gallupissa oli tuo keskustan kannatuksen pieni piristyminen, se oli ehkä selkein muutos. Kokoomuksen kannatus on korkealla, ja Sdp:n kannatus on hiljalleen hiipumassa. Ei mitään ihmeellistä, kertoo valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari.

Myös politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistolta kiinnittää huomiota erityisesti keskustan kannatukseen.

– Ottaen huomioon, että keskustan kannattajat ovat olleet kovin uskollisia, että heitä ei ole helppo kunnissa kenen tahansa taakse saada, on mahdollista, että sieltä tulee vielä nousua.

2. Säilyttääkö keskusta johtonsa valtuustopaikkojen määrässä, vai viekö perussuomalaiset ääniä maaseudun kunnissa?

– Kuten Ylenkin tentissä näkyi, Annika Saarikko (kesk) kovasti haastoi Jussi Halla-ahoa (ps) arvoilla, eli pyrkimystä valuman estoon on, Palonen toteaa.

Palonen muistuttaa, että keskusta on perinteisesti ollut valtuustopaikoissa vahvoilla.

– Muuntuuko tämä perussuomalaisten kannatus valtuustopaikoiksi, nähdään vasta sunnuntaina, hän lisää.

Ruostetsaaren mukaan on tärkeää muistaa, että keskustalla on edelleen oma perinteinen kannatusalueensa, joka koostuu pienistä ja keskisuurista kunnista, joissa ehdokkaat monesti tunnetaan henkilökohtaisesti.

– Tämä saattaa osaltaan pelastaa keskustalle luvattua suurta tappiota. Tietenkin pienissäkin kunnissa keskustan ja perussuomalaisten välinen kilpailu on aika kovaa.

Perussuomalaisten kannatus on vahvistunut selvästi edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Ruostetsaaren mukaan on ihme, jos vaalivoittoa ei tule.

– Kysymys on oikeastaan pikemminkin siitä, miten suuri se vaalivoitto on. Niin kuin on jo monesti todettu, perussuomalaisten haaste on juuri se, miten he saavat tämän gallupeissa esille tulleen kannatuksen kasvun realisoitumaan, eli missä määrin nämä perussuomalaisten potentiaaliset äänestäjät lähtevät vaaliuurnille.

3. Onko äänestyspäätökset jo tehty, vai voivatko viime hetken muutokset vielä vaikuttaa vaalitulokseen?

– Kyllä ne, jotka äänestävät vaalipäivänä, tekevät sen äänestyspäätöksensä ihan loppusuoralla. On vaikea nähdä toisaalta, mikä tässä enää voisi vaikuttaa tilanteeseen, Ruostetsaari kertoo.

Palosen mukaan muutoksia voi vielä tapahtua jossain määrin.

– En itsekään ole vielä päättänyt, ketä tai mitä äänestän. On erilaisia paikallisia taktikointeja, mitä ei välttämättä haluta laittaa vielä lukkoon. Aina on näitä viimeisiä kohtaamisia vaalikentillä, naapurustoissa ja sukulaisten kanssa. Kyllä ne ovat edelleen merkityksellisiä – samoin se, nouseeko joku teema vielä viimeisinä päivinä esille.

Esimerkiksi sään on todettu vaikuttavan vaalipäivän äänestysaktiivisuuteen. Palonen ei kuitenkaan usko sen vaikuttavan tuloksiin tällä kertaa.

– Jos on hirveän huono sää niin kynnys lähteä äänestämään kasvaa, ja jos on hirveän hyvä sää niin sama juttu. Nythän on luvattu sellaista sopivaa äänestyssäätä.

4. Mitä vaikutuksia oli vaalien siirtämisellä?

– Se antoi lisäaikaa puolueille etsiä ehdokkaita, mutta sanoisin, että ei tämä lisäaika hyödyttänyt mitenkään mitään yksittäistä puoluetta. Tietenkin äänestysaktiivisuuteen se voi vaikuttaa. Nyt ihmiset uskaltavat ehkä lähteä paremmin äänestämään, kun koronatilanne on helpottanut, Ruostetsaari kertoo.

– Lähinnä tuon äänestysprosentin kautta siis vaikuttaa. Toisaalta tässä eletään kaunista kesää. Missä määrin ihmiset ovat jo mökeillään, sekin puhuu taas vähän sitä vastaan, että koronatilanteen helpottaminen voisi nostaa aktiivisuutta, hän lisää.

Ruostetsaari uskoo, että vaalien siirtäminen saattaa vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

5. Miten Sdp:n käy?

Palonen ei tässä vaiheessa lähde spekuloimaan pääministeripuolueen vaalimenestystä.

– Saa nähdä, mitä ihmiset sitten lopulta päättävät, ja ovatko heihin vaikuttaneet aamiaisgaten kaltaiset tapaukset tai viimeisin vaalitentti.

Hän muistuttaa, että valtakunnalliset asiat eivät välttämättä vaikuta ihmisten äänestyskäyttäytymiseen kuntavaaleissa.

– Näissä vaaleissa on hirveän paljon keskitytty valtakunnallisiin asioihin, kun kyse on kuitenkin kuntavaaleista. Siellä äänestyskopeissa lopulta valitaan se henkilö ja lista, joka vaikuttaisi hyvältä. Kuntavaaleissa äänestetään usein itselle tuttuja henkilöitä, eikä kohuilla ole niin suurta merkitystä.

6. Mitkä tekijät vaikuttavat äänestysaktiivisuuteen näissä kuntavaaleissa?

Ruostetsaaren mukaan muun muassa paikalliset kysymykset, kuten tuulivoiman rakentaminen, voivat herättää äänestäjissä vahvoja tunteita ja sitä kautta äänestysintoa. Hänen mukaansa yksittäisiä äänestysaktiivisuuteen vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin vaikea nostaa.

– Tietenkin tässä tulee myös valtakunnallinen kuvio. Sosiaali- ja terveyskysymykset sekä vanhustenhoito kiinnostavat perinteisesti äänestäjiä. Nyt myös sote-kysymys on iso muutostekijä, joka vaikuttaa alkavalla vaalikaudella kuntien ja kuntalaisten tilanteeseen.

7. Mitä vaalitapahtumia te itse seuraatte erityisellä mielenkiinnolla?

Palonen nostaa yksittäisenä asiana esiin keskustan ja perussuomalaisten välisen kamppailun. Myös erityisesti paikallisten kysymysten vaikutus voi tuoda vaaleihin odottamattomia käänteitä.

– Minua kiinnostaa se, millaisia painotuksia isoihin kaupunkeihin tulee, ja mitä tapahtuu pienemmillä paikkakunnilla, joilla on ollut tiettyjä kiistakysymyksiä.

– Toisaalta Helsingissä seuraan, mitkä puolueet ovat kolmanneksi ja neljänneksi suurimmat puolueet, ja miten pormestaripaikat jakautuvat. Tampereellakin on pormestarikisa auki. Samoin kiinnostaa, miten vihreät pärjäävät näissä vaaleissa. Pandemiavastuussa olleen Sdp:n kannatus myös kiinnostaa ylipäänsä, hän lisää.

Palonen kiinnittää sunnuntain vaaleissa huomiota erityisesti keskustan ja perussuomalaisten väliseen kamppailuun.

Ruostetsaari seuraa mielenkiinnolla suurimpien puolueiden menestystä.

– Tietenkin Sdp:n tilanne on mielenkiintoinen, koska koronakriisin myötä äänestäjät ryhmittyivät lipun ympärille. Suosio on siitä sitten vähitellen hiipunut. Perussuomalaisten kannatus taas on erittäin vahvaa, ja keskustan tilanne on tietysti mielenkiintoinen, sillä sen kannatus jämähti pitkäksi aikaa paikalleen, ja nyt on ensimmäisiä merkkejä sen elpymisestä. Kokoomuksen kannatus näyttää olevan vankkaa, ja useammassa kaupungissa käydään vielä pormestarinvaaleja, joilla on myös oma vaikutuksensa.

Myös asetelmat keskustan ja Sdp:n välillä vaalien jälkimainingeissa kiinnostavat.

– Tässä on spekuloitu, miten kunnallisvaalit vaikuttavat valtakunnanpolitiikkaan. Se, menestyvätkö hallituspuolueet vai eivät, voi kiristää hallitusyhteistyötä. Kyllä tämä vaalitulos vaikuttaa puolueiden valmistautumiseen nyt seuraaviin vaaleihin eli eduskuntavaaleihin.