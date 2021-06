Tiedätkö, mitä linjaa mikäkin puolue vaaleissa ajaa? Katso tästä!

Kuntavaaleissa sinä päätät siitä, kuka päättää kunnassasi. Silloin sinun kannattaa olla tietoinen, mitä kukin puolue kunnissa tärkeissä asioissa ajaa.

Osa asioista on puhtaasti paikallisia, ja osa kuntalaisista kokee ne niin tärkeiksi, että valitsee vain niihin keskittyvien liikkeiden ehdokkaita. Mutta pääosin valtakunnalliset puolueet ovat kunnissakin vahvoja.

Kokosimme oheen neljä tärkeää asiaa ja suurten puolueiden kannat niihin.

SOTE

Aloitamme sote-asioista. Jos uudistus toteutuu, seuraavien kuntavaalien jälkeen ne ovat siirtyneet uusille maakunnille. Niinpä ilmassa on nostalgian tuntua. Tai sitten kaikki menee taas karille.

Kokoomus haluaa korjata sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia. Hoitotakuuseen pitäisi tehdä kiristyksiä.

SDP uskoo Sote-uudistuksen toteutuvan ja tasa-arvon paranevan. Apua pitäisi saada yhdeltä luukulta jonottamatta. Asiakasmaksu ei saisi olla este kenenkään hoidolle.

Perussuomalaisten mielestä olemassa olevat resurssit pitää keskittää kuntien ydintehtäviin. Niiden joukossa ovat terveyskeskukset ja sosiaali- ja terveyspalvelut.

Keskustan mielestä Sote-uudistus pitää tehdä niin, että jokainen saa tarvitsemiaan palveluita mahdollisimman läheltä. Uudistus parantaa kuntatalouden vakautta ja ennustettavuutta.

Vihreät haluaa terveydenhoidosta kokonaisuuden, joka nojaa lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen.

Vasemmistoliiton mielestä lääkärille pitäisi päästä korkeintaan viikossa maksutta. Asiakasmaksut pitäisi saada alas ja perintä jäihin.

Rkp:n mielestä julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat rinnalleen täydentäviä yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluja. Palvelusetelien käyttöä pitäisi lisätä.

Kristillisdemokraattien mielestä keskeistä on perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn varmistaminen. Julkisen sektorin on oltava päävastuussa palveluiden järjestämisessä. Riittävän rahoituksen on tultava valtionosuuksina.

Liike Nytin mukaan hyvinvoivassa kunnassa pääsee vaivatta laadukkaisiin terveydenhuollon ja mielenterveyden palveluihin. Kuntarajojen sijasta palveluiden järjestämisessä pitäisi ottaa huomioon kuntalaisten etu.

Kuinka terveydenhoito on paras järjestää?

ASUMINEN

Asumisen ongelmat eri kunnissa ovat hyvin erilaisia. Muuttotappiokunnissa talot jäävät tyhjiksi, isoissa keskuksissa kaikille ei tunnu riittävän millään omaa osoitetta. Näihin on erilaisia ratkaisumalleja.

Kokoomuksen mielestä kaupunkisuunnittelu ei saa jumiutua byrokratiaan. Kaavoituksessa uskotaan monipuolisuuteen ja asuntotuotannossa markkinaehtoisuuteen.

SDP uskoo toimivan kaavoituksen mahdollistavan kohtuuhintaisten kotien rakentamisen. Taajamissa ja lähiöissä pitäisi peruskorjata. Asuinalueiden eriytymistä pitäisi estää.

Perussuomalaisten mielestä rakentaminen ei saa tapahtua lähtökohdista, joissa yhtä kulkumuotoa syrjitään ideologisista syistä. Kuntien tulee karsia pois haittamaahanmuuton vetovoimatekijät.

Keskusta haluaa tehdä rakentamisesta monipuolisempaa. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi pitää tehdä helpoksi.

Vihreiden mielestä taajaman ja kaupunkikeskuksen periaatteena on tiiviys ja saavutettavuus. Tiivistämällä yhteiskuntarakennetta säästetään luontoa.

Vasemmistoliiton mielestä asunto on ihmisoikeus kaikille. Kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi rakentaa lisää ja kuntien tarvittaessa lisätä omaa asuntotuotantoaan.

Rkp haluaa elämäntilanteeseen sopeutettuja viihtyisiä asuinympäristöjä. Suuremmissa kaupungeissa niitä mahdollistavat joukkoliikenne ja selkeä kaupunkipolitiikka.

Kristillisdemokraattien mielestä rakentamisen laatuun ja rakennusvalvontaan pitää kiinnittää huomiota. Kiinteistövero on pidettävä kohtuullisena myös isoissa kaupungeissa.

Liike Nytin mukaan kasvukeskukset, maaseutu ja kaupunkien keskustat pysyvät elinkelpoisina hyvin kulkuyhteyksien avulla. Kasvukeskuksissa oltava kohtuuhintaista asumista. Asuntojen myynti pitäisi vapauttaa varainsiirtoverosta.

Koti kaikille.

KUNTATALOUS

Kuntatalous on selkeästi ideologinen kysymys. Se näkyy erityisesti verotusajattelussa, mutta yrittäjillä ystäviä riittää.

Kokoomuksen mielestä kuntataloutta pitää hoitaa kuin omaansa. Se vastustaa kunnallisveron korotuksia. Kaikista kunnista halutaan yrittäjämyönteisiä.

SDP:n mielestä uusien työpaikkojen ja investointien edellytysten luominen on kuntien tärkeä tehtävä kaupungeissa ja maaseudulla. Kuntien veropohjaa olisi kehitettävä reilummaksi eikä pienituloisten verotus saisi nousta.

Perussuomalaisten mielestä veronkorotusten tie on käyty loppuun. Kuntien on keskityttävä suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Toissijaisista ja turhista menosta on leikattava ensin.

Keskustan mielestä kuntien ja valtion pitää hakea yhdessä keinoja kuntatalouden vakauttamiseksi. Maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeä osa kunnan elinkeinopolitiikkaa.

Vihreät haluaa laittaa yrittäjien palvelut kuntoon. Erityisesti PK-yrityksiä pitäisi tukea ja palvelut pitäisi saada yhdeltä luukulta. Kuntien pitäisi olla vastuullisia työnantajia.

Vasemmistoliitto vastustaa kunnissa palvelujen yhtiöittämisiä ja ulkoistamisia. Työhyvinvointia kunnissa pitäisi edistää.

Rkp:n mielestä kuntien ja elinkeinoelämän yhteistyön on toimittava hyvin, jotta syntyisi edellytyksiä investoinneille ja yrittämiselle. Kunta- ja kiinteistöveropolitiikan pitäisi olla pidättyväistä.

Kristillisdemokraattien mukaan kuntien taloudenpidon pitää olla vastuullista ja pitkäjänteistä. Kunnan omaisuuden myyntiin suhtaudutaan kielteisesti. Peruspalvelut etusijalle.

Liike Nytin mielestä kunnan tehtävä ei lähtökohtaisesti ole harjoittaa liiketoimintaa. Hankinnoissa on painotettava paikallisuutta.

Kuinka kuntatalous kuntoon?

ILMASTO ja YMPÄRISTÖ

Vaikka korona pelottaa nyt ilmastonmuutosta enemmän, ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset ovat edessä. On puolueiden arvomaailmasta ja uskomuksista kiinni, miten niitä halutaan ratkaista.

Kokoomus haluaa, että luonto säilyy puhtaana ja monipuolisena tuleville sukupolville. Liikenteen päästöjä pitäisi vähentää fiksusti ja vaikuttavasti. Ilmastonmuutoksen konkreettiset päätökset tehdään kunnissa.

SDP:n mielestä määrätietoiset uudistukset energiantuotannossa, liikkumisessa, yhdyskuntarakentamisessa ja kiertotaloudessa edesauttavat ekologisesti kestävää kasvua ja työllisyyttä.

Perussuomalaisten mielestä kuntien ei tule ajaa valtiota jyrkempiä ilmastotoimia. Nykyinen ylikierroksilla käyvä ilmastoposeeraus on uhka suomalaiselle hyvinvoinnille.

Keskusta haluaa edistää kunnissa ilmastonmuutosten torjumista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Ilmastoahdistuksesta siirrytään ilmastoinnostukseen.

Vihreät haluaa tehdä suomalaisista kunnista ilmastotyön edelläkävijöitä. Kaikissa kunnissa pitäisi luopua kivihiilestä, turpeesta, öljystä ja maakaasusta.

Vasemmistoliiton mielestä kunnallisissa energiayhtiössä pitää luopua kivihiilen ja turpeen käytöstä. Luonnonsuojeluun olisi osoitettava enemmän maata.

Rkp edistää uusiutuvan energian käyttöön siirtymistä ja fossiilisista polttoaineista luopumista erityisesti lämmityksessä. Kaavoituksessa ja rakentamisessa on edistettävä kestävyyttä rakennusmateriaalien ja energian käytössä.

Kristillisdemokraattien mielestä pitää tukea joukkoliikennettä ja liikenteen ympäristöystävällisiä energialähteitä. Kunnissa ja niiden yhtiössä edistetään kiertotaloutta.

Liike Nytin mukaan hiilineutraali Suomi on tavoite, joka tarjoaa kasvun ja viennin mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Luonnonpuistojen kaavoitus on tärkeää.

Ilmasto pitäisi pelastaa.

Lähteenä käytetty puolueiden kuntavaaliohjelmia.