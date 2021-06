Sinnemäellä yli 64 000 euron pormestarikampanja – Vartiaisen kampanjan kulut 56 000 euroa

Sinnemäki sai vihreiltä kampanjaansa tukea 38 000 euroa. Vartiainen keräsi yksityishenkilöiltä 44 000 euroa.

Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki on tehnyt Helsingissä näkyvän kampanjan.

Kampanja on ollut myös kallis: Sinnemäen ennakkoilmoituksesta ilmenee, että kampanjan kulut ovat olleet 64 300 euroa. Sinnemäki on satsannut ulkomainontaan 24 203 euroa ja tietoverkkoihin eli käytännössä internet-kampanjointiin 15 400 euroa.

Sinnemäestä tehdään pormestaria isommalla rahalla kuin Jan Vapaavuoresta (kok) neljä vuotta sitten: Vapaavuoren kampanja maksoi 61 655 euroa.

Sinnemäki on saanut Helsingin vihreiltä kampanjaansa muhkean 36 903 euron potin. Kallion seudun vihreiltä Sinnemäki on saanut tukea 940 euroa. Yksityishenkilöiltä Sinnemäki on saanut 3415 euroa. Sinnemäen rahoitus sisältää 2280 euroa ”muilta tahoilta” saatua rahoitusta, jota ei ole yksilöity.

Omia varojaan Sinnemäki on panostanut kampanjaansa 18 000 euroa. Sinnemäen vaalibudjetista kertoi ensimmäisenä Kuntalehti.

Kokoomuksen pormestariehdokas Juhana Vartiainen ei ole saanut puolueeltaan lainkaan suoraa rahallista tukea.

Kokoomuksen pormestariehdokkaan Juhana Vartiaisen kampanja on maksanut 55 921 euroa. Nettikampanjoinnin osuus on ollut merkittävä, 35 826 euroa.

Vartiainen on saanut yksityishenkilöiltä huomattavan summan kampanjaansa, yhteensä 43 708 euroa. Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos ja startup-sijoittaja Kim Väisänen ovat tukeneet Vartiaista 3000 eurolla. SRV:n suuromistaja Ilpo Kokkila on tukenut Vartiaista 1500 eurolla. Yrityksiltä tukea on herunut 12 213 euroa. Kuntavaaleissa tukijan nimi tulee ilmoittaa, jos tukisumma on vähintään 800 euroa. Yksittäinen henkilö tai yritys saa tukea ehdokasta korkeintaan 3000 eurolla.

Sdp:n pormestariehdokkaan Nazima Razmyarin kampanja on maksanut 25 300 euroa. Razmyar on saanut kampanjaansa puolueyhdistyksiltä 5000 euroa ja yksityishenkilöiltä 3000 euroa. Nimeämättömiltä muilta taholta tukea on tullut 11 000 euroa. Omia varojaan Razmyar on satsannut kampanjaansa 6300 euroa.

Sdp:n pormestariehdokas Nazima Razmyar pyrkii pormestariksi yli 25 000 euron kampanjalla.

Vasemmistoliiton pormestariehdokkaan Paavo Arhinmäen kampanja on maksanut 13 700 euroa. Omia varojaan Arhinmäki on panostanut kampanjaansa 6000 euroa. Puolueelta tai puolueyhdistyksiltä rahoitusta on tullut 3200 euroa. Muilta tahoilta saatua tukea on 3900 euroa.

Keskustan pormestariehdokkaan Eeva Kärkkäisen kampanja on maksanut 18 000 euroa. Kärkkäinen on saanut yksityishenkilöiltä tukea 5000 euroa, yrityksiltä 1200 euroa, puolueelta 4000 euroa ja muilta tahoilta 4800 euroa. Omia varojaan Kärkkäinen on satsannut kampanjaansa 3000 euroa.

Liike Nytin pormestariehdokas Harry Harkimo ei ole jättänyt ennakkoilmoitusta, mutta on kertonut Kuntalehdelle, että hänen kampanjansa tulee maksamaan ”Hesarin etusivun verran eli reilut 30 000 euroa”. Helsingin Sanomien etusivulla julkaistiin toukokuun lopussa koko sivun mainos, jossa oli Harkimon kuva ja slogan: ”Tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi”.

Perussuomalaisten pormestariehdokas Jussi Halla-aho ja Rkp:n pormestariehdokas Eva Biaudet eivät ole jättäneet ennakkoilmoituksiaan.

Useat puheenjohtajat kampanjoivat kuntavaaleissa minimaalisella budjetilla.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon kampanjan kulut ovat 1620 euroa. Oripäällä ehdolla olevan Saarikon kampanjan rahoitus koostuu samansuuruisesta yksityishenkilöltä tulleesta tukipotista.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin kampanjan kulut ovat vieläkin pienemmät, 700 euroa.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin kampanja maksoi vain 700 euroa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin kampanjan kulut ovat 4990 euroa. Andersson maksaa kampanjansa käytännössä kokonaan itse: Andersson kertoo saaneensa yksityishenkilöltä tukea kampanjaansa 60 euroa.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon kampanjan kulut ovat 13 000 euroa. Ohisalo on satsannut kampanjaansa omia varojaan 9000 euroa. Ohisalon puoliso Miika Johansson on tukenut Ohisalon kampanjaa 1000 eurolla.

Pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin ei ole jättänyt ennakkoilmoitusta. Demareiden kuntavaalikampanja on rakentunut eri medioissa Marinin ympärille. Myöskään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ei ole jättänyt ennakkoilmoitusta.

Yksittäisistä kansanedustajista Aki Lindén (sd) on tehnyt kalliin kampanjan Turussa: Lindénin kampanjan kulut ovat yhteensä 30 000 euroa. Lindén on satsannut omia varojaan kampanjaansa 5000 euroa, ja Sdp:n Turun kunnallisjärjestö on tukenut Lindéniä 25 000 eurolla.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Emma Karin kuntavaalikampanja Helsingissä on maksanut 24 000 euroa. Rahoitus sisältää omia varoja peräti 19 000 euroa ja yksityishenkilöiltä saatua tukea 5000 euroa.

Ennakkoilmoituksen oli jättänyt perjantaina reilut 7000 kuntavaaliehdokasta, mikä on alle 20 prosenttia kokonaisehdokasmäärästä.

Ehdokkailla ei ole velvollisuutta jättää ennakkoilmoitusta, mutta vaali- ja puoluerahoitusvalvonnasta vastaava Valtiontalouden tarkastusvirasto on suositellut ehdokkaita kertomaan vaalirahoituksestaan läpinäkyvyyssyistä hyvissä ajoin ennen vaalipäivää.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä viimeistään 16.8.2021 eli kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitusvelvollisuus on valtuutetuksi tai varavaltuutetuiksi valituilla henkilöillä.

Vartiaisen ja Sinnemäen kampanjoiden kustannuksista kertoivat aiemmin Iltalehti ja Verkkouutiset.