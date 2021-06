Katso, miten puoluejohtajat reagoivat 8 yllättävään kysymykseen kotikaupungistaan – ”Apua...”

IS:n Vaaligrillissä hiillostettujen puoluejohtajien oli vaikea keksiä ääntä, jota kotikaupungissaan inhoavat. Kahdella oli sama lempiääni, ja unohtumattomat muistot olivat samansuuntaisia.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat pääsivät IS:n Vaaligrilleissä vastaamaan myös kahdeksaan kevyeen kysymykseen kotikaupungeistaan. Jokaiselle puheenjohtajalle esitettiin vuorollaan samat kahdeksan kysymystä, mutta vastaukset olivat kaikkea muuta kuin samanlaisia.

Yksi kysymys kirvoitti kuitenkin huomattavan samansuuntaisia vastauksia. Se koski muistoa, joka ei unohdu koskaan.

Sanna Marin (sd)

– Jaaha, Sanna Marin huokasi kysymykseen siitä, mikä eläin hänen kotikaupunkinsa olisi.

Vastaus löytyi kuitenkin nopeasti tamperelaisen Marinin kotikaupungissa sijaitsevan puiston nimestä. Marin vastaili kysymyksiin hymyillen, mutta yksi jäi vaille vastausta.

Jussi Halla-aho (ps)

– Voi hyvänen aika sentään, Jussi Halla-aho parahti kysymykseen siitä, mitä ääntä hän kotikaupungissaan inhoaa. Rakas ääni sen sijaan löytyi nopeasti.

Jos Helsinki olisi eläin, se olisi Halla-ahon mukaan orava. Kahden kysymyksen kohdalla Halla-aho turvautui vaihtoehtoon ”ohi”.

Petteri Orpo (kok): ”Ohho”

Kysymys inhottavasta äänestä oli vaikea myös Petteri Orpolle. Edes toriparkin rakennustöistä syntyvä melu ei häntä häiritse.

– Se on musiikkia korville, kun sitä on kaksikymmentä vuotta ajanut ja nyt se on valmistumassa.

Kysymys seteliin sopivasta kotiseudun hahmosta oli sekin hankala.

– Ohho. Hmm-mm, Orpo aloitti, mutta löysi nopeasti Varsinais-Suomeen kuuluvasta Salosta sopivan merkkihenkilön.

Annika Saarikko (kesk): ”Onpa vaikea kysymys”

Annika Saarikko ei jäänyt sanattomaksi yhdenkään kysymyksen kohdalla. Miettimistauko kuitenkin seurasi, kun Saarikolta kysyttiin, mitä kotikuntansa ääntä hän inhoaa.

– Onpa vaikea kysymys. Meillä on aika hiljaista siellä maalla, ei siellä liiat äänet häiritse, Saarikko nauroi.

Maria Ohisalo (vihr)

Muut puheenjohtajat joutuivat hakemaan vastausta kysymykseen inhotusta äänestä, mutta Maria Ohisalon ei tarvinnut miettiä hetkeäkään. Se löytyi aivan läheltä Helsingin keskustasta.

Myös seteliin sopiva merkkihenkilö löytyi saman tien. Ohisalon johtama sisäministeriö on esittänyt samalle henkilölle liputuspäivää.

Li Andersson (vas)

Kysymys inhotusta äänestä sai Li Anderssonin nauramaan ylitsepursuavaa Turku-rakkauttaan. Tätä kautta löytyi myös vastaus: junan pihisevä ääni, kun joutuu lähtemään Turusta.

Kysymys seteliin sopivasta hahmosta taas kirvoitti apua-huudahduksen muttei vaatinut sen pidempää miettimisaikaa.

Anna-Maja Henriksson (rkp):

– Jaa’a, no.

Vain yksi kysymys sai Anna-Maja Henrikssonin pohtimaan edes hetken. Jos Henrikssonin kotikaupunki Pietarsaari olisi eläin, se olisi kiltti leijona.

Kun Henriksson pääsi kehumaan kotiseutunsa ruokaa, selvisi, miksi Pietarsaaresta saa erinomaisia kevätkääryleitä.

Sari Essayah (kd):

– Hmm, jaaha, Sari Essayah aloitti, kun häntä pyydettiin tiivistämään kotikuntansa Lapinlahden asenne yhteen virkkeeseen.

– Pieni ja pippurinen, Essayah tiivisti.

Sanat kuvaavat myös eläintä, joka Lapinlahti Essayahin mielestä olisi.

Harry Harkimo (liik)

Harkimolla on sama lempiääni kuin Halla-aholla. Kaikista helsinkiläisistä merkkihenkilöistä Harkimo ei osannut valita seteliin sopivaa.

– Onhan meillä ollut entisiä presidenttejä ja hyviä tyyppejä. En oikeasti pysty sanomaan? Pystytkö sä?