Pääministeri Marin ja oppositiojohtaja Orpo ottivat yhteen vanhuspalveluista.

Ylen vaalitentin kiivain väittely käytiin pääministeri, puheenjohtaja Sanna Marinin (sd) ja oppositiojohtaja Petteri Orpon (kok) välillä.

Puheenjohtajia tentattiin vanhuspalveluista, ja Marin alkoi haastaa vieressään seisonutta Orpoa ja kokoomusta.

– Jos me katsomme kokoomuksen puhetta ja tekoja, joita kokoomus on tehnyt hallitusvastuussa 10 vuotta. Kokoomuksen johdolla on muun muassa leikattu kuntien valtionosuuksia, on leikattu palveluista, Marin sanoi.

– Kyse on resursseista, tämä hallitus on tässäkin kohdassa tehnyt arvovalinnan, toisenlaisen arvovalinnan kuin kokoomuslaiset. Me olemme panostaneet vanhuspalveluihin, hoitajamitoitus on ensimmäinen asia. Seuraavaksi pitää laittaa kotihoito kuntoon. Sinne tarvitaan rahaa, palkat kuntoon, työolot kuntoon, tarvitaan riittävästi hoitajia, Marin jatkoi.

– Teemme sitä mitä olemme luvanneet vaaleissa. Kokoomuksen track record tässä ei ole kovin hyvä. Te olette leikanneet niistä resursseista, jolla hoitajia olisi voinut palkata, Marin heitti haasteen Orpolle.

Orpo torjui Marinin syytökset Paavo Lipposen (sd) lausahduksella, jota Marin itse käytti tiistain vaalitentissä MTV:llä.

– Erästä suomalaista poliitikkoa lainaten - voi tätä käsien pesun määrää. Me olimme samassa hallituksessa (2011-2015), kun valionosuuksia leikattiin, Orpo sanoi.

– Emme olleet viime hallituksessa samassa, Marin heitti väliin.

– Viittasitte kymmeneen vuoteen. Siinä hallituksessa demareilla oli valtiovarainministerin tehtävä. Kannattaa pysyä tosiasioissa, Orpo totesi.

Orpo alkoi luetella, mitä kaikkea demareilta on hallituksessa nyt vanhuspalveluissa tekemättä.

– Mikä on tässä valtava ristiriita. Puhutte siitä, että kotipalveluihin pitää saada lisää resursseja. Te ette ole hoitanut lisäresursseja edes tähän vanhuspalvelulakiin, eli ympärivuorokautiseen hoivaan.

– Kuntaliitto kertoo, että resursseja ei ole riittävästi. Sen lisäksi ei ole työntekijöitä. Teillä on tämäkin asia vielä kesken, ja nyt te jo lupailette resursseja seuraavaan paikkaan, Orpo heitti takaisin pääministeri Marinille.

– Saanko kysyä, missä se miljardin leikkauslista on, jonka kokoomus on luvannut tuoda ennen kuntavaaleja. Onko nämä kuntien valtionosuuksista, onko nämä sosiaaliturvasta, Marin kyseli.

Kesken Marinin kysymysten Ylen vaalitentin juontaja keskeytti Marinin puheenvuoron, ja vaalitentissä ryhdyttiin käsittelemään Ylen toisen toimittajan kanssa vaalikeskusteluun tullutta chat-palautetta.

