Koulujen jakautuminen kiihdytti puolue­johtajia Ylellä: ”Mitä tulee alueelliseen segregaatioon, se todellinen ongelma on maahan­muutto”

Koulujen väliset erot ovat kasvaneet - perussuomalaisilla oli Ylen vaalitentissä täysin eri ratkaisu ongelman ratkaisuun kuin muilla puolueilla.

Koulujen eriytyminen hyviin ja huonoihin kouluihin herätti tunteita Ylen suuressa vaalikeskustelussa.

Tentissä puoluejohtajilta kysyttiin, miten he ratkoisivat segregaatiota, joka on suurten kaupunkien ongelma.

Osa puheenjohtajista käänsi keskustelun siihen, että etenkin pojat ovat jääneet oppimistuloksissa jälkeen.

– Pojat jäävät usein sellaisiin paikkoihin, että tarvitsivat enemmän tukea. Opettajat eivät voi tehdä kaikkea. Pitää olla myös moniammatillista henkilöstöä, sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) totesi.

Opetusministeri, puheenjohtaja Li Andersson (vas) myönsi, että segregaatio on kasvava ongelma.

– Eriarvoistuminen on kasvava ongelma, erityisesti suurissa kaupungeissa. Jos katsotaan koko Suomea, kaikkein huolestuttavin kehitys on se, että kuntien väliset erot ovat kasvaneet - ei koulujen väliset, vaan oppilaiden väliset.

– Kaikkein nopeimmin on kasvanut oppilaiden perhetaustan vaikutus oppimistuloksiin. Tämä on iso haaste hyvinvointivaltiolle, koska meidän lupaus on ollut, että peruskoulu voi myös nostaa kaikkia lapsia ja tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa omaa tulevaisuuttaan, Andersson totesi.

Liki kaikki puoluejohtajat kannattivat huonoimpien alueiden kouluille maksettavaa tasa-arvorahaa, jolla voidaan tasata koulujen välisiä oppimiseroja.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) ei tasa-arvorahaa kannattanut, vaan perinteisiä opetusmetodeja.

– On väheksytty perinteistä pänttäämiseksi kutsuttua opetusta, vaikka oppimistulokset ovat näillä opetusmenetelmillä kaikkein parhaita.

– Mitä tulee alueelliseen segregaatioon, se todellinen ongelma on maahanmuutto, erityisesti kehitysmaista tuleva maahanmuutto, Halla-aho sanoi.

– Koulujen eriytyminen kulkee käsi kädessä maahanmuuton lisäämisen kanssa, joten ainoa keino pysäyttää segregaatiokehitys, on torjua sellaista maahanmuuttoa, joka aiheuttaa segregaatiota, Halla-aho jatkoi.

Ohisalo muistutti Halla-aholle, että koulujen tasa-arvoraha on nostanut erityisesti suomalaisia poikia. Ohisalo kysyi Halla-aholta, että miksi tasa-arvorahaa ei pitäisi maksaa.

– Suomessa ei ole juuri muuta tehty kuin kotoutettu maahanmuuttajia 20-30 vuotta. Suomi on silti oppimistulosten, työllistymisen mittareilla yksi OECD-maiden surkeimmista epäonnistujista, Halla-aho vastasi.

Oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok) muistutti, että yksi asia on jäänyt koulutuksen eriarvoistumisessa huomiotta.

– Meillä on hyvien koulujen välillä suuria eroja siinä, minkälaista ainevalikoimaa niissä on tarjolla. Todella monissa kouluissa esimerkiksi kielten opetuksessa ei ole paljon vaihtoehtoja tai ottaa valinnaisaineita, ja jossain kouluissa todella valtava määrä. Tähän pitää ottaa kiinni, Orpo sanoi.