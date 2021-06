Vastaisitko tuntemattomaan numeroon, jos tietäisit, että soittajana saattaa olla pääministeri?

Sdp:n vaaliluurista päivää, täällä pääministeri.

”Tässä Sanna Marin Sdp:stä hei! Soittelemme näissä vaaleissa kuntalaisille, koska emme pääse tapaamaan äänestäjiä normaaliin tapaan. Kuntavaalit ovat tulossa. Mitkä kysymykset ovat sinulle tärkeitä näissä vaaleissa?”

Tällaisen puhelun saattoi saada perjantaina puolenpäivän aikoihin Tampereella.

Sosialidemokraatit on laittanut kuntavaalien viimeisten kampanjapäivien alla kovan vaihteen silmään. Puolue on hyödyntänyt noin kahdestasadasta puolueen aktiivista koostuvaa soittajien joukkoa hankkiakseen äänestäjiä puhelimitse Sdp:n puolesta kampanjoimalla. Perjantaina luuriin tarttui pääministeri, aikaisemmin myös muut ministerit ovat osallistuneet soittotalkoisiin.

Ilta-Sanomat kertoi jo toukokuussa Sdp:n ottavan käyttöönsä kilauttelun mahdollisille äänestäjille. Aikaisemmin puolue on esimerkiksi eduskuntavaalien alla käynyt koputtelemassa kansalaisten ovella. Se ei korona-aikana ole ollut mahdollista.

Lue lisää: Demari voi kohta kilauttaa sinulle – myös pääministeri Marinin tarkoitus tarttua vaaliluuriin

Isoja toritilaisuuksia, joihin Marinkin olisi voinut tulla paikalle, ei ole järjestetty kevään aikana. Terveysturvallisuussyistä. Avoimissa julkisissa tapahtumissa osallistujamäärää ei voitaisi tarkkaan säädellä. Jos pääministeri pamahtaisi yhtäkkiä Tammelantorille, osallistujamäärä voisi olla suuri.

Jotain henkilökohtaisempaa haluttiin tilalle.

Pääministerin soittopäivä käynnistyi Sdp:n puoluetoimistolla Helsingissä. Ennen luuriin tarttumista Marin ja puoluesihteeri Antton Rönnholm tapasivat etäyhteyksin Teams-puhelussa muita perjantain soittoja tekeviä puolueaktiiveja. Kokeneimmilla soittajilla on jo mennyt tuhannen puhelun raja rikki. Heidän vinkkinsä kannatti kuunnella.

Tamperelainen aktiivi kertoi, että vastaanotto on ollut hyvä. Pääministeriä on kyllä kaipailtu Tampereelle käymään. On sitten toisaalta myös ymmärretty, että pääministeriä kaivataan joka puolelle ja töitä on paljon.

Juuri esimerkiksi Marinin kotikaupungissa Tampereella puolue kuitenkin kaipaisi pientä piristysruisketta. Aamulehden toukokuun lopulla julkaistussa gallupissa Sdp jäi toiseksi kokoomuksen jälkeen, eikä gallupin kolmossijaa pitäviin vihreisiin tai nelossijalla majaileviin perussuomalaisiin ollut pitkä matka.

Tampereen nykyinen pormestari on Sdp:n Lauri Lyly. Hän on AL:n gallupissa suosituin ehdokas pormestariksi, mutta puolueiden gallup-luvut osoittavat, että valta saattaa vaihtua.

Koko valtakunnan gallupeissakaan Sdp ei ole onnistunut nousemaan kärkipaikalle. Viimeisimmät gallupit ovat povanneet kokoomukselle vaalivoittoa. Tuoreimmassa Ylen vaaligallupissa Sdp oli kolmantena 17 prosentin kannatuksella.

Kampanjapuheluista halutaan hakea vielä lisää tehoa viime hetkille.

Marin ehti vajaan tunnin aikana soittamaan noin kymmenkunta kampanjapuhelua.

Ilta-Sanomat seuraa myös lauantaina puolueiden kampanjoinnin loppukiriä pääkaupunkiseudulla.

– Moni vielä etsii ehdokasta, siksi on tärkeää soittaa, Marin totesi aktiiveille. Sitten hän vetäytyi toiseen huoneeseen tekemään puheluita.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm tietää kertoa, että puheluita on toistaiseksi tehty parikymmentätuhatta. Toukokuussa tavoitteeksi asetettiin 60 000 puhelua. Tärkeää oli löytää jokin vastaava keino ovelta ovelle kulkemiselle.

– Koputtelemisen kanssa ollaan oltu muutenkin vähän kainompia. Se tulee enemmistövaalitavan maista, joissa fyysisesti pienikokoinen alue, jossa vielä valitaan yleensä vain kahden ehdokkaan väliltä toinen. Mutta kyllä ihmiset ovat positiivisesti suhtautuneet myös siihen. Ei ole tullut huonoa palautetta.

Myös soittokierroksista on saatu positiivista palautetta. Somesta tuttua häiriköintiä ei ole tullut puhelimitse vastaan, ainakaan suurissa määrin. Jos puheluun ei vastaa, ja yrittää soittaa takaisin, saa vastaukseksi ennalta äänitetyn viestin siitä, että Sdp:stä yritettiin tavoitella.

Vajaan tunnin soittorumban jälkeen puoluetoimiston aulaan saapui silmin nähden soitoista voimaa saanut pääministeri.

– Tampereessa on jotain niin mahtavaa, Marin hihkaisi ensitöikseen silmissään samaa pilkettä kuin vaikkapa Ilta-Sanomien Vaaligrillissä, kun puhe kääntyi kotikaupunkiin. Tai Ylen vaalitentissä, kun häntä pyydettiin kertomaan, miksi Tampere tuntuu kodilta.

– Soitin yhdelle Joonakselle, joka oli Turusta kotoisin, mutta muuttanut Tampereelle. Hänestä Tampere on Turkua parempi kaupunki, Marin hehkutti.

Ensireaktioiden jälkeen pääministeri palasi vielä samaan Teams-puheluun jakamaan reaktioita muiden aktiivien kanssa. Tuusulassa soitellut kertoo ehtineensä soittaa parisenkymmentä puhelua. Pisin kesti lähemmäs 20 minuuttia. Tuusulalaisia kiinnosti erityisopetus ja muutenkin nuorten asiat.

Rovaniemen soittoja tehnyt kertoo, että keskusteli kansalaisten kanssa enimmäkseen kouluasioista. Nuorten harrastusmahdollisuuksia halutaan parantaa.

Marin kertoo soittaneensa kymmenkunta puhelua. Pisin puhelu oli kestänyt noin kymmenen minuuttia.

– Alkuun monet olivat yllättyneitä siitä, että pääministeri soittaa. Mutta kyllä he sitten nopeasti tottuivat ajatukseen, hän arvioi.

Pääministeri sai ensin kuulla Teams-kokouksessa muiden kampanjasoittoja tehneiden puolueaktiivien kanssa.

Tampereen ykkösteemaksi nousi joukkoliikenne. Vuosia kestäneet raitiotietyöt on saatu vihdoin päätökseen keskustasta, ja ratikka kulkee jo. Tulevaisuuteen toivottiin kuitenkin vielä lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen.

– Eräs nainen kertoi, että aikoo viedä 91-vuotiaan isoäitinsä ajamaan ratikalla. Se oli niin sydäntä lämmittävä viesti, Marin sanoo.

Myös Rönnholm soitteli kansalaisille perjantaina. Hän ehti vajaan tunnin aikana soittamaan noin 20 turkulaiseen numeroon. Turussa keskustelua oli syntynyt terveyskeskuksista, rokotuksista, siisteydestä ja viihtyvyydestä.

Marin vaikuttui soittelusta kampanjamuotona. Hän jatkaa soittelua lauantaina eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin ja Sdp:n Helsingin pormestariehdokkaan Nasima Razmyarin kanssa.

Sdp:llä puhelinsoittoja aiotaan käyttää jatkossakin. Nykyisiä puhelinkampanjointiin liittyviä sopimuksia on jo pidennetty ainakin vuodelle 2022, jolloin on tarkoitus käydä ensimmäiset aluevaalit.

Keskustassakin soitellaan, mutta torillakin tavataan

Myös esimerkiksi keskustassa on käytetty puhelinkampanjointia korona-ajan kampanjoinnissa apuna. IS tavoitti entisen valtiovarainministerin Matti Vanhasen kampanjakierrokselta Varsinais-Suomesta kertomaan keskustan kampanjoinnista.

Vanhanen kertoo tehneensä joitain kampanjasoittoja, mutta puolue on nyt, kun koronatilanne on parantunut, pyrkinyt järjestämään enemmän myös ihan perinteisiä toritilaisuuksia.

– Siinä tapaa suoraan enemmän ihmisiä kuin soittamalla.

– Soittaminen vie yllättävän paljon aikaa. En halua koskaan olla epäkohtelias enkä päättää puhelua nopeasti. Tilaisuuksissa pystyy tapaamaan kerralla 20-30 ihmistä, kun samassa ajassa saa aikaan ehkä kaksi puhelua.

Keskusta on vaalien alla soitellut muutaman kampanjasoiton. Kuva Vanhasesta on elokuulta 2020.

Tekemiensä soittojen perusteella Vanhanen kyllä pitää sitäkin miellyttävänä kampanjamuotona. Soittaminen tapana on hyvin perinteinen, mutta se sai uutta tuulta alleen koronan takia, hän muistuttaa.

– Se on nyt Suomessa uusi tapa tehdä vaalityötä. Onhan se henkilökohtaisempaa kuin vain somen kautta toimiminen. Saattaa olla hyväkin tapa ottaa yhteyttä.

Keskustassa ovelta ovelle kiertäminen on koettu tungettelevana. Soittelussa Vanhanen ei ole havainnut samaa ongelmaa. Hän kertoo, että puhelut ovat tavallisesti kestäneet 10-15 minuuttia.

– Yksi kelle soitin oli vaivautunut asiasta. Sen aistii nopeasti. Valtaosa on ollut myönteisellä tavalla yllättynyt. Melkein jokaisen kanssa on myös saanut toistaa nimensä, kun ei olla uskottu, että kuka soittaa, Vanhanen sanoo.

Vanhasen Varsinais-Suomen kierroksella kansalaisia on pohdituttanut koulutukseen, nuorten työllistymiseen ja asumiseen liittyvät kysymykset. Vaaliteltoilla tunnelma on ollut hyvä, ja Vanhanen uskoo keskustan pärjäävän paremmin kuin gallupit ovat osoittaneet.

IS seuraa puolueiden kampanjointia myös lauantaina päivää ennen kuntavaalien varsinaista äänestyspäivää.