Miten Sanna Marin kaitsee eripuraista hallitusta? ”Itse lähden siitä liikkeelle, että sovitusta pidetään kiinni”

Pääministerin mukaan hallituksen jo saavuttamien asioiden määrästä voi nähdä, että hommat saadaan hoidettua näennäisistä erimielisyyksistä huolimatta.

Hallituksen rivit vaikuttavat rakoilevan tasaisin väliajoin milloin mistäkin aiheesta. Viimeisimpänä viime viikon aikana vihreät ja vasemmistoliitto ovat ajautuneet tukkanuottasille keskustan kanssa sote-uudistukseen liittyvästä maakuntaverosta. Vasemmistoliitto ja vihreät haluaisi rahoittaa sote-uudistuksen jälkeisiä palveluita maakuntaveron avulla, keskusta empii.

Viiden puolueen mieltymyksiä ei ole aina helppoa sovittaa yhteen. Kuntavaalien alla eripuraisuus on varmasti osaksi myös puolueiden tarvetta erottua joukosta, mutta saatiin kunnon kina aikaan myös esimerkiksi puoliväliriihen aikaan. Kiista kasvoi hallituskriisiksi.

Näkemysten sovittaminen yhteen on viime kädessä pääministerin tehtävä.

Miten pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo koota hallituksen rivit vaalien jälkeen?

– Jatkamme sitä työtä, mistä olemme yhdessä sopineet. Noudatamme ja toteutamme hallitusohjelmaa, Marin sanoi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä torstaina.

Hänen mukaansa hallituksen jo toteuttamista uudistuksista ja asioista voi havaita, että töitä on erimielisyyksistä huolimatta saatu tehtyä.

– Kyllä näyttää siltä, että töitä on tehty ja tullaan tekemään. Uskon kyllä siihen, että kun keskitytään ihmisten asioiden parantamiseen, niin hallitustyöskentelykin sujuu. Itse pyrin keskittymään siihen, mitä on edessä, enkä vilkuile sivuille, Marin totesi.

Maakuntaverostakin on hallituksen kesken sovittu, muistutti Marin.

– Itse lähden tietenkin siitä, että se mitä hallituspuolueiden kesken sovitaan, niin siitä pidetään kiinni. Maakuntaverosta on sovittu osana sote-kokonaisuutta, pääministeri sanoi.

Hallituksen suunnitelman mukaan maakuntaveroon liittyvä lainsäädäntö tehdään kuluvalla vaalikaudella ja vero otetaan käyttöön 2026.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat ilmoittaneet, etteivät aio hyväksyä sote-uudistusta, jos se ei sisällä jo sovittua maakuntaveroa. Keskustan mukaan uudistus tulisi tehdä vaiheittain, ja maakuntavero, jos sitä edes halutaan uudistukseen sisällyttää, kuuluisi vasta uudistuksen läpimenon toiseen vaiheeseen vaalikauden loppupuolelle.

Keskustan Annika Saarikko asetti maakuntaverolle kaksi reunaehtoa: kokonaisveroaste ei saa nousta uuden verotuksen tason takia ja alueiden ja ihmisten välillä on tehtävä tulontasausta. Tiistaina MTV Uutisten puheenjohtajatentissä Saarikko kuitenkin jätti nostamatta kätensä käsiäänestyksessä siitä, kannattaako maakuntaveroa hyvinvointialueiden rahoituksen pohjaksi. Muut hallituspuolueet nostivat kätensä.

Saarikon niskoitteluun tentissä Marin vastasi toteamalla, että ”hallituspolitiikka ei ole rusinoiden poimimista pullasta”.

IS:n Vaaligrillissä nähtiin sovittelevampi pääministeri. Hän totesi, että maakuntavero ja sote-uudistuksen iso rakenneuudistus etenevät eri tahtiin. Ensin käsitellään rakenneuudistus ja jo eduskunnan käsittelyssä oleva rahoitusmalli. Toisessa vaiheessa käsiteltäisi sitten maakuntaveroa ja mahdollisia muita tehtäviä hyvinvointialueille.

Nähdäänkö tästä vielä iso taisto?

– No, itse luotan kyllä siihen, että sovituista asioista pidetään kiinni. Saarikko on myös itse kertonut, että tätä valmistellaan niin kuin on sovittu, Marin totesi.