”Miksi teidän on vaikea sanoa, että olette Sdp:n sisällä vasemmalla laidalla?” Näin Marin kierteli vastauksessaan

”No kun itse en näe, että näin edes olisi”

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin kiisti tänään torstaina Ilta-Sanomien Vaaligrillissä sijoittuvansa oman puolueensa poliittisella kartalla vasemmalle laidalle.

Marinia tentannut IS:n politiikan tuottaja Hanna Vesala luki tälle myös ääneen luonnehdinnan, joka hallituskumppaneiden riveistä annettiin kevään puoliväliriihen jälkeen.

”Rahaa vain on. Voidaan velkaantua. Työllisyysuudistukset ovat vain työttömän satuttamista. Olette niin vasemmalla, että yhteistyökumppaneita on vaikea Suomesta löytää. (Jutta) Urpilaisen ja (Paavo) Lipposen ajat voi unohtaa.”

– No Sdp on vasemmistopuolue. Se…

Mutta entä te itse?

– …tuskin kenellekään minään yllätyksenä tulee. Ja kun olen Sdp:n puheenjohtaja niin kyllä, myös minä edustan vasemmistolaista ajattelua. Aivan kuten puolueenikin edustaa.

– On myös tärkeää huomata, että Sdp:ssä yksittäiset ihmiset eivät määritä linjaa, vaan me rakennamme linjan yhdessä. Meidän aktiivimme tekevät niitä poliittisia tavoitteita, joita me yhdessä vaaleissa asetamme ja vaalien jälkeen toteutamme. Me emme ole mikään yhden ihmisen puolue vaan joukkue, joka yhdessä tekee linjat.

Mutta miksi teidän on itse vaikea sanoa, että olette Sdp:n sisällä siellä vasemmalla laidalla?

– No kun itse en näe, että näin edes olisi. Edustan aika lailla niitä linjoja, joita puolueella on.

– Olen myös liberaali ja ajattelen, että meidän pitää varmistaa myös se, että jokainen ihminen on yhdenvertainen ja että tasa-arvoa vahvistetaan. Ja myös Sdp on liberaali puolue tässä mielessä. En suinkaan ole eri paikassa kuin oma puolueeni, vaan olen juuri siellä samassa paikassa.

