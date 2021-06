Suora lähetys kello 11: IS:n Vaaligrillissä Sanna Marin: Miten pääministeri aikoo kursia repaleisen hallituksensa kasaan vaalien jälkeen?

Pääministeripuolue Sdp:n kannatus on kiihtyvässä luisussa vain pari päivää ennen vaaleja.

Pääministeri Sanna Marin saapuu IS:n Vaaligrilliin kuntavaalien viimeisen kannatusmittauksen aamuna. Ylen kuntavaalimittauksessa kokoomus on vaalivoitossa kiinni 19,6 prosentin kannatuksella, mutta pääministeri Marinin Sdp on jäämässä perussuomalaisten taakse.

Perussuomalaisten kannatus on 18 prosenttia. Sdp on kolmantena 17 prosentin kannatuksella. Sdp:n kannatuksen lasku on ollut suurinta mittausjakson viimeisillä viikoilla, jolloin julkisuudessa on puitu Marinin aamupalaetua.

– Vaaligrillissä pitää nyt pureutua tähän tilanteeseen. Sdp voi olla matkalla historiansa heikoimpaan kuntavaalitulokseen, eikä kaikkea voi laittaa aamupalakohun syyksikään. Vaaleista näyttää tulevan opposition toivoma luottamusäänestys Marinin hallituksen politiikasta, Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala sanoo.

Vaalitentit ovat nostaneet pintaan Marinin hallituksen eriseuraisuun ja jännitteet. Pääministeri on syyttänyt kumppaneitaan käsien pesusta yhteisesti sovituista koronarajoituksista.

HS:n keskiviikon tentissä sisäministeri Maria Ohisalo iski takaisin ja sanoi, etteivät muut hallituspuolueet voi rajoitusten höllentämistä toteuttaa ilman pääministerin tukea. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on jo kysellyt johtaako Suomea Krista Kiuru (sd).

– Siltä näyttää ja tätäkin Marinilta on kysyttävä.

Hallituksella on kriisiriihensä jälkeen syksyllä isoja talous- ja työllisyysratkaisuja tehtävänä. Selkeä kriisi on syntymässä myös maakuntaverosta.

– Suuri kysymys on, miten Marin aikoo repaleisen joukkionsa saada pelaamaan yhteiseen maaliin?

IS:n Vaaligrilleissä ovat kahden viimeisen vaaliviikon aikana käyneet kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Grillejä ovat lämmittäneet vuorovedoin Vesala ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.