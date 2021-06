Kokoomus on suosituin puolue Ylen kunta­vaali­mittauksessa

Toisena on perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP, jonka kannatus on laskenut 17 prosenttiin.

Kokoomus on suosituin puolue 19,6 prosentin kannatuksella Ylen tuoreessa kuntavaalimittauksessa. Toisena on perussuomalaiset 18 prosentin kannatuksella ja kolmantena pääministeripuolue SDP, jonka kannatus on laskenut 17 prosenttiin.

Neljäntenä on keskusta 13 prosentin kannatuksella ja viidentenä vihreät 10,9 prosentin kannatuksella.

Taloustutkimus haastatteli mittausta varten vajaat 3 000 ihmistä 5. toukokuuta ja 8. kesäkuuta välisenä aikana. Puoluekantansa kertoi vajaa 2 000 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.