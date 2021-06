Mikä on inhottavin ääni Annika Saarikon kotikunnassa? ”Meillä on aika hiljaista maalla”

IS kysyy Vaaligrillissä kaikilta puheenjohtajilta samat kysymykset kotikunnastaan. Näin vastasi oripääläinen Annika Saarikko.

1. Milloin ja missä olette kotikunnassanne onnellisin, jos kotia ei lasketa?

– Pellon laidalla. Minulle tärkeintä maisemat, jotka metsästä ja pellosta koostuvat. Luonnossa.

2. Mitä ääntä kotikunnassanne inhoatte?

– Onpa vaikea kysymys. Meillä on aika hiljaista maalla ei liiat äänet häiritse. Kotitalo on kirkonkylältä vielä viisi kilometriä. Harvoin tulee miettineeksi, että olisi liikaa ääntä. Hiljaisuus on ihanaa vastapainoa, että elämä voi jakaantua kahteen paikkaan, niin kuin omassa arjessa.

3. Mitä ääntä kotikunnassanne rakastatte?

– Naapurit kysyy joskus, että häiritseekö kun heidän lehmät pitävät ääntä, ammuvat ja mylvivät. Ei häiritse koskaan. Luonnon äänet, kuten kurjet pellolla tai naapurin lehmät, ne ovat iloinen ja hyvä asia.

4. Mitä ruokaa kotikunnastanne kaipaatte pois ollessanne?

– Mun isoäidin tekemää piimäjuustoa. Varsinaissuomalainen vahva perinneruoka.

5. Kuka kotiseutunne merkkihenkilö tulisi ikuistaa seteliin?

– Kotikunnastani on yhteys muusikko Usko Kemppiin. Kemppi on tunnettu monipuolisesta tuotannostaan musiikin, teatterin ja elokuvien parissa. En tiedä olisiko juuri hän oikea, mutta mielestäni seteleissä ja muissa merkkipaaluissa pitäisi näkyä kulttuuriväkeä enemmän. He ovat elävöittäneet suomalaisuutta paljon.

6. Mihin virkkeeseen kiteytyy kaikki oleellinen kotikuntanne asenteesta?

– Tulee mieleen tapa, miten tervehditään iltaisin: Ehtoota. Se on kaunis ja leppoisa tervehdys.

7. Mikä eläin kotikuntanne olisi?

– Oripäästä kyse, tietenkin hevonen.

8. Ja lopuksi: Mikä muisto kotikunnastanne ei haalistu koskaan?

– Pieni paikkakunta tunnetaan isosta maatalousnäyttelystä. Pidetään joka toinen vuosi. Käy vuosittain noin 70 000 ihmistä. Koko tapahtuma järjestetään vapaaehtoisvoimin. Hieno voimannäyttö pienestä kunnasta. Koronan takia peruttu tältä kesältä. Sen muistot harvalta haalistuu ja moni sitä tapahtumaa paljon odottaa.