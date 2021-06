Marin tulistui Halla-ahon näkemyksistä MTV:llä: ”Kyllä tämä on käsittämätöntä puhetta!”

Vasemmistopuolueiden puheenjohtajat nostivat tikun nokkaan Halla-ahon taannoiset puheet muun muassa yleissitovuuden poistamisesta.

MTV:n vaalitentissä pääministeri Sanna Marin (sd) hiiltyi puheenjohtaja Jussi Halla-aholle (ps).

Halla-aho oli taannoin perussuomalaisten puoluevaltuustossa esittänyt muun muassa heikennyksiä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan sekä työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista.

– Ymmärrän, että sosialidemokraateissa ja ay-liikkeessä näitä puheita haluttiin tulkita varsin luovalla tavalla, koska nämä ovat paniikissa vaalien takia, Halla-aho totesi MTV:n tentissä.

Halla-aho sanoi, että hän ja perussuomalaiset eivät esittäneet nykyisten mekanismien purkamista. Halla-ahon mukaan hän kertoi arvostelleensa niin ay-liikettä kuin elinkeinoelämää siitä, että ne takertuvat mekanismeihin ja asioista tulee symbolisia sotia työmarkkinaosapuolten välillä.

Puheenjohtaja Li Andersson (vas) ehti MTV:n vaalitentissä ensimmäiseksi torumaan Halla-ahoa.

– Ei tämän vastauksen perusteella saa selvää, mitä perussuomalaiset on näistä asioista. Nämä ovat mekanismit, joilla Suomessa on haluttu turvata vähimmäistyöehdot ja työntekijöiden mahdollisuus saada kohtuullista palkkaa tekemästään työstään. Heti tämän Halla-ahon puheen jälkeen olimme tentissä, jossa hän ilmoitti, että yleissitovuus ei ole pyhä lehmä perusuomalaisille, Andersson totesi ja tivasi Halla-aholta vastausta, mitä mieltä perussuomalaiset on työmarkkina-asioista.

– Me ajamme kaikilla sektoreilla sellaista politiikkaa, jonka tuloksena yksityiselle sektorille syntyy lisää työpaikkoja, ja ihmisille jää omista tuloistaan enemmän käteen, Halla-aho totesi.

Kun pääministeri Marin sai puheenvuoron, hän oli suorastaan pöyristynyt Halla-ahon puheista purkaa yleissitovuus.

– Kuuntelen hämmentyneenä tätä Jussin puhetta. Kyse ei ole yksittäisestä mekanismista, kun puhumme niin periaatteellisista asioista kuin yleissitovista työehtosopimuksista. Meillä on vähimmäispalkkataso, meillä on työehdot kunnossa, Marin sanoi.

– Nyt perussuomalaiset haluavat purkaa tämän mallin. Teille ei ole kysymys eikä mikään, että meillä on yleissitovat työehtosopimukset. Tämä on kyllä erittäin iso linjanmuutos, kyllä siinä mennään kokoomuksesta oikealta ohi niin että viuhahtaa, Marin jatkoi.

– Kyllä tämä on käsittämätöntä puhetta muka työväenpuolueena itseään pitävältä puolueelta. Käsittämätöntä, Marin puuskahti.