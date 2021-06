IS:n raati arvioi puoluejohtajien onnistumisen HS:n vaalitentissä.

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtasivat tiistaina HS:n kuntavaalitentissä.

Mukana ovat Sdp:n Sanna Marin, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, kokoomuksen Petteri Orpo, keskustan Annika Saarikko, vihreiden Maria Ohisalo, Vasemmistoliiton Jussi Saramo, Rkp:n Anna-Maja Henriksson, Kd:n Sari Essayah ja Liike Nytin Harry Harkimo. Vasemmistoliittoa edustaa varapuheenjohtaja Jussi Saramo.

IS-raati arvioi, kuinka he tenttissä pärjäsivät.

Sanna Marin (Sdp), kokonaisarvosana 7+

Päivi Lakka (PL) 7+, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 7,5, Mika Lehto (ML) 7

Arvio

Pääministerin roolissa, vaikka muut kutsuivat puheenjohtajaksi. Ei olisi Suomi selvinnyt koronasta, jos kaiken maailman huutokuoroja olisi kuunneltu. Piikit pystyssä joka suuntaan, mutta arkkivihollinen Orpo. (PL)

Helpompi ilta tänään. Hymy ei kuitenkaan herkässä. Tykistökeskityksiä Orpon niskaan. Suomen valoisa tulevaisuus alkaa joka tapauksessa ihan justiinsa. Trust me. (SV)

Logiikka? Ohisalon pitää keskittyä omiin asioihinsa, ei Sdp:n luontolinjaan. Itse saa lytätä Halla-ahon lahjana tulleista ay-puheista ja kiihkolla etsiä Orpon povitaskusta leikkauslistaa. (HV)

Get over it. Pääministeritauti, ylimielisyys vaivaa. Yksi piste lisää tuli kuiteista Ohisalolle: ”Maria, antaisitko muidenkin puhua” ja ”Enemmän kannattaisi katsoa omaa toimintaa kuin kritisoida muita”. (ML)

Jussi Halla-Aho (ps), kokonaisarvosana 6,5

Päivi Lakka (PL) 7-, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 8, Mika Lehto (ML) 6

Arvio

Itsevarmuus vaaleissa kuultaa jo läpi. Kertoi mielipiteensä lähinnä kysyttäessä ja piti omien kantojensa tivaamista jopa valitettavana. Taistelupari Saarikkoa on aivopesty vihervasemmistohallituksessa. (PL)

Pitää aika montaa asiaa ”aika erikoisena”. Utelias elämänasenne. Eikä kukaan voi muistaa missä tentissä käsi milloinkin nousee. Ylläriratkaisu: torjutaan maahanmuuttoa. Oho! (SV)

Hei, hereillä ollaan! Jopa pirteänä! Demarit repii teatraalisesti ihokkaita ay-puheista. Selkokieltä ei yleissitovuudesta ei minulta heru. Keskusta haukkuu PS:ää päätyönään. (HV)

Äänessä ollessaan tentin pahin ja vaikeaselkoisin jaarittelija. Vastauksista vaikea saada selvää, mitä mieltä perussuomalaiset oikeasti on eri kysymyksistä, muusta kuin maahanmuutosta ja veroista. (ML)

Petteri Orpo (kok), kokonaisarvosana 7-

Päivi Lakka (PL) 7-, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 7,5, Mika Lehto (ML) 7

Arvio

Oli joutunut nimeämään Sannan takia liian monta lasta, joille ei anneta karkkipussia. Ojentelikin lämpimästi kättä Halla-ahon suuntaan ja kyseli kantoja paikallisen sopimisen lisäämiseen. (PL)

Gallup-kärki vaikuttaa kumman synkältä ja äreältä. Kokoomuksen persuksiin ammuttu otso: ”Velkaa lastemme piikkiin”, ”käsittämätöntä politiikkaa”. Murrr! Ärrr! (SV)

Marin hyökkäsi, puolustus: Turha huutaa kokoomukselle, jos lupaa 10 lapselle karkkipussin, johon rahat ei riitä. Yritti kyseenalaistaa Marinin johtajuuden, kritiikki ei tarttunut. (HV)

Perus-Petteri. Kokoomus johtaa kuntavaalikyselyä ja voi jopa voittaa vaalit, mutta ei Orpon veto vaalivoittajalta näyttänyt. Haastoi aluksi Halla-ahoa ja Marinia, mutta lopetti tämän aika lyhyeen. (ML)

Annika Saarikko (kesk), kokonaisarvosana 8

Päivi Lakka (PL) 7, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 8,5, Mika Lehto (ML) 9

Arvio

Eihän keskustan kannatuslukuihin voi tyytyväinen olla, ja se näkyi. Töni Orpoa ja kävi Halla-ahon kimppuun maaseudun tukiaisista viherhumpan tahdissa jo niin kovaa, että unohti mistä piti itse puhua. (PL)

Kävi Halla-ahon kimppuun kuin raivohullu tehosekoitin: ”Pitää olla jotain mieltä. Ei voi olla joka ilta vähän eri mieltä.” Tunteen roihua. Orpoonkin osui. (SV)

Jyrävaihe löytyi! Laittoi paaliin Orpoa ja Halla-ahoa. Jussi on joka ilta eri mieltä alueellisesta tasa-arvosta. Kriittinen asuntolainan velkakatolle – siitä sama kanta Marinin kanssa. (HV)

Jos tentin paras pitää valita, Saarikko. Valitsi reippaasti ja selvästi puolensa. Tarjosi vaihtoehtoa etenkin perussuomalaisille, myös kokoomukselle. Porukan luontevin esiintyjä. (ML)

Maria Ohisalo (vihr), kokonaisarvosana 7-

Päivi Lakka (PL) 7-, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 7, Mika Lehto (ML) 7

Arvio

Huikea meno kentällä, kova skaba tulossa. Sai iskua vähän joka suunnalta, mutta puolustus piti. Ei malttanut olla piikittelemättä Marin-Kiurua, eikä vasemmistokaan tajua, että täytyisi muodostaa niitä koalitioita. (PL)

Jussi Saramon hyökkäys vihreiden osuudesta Helsingin koulutusleikkauksiin iski ihon alle. Tentin raain yhteenotto. Ilmasto kivempi puheenaihe ja Halla-aho leppoisampi vastus. (SV)

Tyly kuitti Marinille käsien pesu -syytöksistä: Rajoituksia ei voi purkaa ilman tämän tukea. Poltti Marinin propun Sdp:n luotokirjauksia sorkkimalla. Miten tästä eteenpäin vaalien jälkeen? (HV)

Innokkuudesta lisäpiste, vaikka ilmastoasiassa ampui yli maalin Marinia. Nyt oli yritystä olla äänessä ja esillä. Oman sanoman kirkastamisessa ja tiivistämisessä tekemistä. (ML)

Jussi Saramo (vas), kokonaisarvosana 7

Päivi Lakka (PL) 7+, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 6, Mika Lehto (ML) 7

Arvio

Li Anderssonia kaivattiin alussa, mutta pääsi lopussa vauhtiin. Hallituksen sote pelastaa kunnat, jotka eivät joudu maksamaan maltaita attendoille. Yllätti haastamalla vihreitä, joiden takia Helsingin koulut ovat aivan sekaisin. (PL)

Rönttiä riitti: ”Potentiaalia isoonkin vaalivoittoon”. Ai? Suomalaisen poliittisen puheen Tom Waits. Syvältä ja charmikkaan käheästi. Päävastus yllättäen Ohisalo. (SV)

Tenttien tuore härnääjä jäi aluksi laitapenkin varjoksi. Riita syntyi Ohisalon kanssa Helsingin koulutusleikkauksista. ”Uskomatonta!” Mutta uskokaa: Maakuntavero on aivan loistohommeli! (HV)

Lisäpiste ottelusta Helsingin koulutusleikkauksista Ohisalon kanssa. Ohisalon oma propaganda meni tunteisiin, ja hillitty Saramo hiiltyi. Muuten näkymätön ja sanomassaan polveileva. (ML)

Anna-Maja Henriksson (Rkp), kokonaisarvosana 6,5

Päivi Lakka (PL) 6,5, Seppo Varjus (SV) 8, Hanna Vesala (HV) 5, Mika Lehto (ML) 6

Arvio

Henrikssonilla olisi parempaakin tekemistä kun istua tentissä, mutta onneksi saapui oikeusministerin ominaisuudessa paikalle muistuttamaan kaikkia oikeudenmukaisuudesta. (PL)

Tasa-arvo alkaa läheltä: ”Oikeusministerinä muistuttaisin, että on oikein kohdella kaikkia puheenjohtajia oikeudenmukaisesti”. Ns. Henrikssonin prinsiippi. (SV)

Nyt oli ärrimurri kylässä. Ilmoitti suoraan, että on parempaakin tekemistä kuin istua tentissä, jossa ei saa vuoroa. Purkautui tasapuolisesta kohtelusta ja vetosi ministeriönsä proopuskoihin. Räyh! (HV)

Martyyriltä lähti yksi piste pois arvosanasta. Aloitti tenttinsä sillä, että oli pitkään joutunut olemaan seinäruusuna, ja toisenkin kerran valitti samasta. Sanoma unohtuu, väärin kohdeltiin kyllä. (ML)

Sari Essayah (kd), kokonaisarvosana 7

Päivi Lakka (PL) 7-, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 6, Mika Lehto (ML) 8

Arvio

Uskoo, että kristillinen viesti uppoaa suomalaisiin. Ja kun sai puheenvuoron, niin puhui siihen asti, että jouduttiin kolmesti keskeyttämään. Paljon ratkaistaan perhepolitiikalla ja sillä, että saadaan lisää lapsia. (PL)

Hänkin oli paikalla. Ja teki sen tiettäväksi välillä muillekin kuin juontajille. Ai hekin ovat heränneet puolustamaan Malmin lentokenttää? Onko tässä jotkut vaalit tulossa? (SV)

Sotajalalla Henrikssonin kanssa puheajasta. Kuntia ei saa kuristaa kippaamalla niille holtittomasti lisää vastuita. Hallitus hylkää asettamansa komitean kriittisen kannan maakuntaverosta. (HV)

Tentin toiseksi paras. Selkeäsanainen, jämäkkä, usein myös konkreettisia esimerkkejä. Tentistä toiseen vakuuttavan hyvä. Kilpailijoiden onneksi pienestä puolueesta. (ML)

Harry Harkimo (liik), kokonaisarvosana 7-

Päivi Lakka (PL) 6+, Seppo Varjus (SV) 8, Hanna Vesala (HV) 7, Mika Lehto (ML) 6

Arvio

Miks asiat pitää tehä niin vaikeeks. Hallituksesta tulee ihan hulluja ideoita. Ei tää mitään ydinfysiikkaa oo. Mut ei mul oo mitään patenttiratkaisua. Mut nyt kaikki pitäs avata, sitä tautia on niin vähän. (PL)

Sipoolaisten kansanmiehen bisnesviisautta. Näin ratkaistaan kuntien talouspulmat 30 sekunnissa. Ei se niin vaikeaa ole. Osta hyvä jäähalli, saat rantasaunan päälle. (SV)

Ei ”ennustaja vaan kansanedustaja”, mutta ennusti silti keskustan jarruttavan maakuntaveroa niin, ettei sitä tule, vaikka Marin muuta sanoo. ”Syökö sanansa pääministeri vai kuka.” (HV)

Tenteissä vaikuttaa aina vihaiselta ja negatiiviselta, letkeyttä ei nimeksikään. Vaikea tämänkään tentin perusteella tietää, mitä ajaa – muuta kuin vastustaa hallitusta ja ei nosta bensan hintaa. (ML)