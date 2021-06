IS:n raati arvioi puoluejohtajien onnistumisen MTV:n vaalitentissä.

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat kohtasivat tiistaina MTV:n kuntavaalitentissä.

IS:n raati arvioi, miten Sdp:n Sanna Marin, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, kokoomuksen Petteri Orpo, keskustan Annika Saarikko, vihreiden Maria Ohisalo, Vasemmistoliiton Li Andersson, Rkp:n Anna-Maja Henriksson, Kd:n Sari Essayah ja Liike Nytin Harry Harkimo pärjäsivät.

Sanna Marin (Sdp), kokonaisarvosana 7-

Timo Paunonen (TP) 6,5, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 7-, Timo Haapala (TH) 7

Arvio

Onko elämää aamiaiskohun jälkeen? Aloitti hymyillen perusjargonilla ja korosti hallituksen yhtenäisyyttä koronatoimissa. Jäi yksin, kiihtyi ja muuttui ylimieliseksi, mikä leimasi koko tenttiä. (TP)

Joutui Krista Kiurun sijasta nyrkkeilysäkiksi koronarajoituksista. Hermostui hallituskumppaneillekin: ”Voi tätä käsien pesua”. Huipulla tuntuu välillä yksinäiseltä.(SV)

Hallitusväki lipeää käsistä pahasti. Ei tyylikkäintä johtajuutta iskeä takaisin käsienpesusyytöksillä. Marinin supersankari selvä: Kiuru on Puuha-Pirkko, joka kaiken korjaa. Get over it! (HV)

Kädet olivat Sanna Marinin kädet, mutta korona- ja soteääni oli Krista Kiurun ääni. Kuka hallituksessa päättää? Kiuru päättää. Miksi Kiuru ei ole pääministeri? Löysi etusormensa, jota heristellä. (TH)

Jussi Halla-Aho (ps), kokonaisarvosana 6+

Timo Paunonen (TP) 6, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 6, Timo Haapala (TH) 6

Arvio

Työttömyysturvan heikennyksistä ja yleissitovuuden purkamisesta puhuminen ennen vaaleja oli giganttinen moka, joka tuli syliin tässäkin tentissä. Viekö Jussi duunareiden rahat? Jääkö kuntajytky haaveeksi? (TP)

Suuri ajattelija latoi viisauksiaan Himalajan laelta. Niitä tuli kumman kohmeisesti. Koskaan ei kannata riisua Blues Brothers -pukua. Hattu vielä rohkeasti päähän vaan. (SV)

Huhuu, oliko gallupykkönen mukana tentissä. Lakoniset vastaiskut hukassa. Heräsi vain ay-lausunnoista sadelleista iskuista. Demareiden luovaa tulkintaa, ja sitä niissä taisi ollakin. (HV)

Olisiko niin, että Halla-ahon parasta ennen -päiväys alkaa olla jo takana päin? Mestari oli joskus raikas tuulahdus politiikassa, ehkä ei enää. Sotessa kuten kaikessa linja sama virsi: ennen oli paremmin. (TH)

Petteri Orpo (kok), kokonaisarvosana 7

Timo Paunonen (TP) 7,5, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 7, Timo Haapala (TH) 7

Arvio

Pääsi moittimaan hallitusta sotesta ja koronasta ja kaikesta muustakin maan ja taivaan väliltä. Rupesi yllättäen viikatemieheksi, kun uhkasi kuntia hautajaisilla. (TP)

Räyhä-Petteri irti: ”Verokarhujen hallitus!”. Välillä liikuttui omasta äänenpainostaan. Virkistävän harrastelijamaista. Tympääntyi sitten. Kaikkeen. (SV)

Löytänyt uuden sanan talousfraaseihin. Marinilla ”verokarhujen” hallitus. Joutui kaikkien tulitukseen, mutta oppositiossa oli suht’ helppo olla, kun hallituksen rivit olivat sekaisin. (HV)

Tämä on verokarhujen hallitus, sanoi Orpo. Petteri piti kokoomuksen linjasta kiinni sotessa ja veroissa. Sote pitäisi viheltää poikki, kun maksajat eivät ole tiedossa. Tuttua ja turvallista. (TH)

Annika Saarikko (kesk), kokonaisarvosana 7+

Timo Paunonen (TP) 7, Seppo Varjus (SV) 8, Hanna Vesala (HV) 7,5, Timo Haapala (TH) 6

Arvio

Keskusta käy vaaleihin veitsi kurkulla. Pelasi liikaa varman päälle: räiskyvyys jäi uupumaan. Maakuntaverossa kytee seuraava hallituskriisi. Sen pystyi lukemaan Saarikon ilmeistä. (TP)

Keskustan kanta maakuntaveroon on selkeä kuin keitetty kiinalainen linnunpesä. Saarikko on suoraviivainen kuin katujyrä. Kepulaista pyttipannua tehdään näin. (SV)

Yritti paaluttaa asemaansa rahaministerinä, mutta osin vaisuksi jäi. Opetti Marinille kuntaverotusta ja sai tältä sivalluksen takaisin maakuntaverovenkoilusta: Eipäs noukita rusinoita pullasta. (HV)

Kepulainen valtiovarainministeri oli pukeutunut ruiskukkamaiseen kokoomuksen kansallispukuun ja jäi auttamatta tentin päätä nyökytteleväksi taustahahmoksi. (TH)

Maria Ohisalo (vihr), kokonaisarvosana 7+

Timo Paunonen (TP) 7,5, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 8, Timo Haapala (TH) 7

Arvio

Haistoi poliittisen pelin paikan: halusi kulttuuritapahtumat auki nopeammin. Yllätti ministerikollegat. Analyyttinen köyhyystutkija tarvitseekin ripauksen röyhkeyttä. (TP)

Salaperäistä miten jää aina vähän sivuun. Liian hyvät tavat. Demareihin pitäisi tehdä taktista eroa. Vieläkään ei selvinnyt miten. (SV)

Laukoi jo päivällä IS:lle: STM on tulppa rajoituksissa. Sai nyt muut mukaan. Marinin ilme hapan, kun yritti myöhemmin kehaista. Hanakka ottamaan vuoroa. Piikit kohti kokoomusta. (HV)

Haukkui tomerasti heti alkuun sosiaali- ja terveysministerin mutta ei uskaltanut sanoa Krista Kiurun nimeä silti edes ääneen. Ministeri valittaa, ettei saa ääntään kuuluviin hallituksessa. Häh? (TH)

Li Andersson (vas), kokonaisarvosana 7,5

Timo Paunonen (TP) 8,5, Seppo Varjus (SV) 8, Hanna Vesala (HV) 7, Timo Haapala (TH) 6

Arvio

No niin, nyt nähtiin taas tuttua Lin vauhdikasta lentoa. Pääsi sotessa vahvuusalueelleen, hallitsee sen kyllä. Otti tilaa ja haastoi. Tentin ykkönen. (TP)

On täällä taas kiva olla! Kaikki vanhat naamat. Mitä teille kuuluu? Kiusaanpa vähän Jussia: Kuinkas se yleissitovuus? Häh? Kerrot tai itket ja kerrot. (SV)

Perussuoritus. Sote-selostusta tulee kuin liukuhihnalta. Yritti olla sanomatta suoraan, että ylikireät rajoitukset Kiurun piikissä. Halla-aholle höykytystä ay-puheista. (HV)

Nuoret mielenterveyspotilaat makaavat patjoilla, sanoi Li terveydenhuollosta. Vasemmistolaisesti esiintyvä vasemmistolainen, joka ei ensimmäisenä mieti laskun maksajaa. (TH)

Anna-Maja Henriksson (Rkp), kokonaisarvosana 6,5

Timo Paunonen (TP) 6, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 8, Timo Haapala (TH) 6

Arvio

Kampitti Halla-ahoa ja Orpoa sotesta. Hyvä yritys, mutta jää aina jotenkin vaisuksi ja katoaa kulisseihin. (TP)

Vähän väärällä pelikentällä. Suomenruotsalainen charmi ja liberaali avaramielisyys eivät ole kesän 2021 muotia. Onneksi tämä ei Rkp:n äänestäjiä hetkauta. Eikä mikään. (SV)

Nyt oli pienen puolueen puheenjohtaja pippurisella tuulella. Välillä tosin ajatus katkesi. Kumartakaa oppositio, tämä hallitus löysi sote-tien ulos perustuslakivaliokunnasta. (HV)

Terveisiä Pietarsaaresta, hälsningar från Jakobstad. Kiintiöpuolue on kiintiöpuolue, ja kiintiöministeri on kiintiöministeri. Olisiko kukaan huomannut, vaikkei Rkp olisi osallistunutkaan? Tuskinpa. (TH)

Sari Essayah (kd), kokonaisarvosana 7+

Timo Paunonen (TP) 8, Seppo Varjus (SV) 7, Hanna Vesala (HV) 6, Timo Haapala (TH) 8

Arvio

Selkeä. Haastoi hallitusta maakuntaverosta: ei sovi soten rahoitukseksi. Sanoi sen paremmin kuin Saarikko. Syytti vasemmistoa kuoliaaksi verottamisesta. (TP)

Lähtee kuin herätyskokouksessa: ”Hallituksen verohaukat haluavat rahapussille.” Tyylikkäin ja hillityin puheenjohtajien mainioista mekoista. (SV)

Jäi tällä kertaa vauhdissa olleen Henrikssonin jalkoihin. Nokittelivat keskenään, mikä oli virkistävää. Verovaalit tulossa, Marinin hallituksessa istuu himoverottajia. (HV)

Täällä on puolueita, jotka ovat valmiita verottamaan suomalaiset yritykset kuoliaiksi, tiivisti Essayh. Essayahilla oli sihti kohdillaan, ja hän osasi yhdistää makroasiat kuntien mikrotasolle. Tentin voittajahahmo. (TH)

Harry Harkimo (liik), kokonaisarvosana 7

Timo Paunonen (TP) 7, Seppo Varjus (SV) 6, Hanna Vesala (HV) 8, Timo Haapala (TH) 7

Arvio

Esitti kyllä tärkeitä huomioita ja ihmettelyjä, sopisi itse asiassa paremmin tentin juontajaksi. Joskus tenteissä tullut väsy, nyt ei. (TP)

Politiikka on ihmeellistä. Koko ajan oppii uusia asioita yhteiskunnasta. Pentele kuinka on lätkääkin kutkuttavampaa. (SV)

Vain voitettavaa, antoi palaa. Kireät rajoitukset demarien vaalijuoni pitää vanhemmat äänestäjät tyytyväisinä. Hallitus ei pärjäisi kiekkokentällä: joku tekisi aina oman maalin. (HV)

Ei lisää veroja, vaan lisää veronmaksajia. Sdp ei ymmärrä yrittäjiä, eivätkä muutkaan. Yritysten asiamies. Yrittäjät työllistää. Yrittäjät sitä ja tätä. Harkimo on kyllä melkoinen politiikan yrittäjä. (TH)