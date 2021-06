VNK:n mukaan Kesärantaan Paavo Lipposen pääministeriaikana ”mahdollisesti kuuluneista ravitsemuspalveluista ei ole materiaalia tallessa”.

Valtioneuvoston kanslia pahoittelee pääministerin ateriaedusta syntynyttä väärinkäsitystä.

VNK:sta kerrottiin aiemmin Ilta-Sanomille, että Kesärannan kohuttu ateriaetu on ollut käytössä ainakin Paavo Lipposen pääministeriajoista lähtien. Lipponen toimi pääministerinä 1995–2003.

Valtioneuvoston kanslia kertoo nyt selvittäneensä Lipposelle Kesärantaan tarjottuja palveluita.

– Kesärantaan silloin mahdollisesti kuuluneista ravitsemuspalveluista ei ole arkistossa materiaalia tallessa. Pääministeri Lipposen aikaan ministeripalkkiolaki ei ollut voimassa ja pääministeri Lipponen maksoi vuokraa valtiolle. Valtioneuvoston kanslia vilpittömästi pahoittelee asiasta syntynyttä väärinkäsitystä, valtioneuvoston kanslia ilmaisee tiedotteessaan.

Selvityksessä tarkistettiin muun muassa arkistoidut kirjanpidon raportit sekä palkkatositteita.

Lipposen palkkiosta on pidätetty selvityksen mukaan Kesärannan vuokra, puhelinetu ja muutamia kertoja siivouskuluja (1999).

Valtioneuvoston kanslia antoi vuonna 2010 ohjeet pääministerin virka-asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista.

Ohjeen mukaisesti pääministerin virka-asuntoon kuuluvia muita palveluita ovat muun ohella ruokailuun liittyvät palvelut, joita on annettu VNK:n mukaan Kesärannan virka-asunnossa asuneille pääministereille ministeripalkkiolain voimaantulosta (1.1.2007) lukien.

Valtioneuvoston kanslian lausunnossa verottajalle mainittiin ateriapalveluun viitaten, että ”palvelua on tarjottu jo parin vuosikymmenen ajan, eikä valtioneuvoston kanslian tulkintaa ole tänä aikana kyseenalaistettu”. VNK:sta ei tarkennettu IS:lle, mihin tietoon arvio ”parista vuosikymmenestä” nojasi.

Pääministerinä 2011–2014 toimineen, ruokaedun piirissä kertomansa mukaan kolme kuukautta olleen Jyrki Kataisen (kok) mukaan palvelupakettiin kuului se, ettei Kesärannasta tarvinnut maksaa vuokraa. Pakettiin kuului Kataisen mukaan myös siivous.

Valtioneuvoston kanslia on tulkinnut, että ruokaetu on ollut verovapaa. Verohallinnon mukaan kyseessä on verotettava etu.

Helsingin poliisi on ilmoittanut tekevänsä esiselvityksen pääministerin ateriaedusta, joka nousi otsikoihin Iltalehden uutisoitua pääministeri Sanna Marin (sd) aamiaisista. Marin on ilmoittanut maksavansa reilun 14 000 euron arvoisen edun takaisin veroseuraamusten lisäksi.

Paavo Lipposen vaimo Päivi Lipponen moitti valtioneuvoston kansliaa aiemmin virheellisistä väitteistä.

– Minä maksoin perheemme ruuat. Siivosin, kokkasin ja pyykkäsin – ihan itse, Päivi Lipponen kirjoitti Facebookissa.