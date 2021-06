Kolumni: Postilaatikkoon kolahti kirje, jonka sisältö avasi silmät – surkeasti markkinoitu tuote vaikuttaa jokaisen arkeen

Kunnissa päätetään juuri niistä asioista, joista käydään kiivaimmat väännöt Facebookin suosituissa kaupunginosaryhmissä, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Panu Karhunen.

Postilaatikkoon kopsahti muutama viikko sitten kirje, jonka mukaan olen äänioikeutettu kuntavaaleissa. Mukana oli lappu, jossa kerrottiin, mistä kunnanvaltuusto päättää: kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta...

Lista valtuuston tehtävistä jatkui vielä. Kaikki tärkeitä asioita, mutta ihan oikeasti: näilläkö te yritätte houkutella ihmisiä äänestämään?

Kuntalainen tuskailee päivähoitopaikkojen puutteen kanssa, mutta ei takuulla mieti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita. Hän kiroilee, kun lumiauraa ei kotikadulle kuulu, mutta ei pohdi kunnan varallisuuden hoitoa ja sijoitustoiminnan perusteita. Kuntalaista sapettaa, kun lähikoulu lakkautetaan, mutta eivät häntä hetkauta liikelaitokselle asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kirjeessä ei ollut sanaakaan terveydenhuollosta, päivähoidosta, kouluista, kaavoituksesta, liikuntapalveluista tai esimerkiksi kulttuurista, vaikka kaikki ne piilevät koreiden termien takana.

Äänestysaktiivisuutta ei yksittäisen lapun sanamuodoilla ratkaista. Kirje on kuitenkin esimerkki siitä, miten kuntademokratiaa ei kannata kaupitella äänestäjille. Kunnanvaltuusto on surkeasti markkinoitu tuote, vaikka sillä on valtava vaikutus jokaisen arkeen.

2000-luvulla on järjestetty viidet kuntavaalit, joiden äänestysprosentti on ollut keskimäärin alle 60. Taakse jäävät vain eurovaalit. Vielä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa kunnallisvaaleissa äänesti lähes 80 prosenttia äänioikeutetuista.

” Varttuneemmat päättävät nuorten puolesta, niin uurnilla kuin valtuustoissakin.

Tämän vuosituhannen eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on ollut keskimäärin noin 70. Presidentinvaaleissa into äänestää on noussut vielä korkeammaksi, vaikka Mäntyniemestä ei vaikuteta lähikirjastosi palveluihin tai talosi takapihalle kaavoitettuun kivenmurskaamoon.

Henkilöt kiinnostavat. Viime presidentinvaaleissa ehdokkaita on ollut näppärät kahdeksan, kesän kuntavaaleissa heitä on yli 35 000.

Erityisen laiskasti äänestävät nuoret. Viime kuntavaaleissa vain noin joka kolmas 18–24-vuotias käytti äänioikeuttaan. On surullista, että varttuneemmat päättävät nuorten puolesta, niin uurnilla kuin valtuustoissakin.

Kunnissa päätetään juuri niistä asioista, joista käydään kiivaimmat väännöt Facebookin suosituissa kaupunginosaryhmissä.

Ajauduin hiljattain kohteliaaseen väittelyyn kotikaupunginosani Facebook-ryhmässä. Kylän keskustan läpi kulkee katu, jonka laidoilla ei ole lainkaan kävelyteitä. Pihakadusta kertovat liikennemerkit eivät hillitse autoilijoiden nopeuksia.

Ehdotin, että kadun voisi katkaista ja pienen osan historiallisesta keskustasta muuttaa kävelykeskustaksi tai toriksi. Kävin jopa laskemassa, että vain muutama parkkipaikka katoaisi.

Vastapuolen mielestä kivijalkaliikkeet kärsisivät, kun läpikulkuliikenne lakkaisi eikä autoa välttämättä saisi enää viiden metrin päähän leipomon ovesta.

Olin mielestäni oikeassa – kuten kaikki ovat somessa.

Pari viikkoa sitten kaupunki ratkaisi liikenneongelman rakentamalla kadulle hidastetöyssyt, jotka eivät hidasta ketään, sillä ne ovat samalla tasolla tien kanssa. Saa nähdä, mitä he seuraavaksi keksivät.

Asia on pienen ihmisen kokoinen. Siitä päätetään kunnassa.

Kuntavaaleissa äänestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta.