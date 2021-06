Maria Ohisalo sanoo, että hallituksen päätöksiä Suomen avaamisesta voidaan odottaa lähipäivinä.

Rokotekattavuus kasvaa, päivittäiset tartunnat ovat maltillisella tasolla ja lämpimät kelit houkuttelevat suomalaisia terasseille ja kokoontumaan. Hallitus ei kuitenkaan ainakaan vaikuta kiirehtivän Suomen avaamisen kanssa. Hidastelu iskee ravintola-alan ohella kovasti etenkin tapahtuma- ja kulttuurialaan.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kertoi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä tiistaina, että hallituksen neuvottelut avaamistoimien jatkoaskelista edistyivät viime perjantain neuvotteluista merkittävästi. Hän lupailee päätöksiä lähipäiville. Yksityiskohtia hän ei halua kommentoida.

Koronatilanne on kuitenkin ollut paranemaan päin jo jonkin aikaa.

Mikä kestää? Eikö ennen kuntavaaleja haluta tehdä päätöksiä?

– Kyllä ehdottomasti ainakin vihreät haluaa tehdä päätöksiä mahdollisimman nopeasti, Ohisalo sanoo.

Miksi ette saa niitä aikaisemmin ulos? Seisooko perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiellä?

– No, tässä on THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) Mika Salminen muun muassa julkisuudessa sanonut, että ei ole epidemiologisia perusteita sille, etteikö voitaisi avata tapahtumia ja kulttuurialaa.

Salminen totesi esimerkiksi toukokuun lopulla, ettei tapahtuma- ja ravintolarajoitusten välinen epäsuhta ole perusteltavissa terveysturvallisuudella. Salmisen mukaan ongelma on lainsäädännön teknisissä seikoissa.

Mutta jääkö päätökset Krista Kiuruun tai Sanna Mariniin (sd) kiinni? Vai mihin ne ovat jääneet kiinni?

– No, kyllähän tässä on sosiaali- ja terveysministeriöllä ollut erilainen näkemys suhteessa monien muiden näkemyksiin. Tästä kertoo esimerkiksi se, että THL on ollut tässä eri linjoilla, Ohisalo sanoo.

Ohisalo on toistuvasti etenkin sosiaalisessa mediassa ottanut kantaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan puolesta.

Mutta mitä vihreät on oikeasti tehnyt hallituksessa edistääkseen sitä, että alan ihmiset pääsisivät takaisin töihin?

Ohisalo tuo esiin hallituksen laatiman exit-suunnitelman, jossa määritellään Suomen avaamisen järjestys suuressa kuvassa. Suunnitelma esiteltiin jo huhtikuussa.

Viimeisimmistä muutoksista ilmoitettiin viime viikolla, kun hallituksen sote-ministeriryhmä esitti helpotuksia ravintoloiden aukioloon. Se laajentaisi ravintoloiden aukioloaikoja ja anniskeluaikoja, ja poistaisi perustasolta karaoke- ja tanssikiellon.

Päätöksiä tehdään esityksen perusteella tällä viikolla. Seuraavan kerran rajoituksia tarkastellaan vasta juhannusviikolla. Ravintolarajoitusten purku on ollut jumissa sen vuoksi, että vihreät ja vasemmistoliitto ovat vaatineet tapahtuma- ja kulttuurialalle yhdenmukaista kohtelua ja rajoitusten purkua.

– Kyllä niissä keskusteluissa kulttuuri- ja tapahtuma-ala oli ihan kärjessä. Oli ihan selvää, että kun lähdetään avaamaan, niin näitä pitää avata heti siellä alkupäässä.

– Neuvotteluissa on kestänyt liian pitkään. Olemme pitäneet esillä, että aloja pitää avata yhtä aikaa. Ei voi olla niin, että toisella puolella avataan paljon ja toista osaa ei avata ollenkaan, Ohisalo sanoo.

Ohisalon mukaan Suomestakin on viime vuoden ajalta hyviä esimerkkejä siitä, miten tapahtumia voidaan järjestää koronaturvallisesti. Hän kertoo käyneensä esimerkiksi teatterissa ja elokuvissa viime syksynä. Siellä kiinnitettiin huomiota esimerkiksi asiakasmäärään, maskeihin ja käsihygieniaan.

Maria Ohisalo on Marinin hallituksen sisäministeri. Hänen toimialaansa liittyy myös Suomen rajojen avaaminen matkustamiselle. Pöydällä on viime aikoina ollut Euroopan komission esittämän niin sanotun ”vihreän passin”, eli EU:n digitaalisen covid-sertifikaatin, käyttöönotto. Todistukseen kirjattaisiin tiedot siitä, että matkaaja on saanut rokotteen, testattu lähiaikoina tai sairastanut koronan tietyn aikavälin sisällä.

Todistuksen avulla on tarkoitus avata jälleen matkustamista EU-maiden välillä.

Todistus otetaan Suomessakin käyttöön, Ohisalo sanoo. Asia on parhaillaan valmistelussa STM:ssä.

– Oli ihan selvää alusta asti, että heti kun EU:n päästä näytetään tälle vihreää valoa, niin me lähdemme sitä kansallisesti panemaan toimeen.

STM:n maahantulomallia käsittelevässä lakiesityksessä esitetään kuitenkin vielä lisätestejä EU:n digitaalisen koronapassin ohelle.

– On selvää, että tätä mallia täytyy vielä yhdessä hioa. Täytyy mahdollistaa ihmisten liikettä, mutta terveysturvallisesti, Ohisalo sanoo.

Suomi on jo avannut rajaliikennettä maan pohjoisosissa rajayhteisöjen välillä. Tällä viikolla päätettiin myös koko Schengen-alueen välisen työmatkaliikenteen avaamisesta.