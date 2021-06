Vihreiden Ohisalo hyökkäsi IS:n Vaali­grillissä kokoomuksen kimppuun: ”Tämä on valhe”

Maria Ohisalon mukaan vain hyvin harvat kunnat voivat sulkea pois kunnallisveron korottamisen.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo hyökkäsi kovin sanoin kokoomuksen kimppuun IS:n Vaaligrillissä.

– Kokoomus sanoo, että esimerkiksi kuntaveroa ei tulla nostamaan missään, tämä on valhe. Ei ole sellaista... aika vähän on kuntia Suomessa, jotka voivat jättää käyttämättä yhden mahdollisuuden sille, että lisätään kuntien tuloja, Ohisalo sanoi.

Kokoomuksen kuntavaaliohjelmassa asia on ilmaistu näin: ”Me vastustamme kunnallisveron korotuksia.” Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että kunnallisveron korottaminen on viimeinen keino kuntatalouden tasapainottamisessa.

Lue lisää: IS:n Vaali­grilli: Maria Ohisalon mukaan Suomen avaamisesta pian päätöksiä – ”Liian kauan on kestänyt neuvotteluissa”

Ohisalo meni Ilta-Sanomien politiikan uutistuottajan Hanna Vesalan vetämässä Vaaligrillissä vielä pidemmälle ja katsoi kokoomuksen sulkeneen pois mahdollisuuden kuntaveron korottamiselle. Ohisalo viittasi Elina Valtosen (kok) puheisiin Ylen ruotsinkielisessä tentissä.

– On rehellistä sanoa, että vaihtoehto on lähteä leikkaamaan arjen tärkeimmistä palveluista. Tämä on tosi surullista tarinaa siitä, mitä tapahtuu koulutukselle, varhaiskasvatukselle ja kirjastoille, Ohisalo jatkoi kokoomuksen ryöpyttämistä.

Vihreiden kuntavaaliohjelman mukaan veroja korotettaessa tulisi harkita ensisijaisesti kiinteistöveron korottamista.

– Haluamme ennen kaikkea korottaa kiinteistöveroa esimerkiksi rakentamattomalla maalla, joka kannustaisi siihen, että kaavoitetaan ja rakennetaan mahdollisimman paljon, Ohisalo sanoi.

Ohisalo ei tarkentanut, mihin kannustinvaikutus perustuisi. Sen sijaan hän lisäsi, että vihreät voisivat kiristää kiinteistöveroa myös energiatuotantolaitosten alueilla.

– Vaikkapa tuulivoiman osalta voimme olla valmiita korottamaan kiinteistöveroprosenttia. Tällä hetkellä on paljon pieniä kuntia, jotka voivat hyötyä todella paljon kiinteistöverotuloista, joita vaikka tuulivoiman lisärakentaminen, panostaminen uusiutuvaan energiaan, tuottaa siellä. Paitsi vähennetään päästöjä, lisätään työllisyyttä ja saadaan myös niitä kiinteistöverotuloja.

Lue lisää: Maria Ohisalo muisteli Vaali­grillissä ihanaa vene­retkeä lapsuudesta – sai syödä yksin litran kinuski­jäätelöä