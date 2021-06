IS:n Vaaligrillissä puoluejohtajille esitetään samat kysymykset kotikaupungistaan. Näin vastasi helsinkiläinen vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

1. Milloin ja missä olette kotikaupungissanne onnellisin, jos kotia ei lasketa?

Vuosaaressa Kallahdenniemessä, joka on upea harjumuodostelma, jossa on muutamakin luonnonsuojelualue. Siellä on upeita rantoja. Vien sinne aina ulkopaikkakuntalaisia, jotka ovat muuttaneet Helsinkiin ja he ovat aina ihmeissään.

2. Mitä ääntä kotikaupungissanne inhoatte?

Mannerheimintien ruuhkaa.

3. Mitä ääntä kotikaupungissanne rakastatte?

Lintujen laulua Viikin Vanhankaupunginkosken alueella ja Lammassaaren pitkospuilla kevätaikaan. Siellä on upea kuoro. Kertoo siitä, että meillä on aivan Helsingin keskustan liepeillä monimuotoista luontoa, josta pitää jatkossakin pitää huoli.

4. Mitä ruokaa kotikaupungistanne kaipaatte pois ollessanne?

Helsinki on täynnä upeita ravintoloita, kioskeja ja kahviloita. Vaikea valita yhtä. Sitä, että on paljon valinnan mahdollisuuksia.

5. Kuka kotiseutunne merkkihenkilö tulisi ikuistaa seteliin?

Tove Jansson. Ollaan sisäministeriössä esitetty liputuspäivää Tove Janssonille, ja viime vuonna se olikin ensimmäistä kertaa 9. elokuuta. Toivomme, että liputuspäivä vakiintuu, jotta siitä voi tulla virallinen liputuspäivä myöhemmin. On nyt vain yksi toinen liputuspäivä naiselle, Minna Canthin päivä.

6. Mikä eläin kotikuntanne olisi?

Merikotka. Sen suojelu on ollut huikea Suomen ympäristönsuojelun tarina. Merikotka on vahva ja osoittanut, että kykenee elämään monenlaisessa paikassa. Nykyään myös Helsingissä pesinyt.

7. Ja lopuksi: Mikä muisto kotikaupungistanne ei haalistu koskaan?

Niitä on paljon. Ehkä yksi kesäpäivä, kun päästiin faijan ja ukin kanssa veneretkelle Helsingin edustalle upealle kallioluodolle ja aurinko paistoi. Veneretken jälkeen käytiin kauppareissulla ja sain litran jäätelöpaketin yksin syötäväkseni kuumana kesäpäivänä. Se oli lapselle suuri hetki. Jäätelö taisi olla kinuskijäätelöä.