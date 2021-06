Suora lähetys kello 12: IS:n Vaaligrillissä Maria Ohisalo - mitä vihreät tekevät hallituksessa Suomen avaamiseksi?

Maria Ohisalo on toistuvasti vaatinut sosiaalisessa mediassa yhdenmukaista kohtelua kulttuuri- ja tapahtuma-alalle koronakriisissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo vetää vihreiden vaalivankkureita ensimmäistä kertaa puheenjohtajana. Puolue tavoittelee kaikkien aikojen parasta kuntavaalitulosta 12,5 prosenttia, mutta sen valtakunnallinen kannatus ei ole Ohisalon vedolla lähtenyt nousuun.

– Ohisalolta pitää kysyä Vaaligrillissä, miksi ei, Vaaligrilliä vetävä Ilta-Sanomien politiikan uutistuottaja Hanna Vesala sanoo.

Ohisalo on kiertänyt viime päivinä ahkerasti maakuntia. Helsingissä puolue kamppailee pääkaupunkiseudun herruudesta kokoomuksen kanssa.

HS:n tuoreimmassa kannatuskyselyssä kokoomus pitää ykkössijaa taistelussa Helsingistä. Sitä kannattaa 23, 2 prosenttia, vihreitä 21,3 prosenttia.

Vaalien viime metreillä Ohisalo on pyrkinyt leimaamaan kokoomuksen ja Sdp:n autoilupuolueiksi.

Vihreät sen sijaan kannattavat ruuhkamaksuja suurimpiin kaupunkeihin ja käyttäisivät rahoja muiden muassa joukkoliikenteen lippuhintojen madaltamiseen.

Puolue ajaa 15 minuutin kuntia, joissa palvelut, vapaa-ajan viettopaikat ja lähimetsät ovat saavutettavissa pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä vartissa.

– Kuntavaalien teemojen lisäksi Ohisalolta on kysyttävä hallituksen koronatoimista. Ohisalo on toistuvasti ottanut kantaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan puolesta sosiaalisessa mediassa, mutta hallituspuolueen luulisi voivan vaikuttaa alan avaamiseen hallituksessa. Tilanne on nurinkurinen, Vesala sanoo.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajia grillaavat Vaaligrilleissä vuorovedolla Vesala ja Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala. Loppuviikosta Vaaligrilleissä nähdään vielä keskustan puheenjohtaja, valtionvarainministei Annika Saarikko ja Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin.