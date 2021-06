Perussuomalaisten Jussi Halla-aho ei myöntänyt IS:n Vaaligrillissä, että puolueen työmarkkinalinjaukset olisivat nytkähtäneet oikeistolaisempaan suuntaan.

Perussuomalaiset on kuntavaalien alla esittänyt useaan kertaan, että vaaleissa äänestämällä voi osoittaa tyytymättömyytensä nykyhallituksen politiikkaa kohtaan. Puolueen puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan kulisseissa ei sovitella uuden porvarihallituksen syntyä.

– Mutta tämä hallitus on turvassa niin kauan, kun sille ei ole koottavissa vaihtoehtoa, hän totesi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä maanantaina.

IS Vaaligrilli on katsottavissa jutun alussa olevalta videolta.

Halla-ahoa tenttasi Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Vaihtoehtoa ei pääse syntymään niin kauan, kun muut puolueet ”pitävät perussuomalaisiin hajurakoa”, sanoi Halla-aho.

– Kokoomuksessa ja keskustassa on varmaankin ajateltu, että perussuomalaiset voidaan kaikissa skenaarioissa sivuuttaa, koska ne pystyvät olemaan osa muitakin hallituskokoonpanoja. Mutta kuten keskusta on nähnyt kuluneella hallituskaudella, niin se ei-sosialistisen puolueen osa on aika kova, jos se lähtee nuoremmaksi yhtiökumppaniksi tähän hallitukseen.

Keskustasta ja kokoomuksesta on viime aikoina kuultu varovaista tunnustelua myös perussuomalaisten suuntaan. Suoraan perussuomalaisia ei välttämättä ole mainittu, mutta yleisellä tasolla lupauksia yhteistyön harkitsemisesta ihan kaikkien kanssa on annettu.

Lue lisää: IS:n Vaali­grilli: Petteri Orpo hallitusyhteistyöstä PS:n kanssa: ”Ei mennä asioiden edelle”

Halla-ahokin tunnistaa perussuomalaisten vahvistuneen aseman puoluekentällä.

– Uskon, että tämä realiteetti ollaan ymmärtämässä kokoomuksessa ja keskustassakin. Jos ne haluavat paitsi päästä hallitukseen, myös tehdä ei-vasemmistolaista politiikkaa, niin se on hyvin vaikeaa Suomessa ilman perussuomalaisia, hän arvioi.

Siirtymä oikealle?

Viikko sitten puoluevaltuustossa pitämässään puheessa Halla-aho totesi, että on aiheellista kysyä, kuinka paljon iloa on yleissitovista työehtosopimuksista ja irtisanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa. Puhe tulkittiin ay-vastaiseksi, ja se taas eroaa perussuomalaisten aikaisemmasta viestistä merkittävästi.

Onko perussuomalaiset siirtynyt tämän kevään aikana muutaman pykälän oikealle suhteessa työmarkkinapolitiikkaan?

– Mitään muutosta ei ole tapahtunut perussuomalaisten linjassa. Median ja muiden politiikan kommentaattoreiden ongelma on se, että ne lukevat aina meidän puheistamme rivien välejä, kun todellisuudessa rivien välissä ei ole mitään.

”Kuinka paljon iloa on yleissitovasta työehtosopimuksesta ja irtisanomissuojasta, jos ei ole työpaikkaa”? Se on ihan järkevä ajatus, mutta ei se ole rivien välissä. Se on ihan rivillä. Kyseenalaistatte työehtosopimusten yleissitovuuden. Kannatatteko te siitä luopumista?

– Todellisuudessa se, mitä puheenvorossani tein oli, että moitin sekä ay-liikettä että elinkeinoelämää siitä, että ne takertuvat yksittäisiin mekanismeihin. Sen sijaan, että ne etsisivät yhteistä intressiä ja katsoisivat kokonaiskuvaa, ja oleellista kysymystä: miten Suomeen saadaan yritystoimintaa, työpaikkoja? Miten Suomessa palkansaaja saa sellaista palkkaa, jolla täällä tulee toimeen?

Halla-ahon mukaan työmarkkinajärjestöjen mekanismit ovat vanhentuneita. Ay-liikettä hän moittii vasemmiston puoluepolitiikan jatkeeksi.

– Poliittisella vasemmistolla on varmaan ihan aitoa ymmärrystä näitä työmarkkinoihin liittyviä suuria ongelmia kohtaan ja aitoa halua ratkaista niitä. Mutta meillä on neljän vuoden vaalisykli, ja vasemmistolla on kerta kaikkiaan liian suuri kiusaus pyrkiä selviytymään vaaleista tai voittamaan vaalit takertumalla näihin vanhoihin pyhiin opinkappaleisiin ja pelottelemalla työväestöä, että jos vasemmisto ei voita, niin te menetätte tämän kaiken.

Lue lisää: Jussi Halla-aho kommentoi perussuomalaisten ehdokkaiden rikostuomioita – tällaista henkilöä hän ei hyväksyisi listalle

– Elinkeinoelämällä on se ongelma, että se yrittää vyöryttää ja käyttää hyväkseen taloudellisia realiteetteja ja purkaa kaikki työntekijää suojaavat mekanismit, jolloin työntekijät todella saadaan aina peloteltua äänestämään sosialistihallituksia, jolloin mikään työmarkkinauudistus ei etene, Halla-aho arvioi työmarkkinoiden tilannetta.

Hän uskoo, että jos työmarkkinajärjestöt eivät saa aikaan uudistuksia, yleissitovuus tulee murtumaan omia aikojaan, kun työnantajat yksitellen irtautuvat siitä.

– Mielestäni elinkeinoelämän ja ay-liikkeen kannattaisi ottaa kummankin lusikka kauniiseen käteen ja etsiä yhteisiä intressejä, hän päätti.