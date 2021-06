Jussi Halla-ahon mukaan yksikään Länsi-Euroopan suurkaupunki ei ole pystynyt estämään koulujen ja asuinalueiden eriytymistä. Hän ei usko, että siihen pystytään Suomessakaan.

Jos nykyinen sote-uudistusmalli saadaan maaliin, poistuu kunnilta sen nykyvastuista suurin, eli sosiaali- ja terveyspalvelut. Kuntien päätehtäväksi jää opetus, joka useassa kunnassa tulee kattamaan suurimman osan menoista. Tämän hallituskauden aikana opetukseen on tulossa merkittäviä muutoksia, kun oppivelvollisuuden laajentaminen koskemaan myös toista astetta tulee voimaan elokuun alussa.

Opintien pitenemisen yhteydessä myös kustannukset kasvavat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, mitä mieltä olette uudistuksesta? Riittävätkö kuntien varat?

– Uudistus ei ollut järkevä. Ensinnäkin tässä on moraalinen dilemma. Eduskuntavaalit voitetaan aina lupaamalla ihmisille lisää maksuttomia palveluja. Niiden järjestäminen sysätään kuntien hartioille, eikä kunnille anneta riittävää rahoitusta, vaan ne joutuvat entistä pahempaan ahdinkoon. Tämä aiheuttaa painetta nostaa veroja, Halla-aho sanoi Ilta-Sanomien Vaaligrillissä maanantaina.

Puoluejohtaja ei eduskuntakuulemisten perusteella usko, että uudistukseen budjetoitu rahoitus riittää sen toteuttamiseen. Opetusministeri Jussi Saramo (vas) totesi taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa, että ei vielä edes tiedä uudistuksen lopullista hintalappua.

Halla-ahon mukaan oppivelvollisuuden laajentaminen on hyvä tavoite, mutta valittu keinovalikoima väärä. Hän ei näe, että uudistus parantaisi niiden tilannetta, joilla on muutenkin vaikeaa pysyä opetuksessa mukana toisella asteella.

– Ne ongelmat ovat muualla.

– Uudistus on suurissa osin tulonsiirto sellaisille ihmisille, jotka eivät tarvitse sitä. Minusta on henkilökohtaisesti oikein kiva, että yhteiskunta maksaa lasteni oppimateriaalit toisella asteella, mutta en minä tarvitse sitä tulonsiirtoa. Se on epäoikeudenmukainen, Halla-aho sanoo.

Jos perussuomalaiset olisi vallassa, laitettaisiinko hanke jäihin?

– Tätä esitystä ei olisi tuotu ollenkaan eduskuntaan.

– Jos se olisi perussuomalaisista kiinni, niin tämä hanke keskeytettäisiin, hän linjaa.

Opetussektorilla etenkin pääkaupunkiseudulla päänvaivaa on aiheuttanut koulujen maineesta johtuva eriytyminen. Osa kouluista on maineeltaan parempia kuin toiset.

Halla-ahon mukaan sille ei voi mitään, että vanhemmat ajattelevat tietenkin lastensa parasta ja koulurauhaa laittamalla lapsensa maineeltaan parempiin kouluihin.

– Mikään Länsi-Euroopan maan pääkaupunki tai muu suuri kaupunki ei ole pystynyt estämään koulujen ja asuinalueiden eriytymistä, Halla-aho sanoo.

Hänestä ongelma on maahanmuuttajien kotouttamisessa. Halla-aho moittii nykyistä kotouttamisjärjestelmää siitä, että se ei kannusta integroitumaan.

– Monissa maahanmuuttajaryhmissä syrjäytyminen on ylisukupolvista.

– Mitä suuremmiksi etniset enklaavit lähiöissä paisuvat, sitä helpompaa niiden sisällä on elää ilman normaalia kontaktia tähän yhteiskuntaan, hän toteaa.

Työnteolla on suuri merkitys integroitumisen kannalta. Halla-ahon perussuomalaiset haluaisi rajoittaa maahanmuuttoa, mukaan lukien sekä humanitääristä että matalapalkka-alojen työperäistä maahanmuuttoa. Tätä puoluejohtaja perustelee kolmella syyllä.

– Jos tänne on mahdollista tulla tekemään halvalla suorittavia töitä, niin sillä nujerretaan työntekijäpuolen vipuvoimaa palkkaneuvotteluissa. Toiseksi, se on este työn tuottavuuden kasvulle, koska on halvempaa tuoda halpoja työntekijöitä kuin investoida työn tehokkuuteen.

– Kolmantena, matalapalkka-aloille tulevat maahanmuuttajat kehitysmaista maksavat niin vähän veroja yhteiseen kassaan, ja toisaalta ottavat vastaan niin paljon verovaroin tuotettuja palveluita ja tulonsiirtoja, että heidän kokonaisvaikutuksensa julkiseen talouteen on negatiivinen, hän väittää.

Hän ei osannut nimetä ratkaisuja sille, että mistä Suomessa saataisi työvoimaa osaajapulan tai huoltosuhdeongelman ratkaisemiseksi, jos maahanmuuttoa rajoitetaan.

– Se, että meillä ei ole niihin vastausta, ei ole syy pahentaa tilannetta Halla-aho puolusteli.