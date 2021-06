Jussi Halla-aho kommentoi perussuomalaisten ehdokkaiden rikostuomioita – tällaista henkilöä hän ei hyväksyisi listalle

”Jos me pitäisimme kaikkia rikostuomion saaneita vaalikelvottomina, niin itsekään en voisi olla ehdokkaana, koska minut on tuomittu islamien ja somalien loukkaamisesta.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi tänään maanantaina Ilta-Sanomien Vaaligrillissä, ettei hyväksyisi puolueensa ehdokaslistalle vaaleissa henkilöä, jolla on runsaasti samantyyppisiä rikoksia, vaikka toistuvia rattijuopumus- tai pahoinpitelytuomioita.

– Kyllä se kertoo siitä, että henkilöllä on vakavia vaikeuksia noudattaa sellaisia yhteiskunnan perussääntöjä ja oikea paikka ei ole meidän ehdokkaanamme, Halla-aho sanoi.

Tämän lisäksi hän mainitsi ihmisen henkeen ja terveyteen käyvät rikokset ”erityisen tuomittaviksi ja paheksuttaviksi”.

– Ne ovat esimerkiksi paljon vakavampia ainakin omassa katsannossa kuin se, että ihminen on soittanut suutaan sosiaalisessa mediassa ja saanut tuomion jostakin niin sanotusta sananvapausrikoksesta. Jos me pitäisimme kaikkia rikostuomion saaneita vaalikelvottomina, niin itsekään en voisi olla ehdokkaana, koska minut on tuomittu islamien ja somalien loukkaamisesta.

Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että perussuomalaisten tämän vuoden kuntavaaliehdokkaat ovat saaneet rikossyytteitä yli kaksi kertaa niin paljon kuin yhdenkään muun ison puolueen ehdokkaat.

– On totta, että perussuomalaisissa on muita puolueita enemmän rikoksesta tuomittuja ehdokkaita, mutta voidaan kohtuuden nimissä kyllä todeta, että sata prosenttia rikostuomion saaneita ehdokkaista koskevasta uutisoinnista koskee perussuomalaisia, Halla-aho kommentoi.

Lue lisää: HS: Perussuomalaisten ehdokkaat saaneet koko maassa yli kaksi kertaa niin paljon rikossyytteitä kuin yhdenkään muun ison puolueen ehdokkaat

Hänen mielestään on kuitenkin hyvä, että media selvittää ehdokkaiden taustoja, sillä puolueiden mahdollisuudet selvittää tuhansien ehdokkaiden mahdollisia rikostuomioita vuosien takaa ovat hänen mielestään ”erittäin vähäiset”.

Tosin valitettavaa on hänen mielestään se, että tiedot tulevat ilmi vasta siinä vaiheessa, kun ehdokaslistat on lyöty lukkoon ja asialle on mahdoton tehdä mitään.

Halla-aho selitti puolueensa rikostuomioita sillä että niille, joilla on rikostuomioita taustallaan, perussuomalaiset saattavat näyttäytyä puolueena, jonka listalle pyritään ehdokkaaksi.

– Me olemme tietyllä tavalla kansan syvien rivien liike ja voi olla, että monet niistä ihmisistä, jotka ovat aikaisemmin epäonnistuneet elämässään, näkevät perussuomalaiset sellaiseksi kanavaksi, jota pitkin voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

– En tuomitsisi kategorisesti rikostuomion saaneita ihmisiä loppuelämäkseen vaalikelvottomiksi. He eivät ole sitä lain mukaan, eikä heidän minun mielestäni pidä olla sitä käytännössäkään.

Kaikkein tuomittavimpana hän kertoi kuitenkin pitävänsä sitä, että ehdokkaaksi pyrkivät henkilöt eivät pyynnöstä huolimatta kerro puolueelle mahdollisista tuomioista tai käynnissä olevista rikosprosesseista.

– Tämä on mielestäni puoluetta vahingoittavaa toimintaa. Me yritämme aina ehdokashaastattelutilanteessa korostaa ihmisille, että näitä on ihan turha salata, koska ne tulevat joka tapauksessa esille.

– Siitä on vahinkoa henkilölle itselleen ja muille samalla listalla oleville henkilöille ja siitä on vahinkoa meille.

Mikäli ehdokas tuo rikostuomiot avoimesti esiin, on paikallisyhdistys tehnyt kokonaisharkinnan siitä, ovatko rikokset luonteeltaan sen kaltaisia, että ne ovat este ehdokkuudelle.

– Monesti ne ovat, aina ne eivät ole, Halla-aho sanoi.