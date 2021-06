Politiikan tutkijat kertovat, mihin sunnuntaisten kuntavaalien tuloksessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Kuntavaaleihin on enää muutama päivä. Vaalihuuma on jäänyt koronaoloissa laimeaksi, mutta vaalituloksissa on paljonkin jännitettävää.

Kolme politiikan tutkijaa kertoo, mihin tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota.

1. Pitääkö keskusta johtonsa valtuustopaikkojen määrässä?

Kannatusmittausten perusteella keskusta voi odottaa vaalitappiota. Valtakunnallinen kannatusprosentti ei kuitenkaan kerro keskustan todellisesta vaikutusvallasta.

– Keskustan vahvuus mitataan sillä, kuinka paljon valtuutettuja se saa. Valtakunnallinen kannatusprosentti voi jäädä paljon pienemmäksi kuin sen tosiasiallinen valta valtuustoissa on, huomauttaa tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta.

Koska keskusta ei ole iso puolue isoissa kaupungeissa, sen valtakunnalliset kannatusluvut jäävät melko pieniksi. Sen sijaan se hallitsee valtuustoja lukuisissa pienissä kunnissa, joissa paikan saa pienemmällä äänimäärällä.

Jos keskustan valta horjuu pienissä kunnissa, horjuu sen koko perusta. Ja jos perussuomalaiset saavat keskustaa kiinni valtuustopaikkojen määrässä, se on alkanut korvata keskustaa keskustan ydinalueilla.

2. Saako perussuomalaiset kuntajytkyn?

Kannatusmittausten mukaan puolue olisi saamassa ison vaalivoiton.

Ajatuspaja Magman tutkijan Mikko Majanderin mukaan perussuomalaiset laski jo viime talvena voittaneensa Sdp:ltä johtavan duunaripuolueen aseman ja kokoomukselta kansalliskonservatiivien äänet. Sen jälkeen puolue on tavoitellut keskustan äänestäjiä. Kuinka se on onnistunut?

Perussuomalaisten koko kannatus ei tyypillisesti näy ensimmäisenä julkistettavissa ennakkoäänissä, sillä puolueen kannattajat lähtevät uurnille vasta varsinaisena vaalipäivänä. Siksi perussuomalaisten osuus annetuista äänistä kasvaa illan mittaan ääntenlaskun edetessä, Tampereen yliopiston tutkija Johanna Vuorelma toteaa.

Puoleen kannalta jännitystä lisää se, että esimerkiksi vaalipäivän sään on todettu vaikuttavan selvästi äänestysaktiivisuuteen. Jos sää on huono, puolueen kannattajat jäävät kotiin.

Palosen mukaan kiinnostavaa on myös se, miten perussuomalaisten kannatus jakautuu alueellisesti ja uhkaako se keskustan valtaa maaseutupuolueen vanhoilla ydinalueilla.

3. Onko vihreiden kannatus vakiintunut?

Viime kuntavaaleissa vihreät saivat kaikkien aikojen parhaan tuloksen edellisen puheenjohtajansa Ville Niinistön johdolla. Puolue teki ennätystuloksensa oppositioasemasta ja se saavutettiin seitsemässä suurimmassa kaupungissa.

– Vihreiden kohtalonyhteys yliopistokaupunkeihin on perinteisesti erittäin suuri. On todella jännää nähdä, pystyvätkö pitämään asemansa isojen kaupunkien edistyksen lipunkantajana, Majander sanoo.

Asetelma kristallisoituu taisteluun Helsingistä, missä vihreät tavoittelevat suurimman puolueen asemaa ja pormestarin paikkaa.

Vuorelma taas pohtii, onnistuuko vihreät levittäytymään ympäri Suomen.

Puolueella on näissä vaaleissa listoillaan enemmän ehdokkaita kuin koskaan aiemmin. Se on kuntavaaleissa tärkeää, sillä moni äänestää tuttua ehdokasta. Vuorelman vaikutelman mukaan listoilla on myös monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, jos aiemmin vihreät onkin ollut leimallisesti nuorten, koulutettujen naisten puolue.

4. Vaikuttaako aamiaiskohu Sdp:n menestykseen?

Jos vihreät ovat menestyneet suurissa kaupungeissa, Sdp:n menestys on jäänyt niissä heikoksi. Pystyvätkö demarit nyt kääntämään asetelmaa?

Kuntavaalit ovat ensimmäiset vaalit, joihin Sdp käy Sanna Marinin johdolla.

Vielä vähän aikaa sitten puhuttiin positiivisesta Sanna Marin -efektistä, mutta viime viikkoina on puitu pääministerin verovaroin kustannettua aamiaista. Mitä efektistä on jäljellä, ja kuinka paljon aamiaiskohu vaikuttaa mielikuviin?

– Jos tulos on alakanttiin, kyllähän se horjuttaa maan johtavan puolueen asemaa, Majander sanoo.

5. Yltääkö kokoomus vanhaan menestykseensä?

Majanderin mukaan kokoomuksen menestystä voi mitata kahdella mittarilla: Onko se suurin kuntapuolue ja säilyttääkö se pormestarin paikan Helsingissä?

Kokoomus on ollut suurin puolue kolmissa edellisissä kuntavaaleissa. Vuoden 2017 kuntavaaleissa puolue sai valtakunnallisesti 23,4 prosentin kannatuksen.

– Jos perussuomalaiset on isompi kuin kokoomus, se tarkoittaa, että kokoomus on toiseksi suurin oppositiopuolue. Silloin on hävitty aika paljon, Majander sanoo.

6. Mikä on äänestysprosentti, ja kuka siitä hyötyy?

Vaalien siirtäminen huhtikuulta kesäkuulle voi vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen eri tavoin. Osa äänestäjistä voi olla jo kesälomilla, mutta toisaalta sää suosii äänestämistä todennäköisemmin kuin keväällä.

Myös koronan pelko voi saada jotkut äänestäjät jäämään kotiin. Toisaalta äänestäminen on nyt mahdollista kotona ja ulkona.

Jos äänestysaktiivisuus jää alhaiseksi, siitä hyötyy yleensä kokoomus. Puolueella on uskollisia ja aktiivisia, jotka lähtevät uurnille takuuvarmasti. Muiden puolueiden ja etenkin perussuomalaisten kannattajat jäävät helpommin kotiin.

7. Kuinka pienpuolueet vaikuttavat asetelmiin?

Helsingissä seurataan tarkoin sitä, nouseeko suurimmaksi kokoomus vai vihreät. Vaalien voittaja saanee pormestarin paikan.

– Tässä mielessä pienpuolueet ovat kiinnostavia, etenkin Liike Nyt, Vuorelma sanoo.

Entisen kokoomuslaisen Harry Harkimon luotsaamalla Liike Nytillä on kovat odotukset Helsingin suhteen. Jos se menestyy, äänet ovat todennäköisesti pois kokoomukselta.

Entä saako Feministinen puolue uusittua valtuustopaikkansa Helsingissä? Feministipuolueen kannattajien äänistä kilpailevat myös vihreät ja Vasemmistoliitto, ehkä Sdp:kin.

– Tästä tullaan taas siihen, kuinka moni äänestäjä miettii strategisesti, että äänestää pormestaria. Jos haluaa mieluummin vihreän kuin kokoomuslaisen pormestarin, äänestää ehkä vihreitä eikä Feminististä puoluetta, Vuorelma spekuloi.

Helsingin lisäksi Liike Nyt on mielenkiintoisessa tilanteessa Savonlinnassa Etelä-Savossa. Moni savonlinnalainen haluaisi liittyä Pohjois-Savoon, koska pääsisi silloin käyttämään yliopistosairaalan palveluja Mikkelin maakuntasairaalan sijaan ja samaan aikaan säilyttämään oman aluesairaalansa. Moni iso puolue on kritisoinut pyrkimystä, jota ollaan kanavoimassa Liike Nytin kautta.

– Kun perussuomalaiset profiloi itseään vakiintuneeksi puolueeksi vakiintuneiden puolueiden joukossa, se avaa mahdollisuuksia uusille populistisille liikkeille, jotka haluavat haastaa valtapuolueita, Palonen sanoo.